Vilniaus puošmena Konstitucijos prospekte pasistiebė 20 aukštų: kokie darbai laukia toliau

Atidarymas – rudenį

„Žvelgdami į vieną ambicingiausių šiuo metu vystomų verslo centrų Vilniuje, jau galime matyti visą jo tūrį ir pastebėti, kad „Artery“ išsiskiria unikaliomis, drąsiomis, bet neiššaukiančiomis formomis. Unikaliu stiklo fasadu jau visiškai baigtas dengti mažesnysis 7 aukštų „Artery“ korpusas, sparčiai vyksta ir bokšto stiklinimo darbai, kuriuos numatoma užbaigti dar šį balandį“, – statybų progresą komentuoja verslo centro vystytojo, bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas Marius Žemaitis.

Pasak jo, statybų darbai vyksta tiksliai pagal planą, todėl, kaip buvo skelbta, „Artery“ duris nuomininkams ir visuomenei atvers jau šį rudenį. Šiuo metu montuojamas pastato fasadas išsiskiria tuo, kad stiklas neturi jokių matomų aliuminio konstrukcijos elementų. Išorėje naudojama skoningą atspindžio efektą kurianti danga leidžia išlaikyti maksimalų architektūrinį vientisumą.

Pastate iš viso bus sumontuota 18 tūkstančių kvadratinių metrų fasado. Prie šio fasado kūrimo ir gamybos prisidėjo didelę darbo patirtį turinti projektavimo komanda, dirbusi ir su tokiais ambicingais projektais kaip „Burj Khalifa“ Dubajuje.

Išnuomota per 60 proc. ploto

Įsibėgėja ir inovatyvių verslų bendruomenės kūrimasis. Projekto nuomos partnerių „Colliers“ Tarpininkavimo departamento vadovės Sandros Jovaišaitės teigimu, jau išnuomota per 60 proc. pastato ploto iš bendro 21 tūkst. kv.m. ploto.

„Rinkai pasiūlėme visą komplektą pridėtinių verčių – architektūrinę išraišką su išliekamąja verte, itin patogią lokaciją miesto centre, tvarumo ir efektyvumo poreikius atliepiančius techninius sprendimus. Šiame vystymo etape pasiektas nuomos sandorių skaičius rodo, kad tai, be abejo, yra patrauklu verslams. Nuo pradžios rezultatyviai startavęs nuomos procesas ir toliau vyksta sėkmingai“, – sako S. Jovaišaitė.

Tarp nuomininkų – viena iš didžiausių informacinių technologijų įmonių Lietuvoje „Visma Tech“, aukščiausio lygio vadovų studijas organizuojantis „BMI Executive Institute“, atvirosios bankininkystės sprendimus siūlantys „kevin.“, verslui skirtos programinės įrangos kūrėja ir informacinių technologijų bendrovė „Hyarchis“ ir Norvergijos investicinio banko „Norne Securities“ padalinys.

Nuomos sutartys taip pat pasirašytos ir su personalo atrankos įmone „People Link“, investicijų bendrove „Victory Funds“, tinklo „iLunch“ valdytoja – dėl biuro ir restorano erdvių. Pirmajame pastato aukšte įsikurs „IKI Lietuva“ valdoma „IKI Express“ parduotuvė.

Ateities technologijos

JAV architekto D. Libeskindo projektuojamas A+ energinio naudingumo klasės verslo centras „Artery“ pasižymės inovatyviais tvarumo bei inžineriniais sprendimais. Pastatui bus siekiama suteikti pasaulinį „BREEAM Excellent New Construction“ sertifikatą, patvirtinantį itin aukštus akustinius, apšvietimo, oro kokybės užtikrinimo rodiklius.

Verslo centre bus įrengta itin moderni vėdinimo, kondicionavimo bei šildymo sistema, dalį pastato elektros energijos poreikių tenkins ant stogo įrengtos naujos kartos saulės jėgainės, kurios darniai susilies su pastato stogu.

Be to, elektros energiją leis gaminti ir speciali liftų technologija – įdiegus išmanią sistemą, besileidžiantys liftai generuos apie 50 proc. energijos, reikalingos jų funkcionavimui.

Pati liftų sistema sukurta taip, kad net piko valandomis lifto laukimo laikas neprailgtų. Kadangi numatomas liftų greitis sieks 3 m/s, verslo centro darbuotojams ir lankytojams teks laukti ne ilgiau kaip 30 sekundžių. Be to, jie bus valdomi ne tik per specialius terminalus, bet ir telefono programėle.

Įrengiant verslo centrą atsižvelgiama tiek į kintančius žmonių poreikius, tiek realizuojamas siekis prisidėti prie tvarumo. Modernioje požeminėje „Artery“ automobilių stovėjimo aikštelėje bus įrengtas vienas iš didžiausių Lietuvoje elektromobilių bei elektrinių paspirtukų įkrovimo kompleksų. Numatyta atskira erdvė su rūbinėmis bei dušais, skirta dviračių entuziastams.

Architektūriniai pastato sprendimai leis ne tik grožėtis miesto vaizdais 360 laipsnių kampu, bet ir užtikrins reikiamą natūralios saulės šviesos kiekį.

Atviras miestui

„Artery“ verslo centre įsikurs ne tik mūsų nuomininkai, bet ir restoranai, kavinės, mažmeninės prekybos ir paslaugų zonos, kurios bus atviros visiems. Taip siekiame išpildyti ne tik verslo centre dirbančių žmonių, bet ir miestiečių bei miesto svečių poreikius. Norime, kad verslo kvartalas taptų svarbia miesto infrastruktūros dalimi“, – teigia M. Žemaitis.

Jo teigimu, verslo centre taip pat bus įrengtas 35 metrų aukščio atriumas, kuris bus atviras visuomenei visą parą. Projektu numatyta į pastatą integruoti ir požeminę Konstitucijos pr. perėją, kuri patogiai sujungs Europos aikštę su Baltuoju tiltu.

Patogu bus ir atvykstantiems automobiliais. Į požeminę aikštelę bus galima patekti iš trijų pusių, taip maksimaliai paskirstant automobilių srautus ir išvengiant spūsčių. Viena technologiškai moderniausių automobilių stovėjimo aikštelių Lietuvoje bus sujungta ne tik su pėsčiųjų perėja, bet ir su kaimynystėje esančio viešbučio „Radisson Blu“ požeminiais aukštais.

Projektą, į kurį investicijos siekia per 70 mln. eurų, įgyvendina investicijų valdymo bendrovės „Lords LB Asset Management“ valdomas fondas „Lords LB Special Fund I Subfund A“.