Panevėžyje daugiabučio renovacija prasidėjo rimtu pažeidimu: tokie atvejai – itin reti

Inspektoriai sustabdė darbus

Tačiau ne visiems daugiabučiams sekasi normaliai modernizuoti namą. Tokia situacija ištiko daugiabutį namą, esantį Nevėžio g. 20. Naujienų portalą JP pasiekė laiškas, kuriame nurodyta, kokios bėdos ištiko minėtą daugiabutį.

Laiške rašoma: „Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento antrojo priežiūros skyriaus inspektoriai Nevėžio g. 20 namo renovaciją sustabdė – neturi leidimo pradėti modernizuoti pastato. Todėl pradėti darbai traktuojami, kaip nelegalios arba savavališkos statybos“.

Pažeidimas – rimtas

Butų energijos taupymo agentūros (BETA) Panevėžio skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gailiūnienė patvirtino, kad daugiabučio namo, esančio Nevėžio g. 20, renovacija įstrigo.

„Skambino iš, vadinamosios, Statybos inspekcijos ir paaiškino, kad renovacijos darbai pradedami, kai yra paruoštas daugiabučio renovacijos projektas, po to gaunamas statybos leidimas iš Savivaldybės ir tik, nupirkus darbų rangos darbus, pradedami daugiabučio renovacijos darbai. Labai rimtas pažeidimas, jei renovacijos darbai pradedami negavus statybos leidimo. Darbuotoja iš Statybos inspekcijos paaiškino, kad statybos leidimas negautas, bet pastoliai prie daugiabučio jau pastatyti ir darbai vyksta“, – aiškino D. Gailiūnienė ir prisipažino, kad patikrinti, kaip yra su statybos leidimu, negali – priėjimo prie duomenų bazės neturi.

Pradėti darbų negalėjo

BETA Panevėžio skyriaus specialistė teigė, kad patikrino, kaip yra su daugiabučio modernizavimu.

„Nuvykusi į vietą supratau, kad daugiabučio modernizavimo darbai pradėti – pastatyti pastoliai, bet nė vieno darbuotojo ten nebuvo. Tikriausiai statybos darbai yra sustabdyti. Vertėtų teirautis Statybos inspekcijos, kaip yra su tais statybos leidimais. Jeigu leidimai negauti, o darbai prasidėjo, pažeidimas – didelis“, – kalbėjo D. Gailiūnienė, o pasiteiravus, gal daugiabučio namo bendrija galėjo prašyti, kokios nors statybinės organizacijos pradėti modernizavimo darbus negavus leidimų, atsakė:

„Paprašyti bet kada ir bet ko galima, tačiau statybinės organizacijos žino reikalavimus, ką ir kaip jie turi padaryti, prieš pradėdamos darbus. Gal ir galėjo paprašyti, bet statybos darbai be leidimo – didelis pažeidimas. Beje, Statybos inspekcija, gavusi parnešimą, tikslinasi situaciją.“

Pastolių gal griauti nereikės

Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento antrojo priežiūros skyriaus vedėja Giedrė Misiūnienė patikino, kad informaciją apie pradėtus neteisėtus daugiabučio renovacijos darbus gavo.

„Surašėme statytojui aktą apie pradėtus savavališkus darbus. Statytojai įpareigoti pašalinti pradėtų darbų padarinius. Tačiau, jeigu statytojai organizuoja statybos leidimų išdavimą, pastolių griauti gal ir nereikėtų, jeigu netrukdo gyventojams. Be to, bus įvertinti atlikti darbai ir teks sumokėti baudą už pradėtas savavališkas statybas. Dar gaus baudą statytojas“, – aiškino G. Misiūnienė ir teigė, kad tokie atvejai, kai daugiabučio modernizavimas pradedamas be statybos leidimo – reti.

Atsakinga daugiabučio bendrija

Pasak Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento antrojo priežiūros skyriaus vedėjos, negali dar pasakyti, kokia statybinė organizacija pradėjo statybas be leidimo.

„Už tokius dalykus atsakingas statytojas – Nevėžio g. 20 daugiabučio bendrija. Darbų rangovas dar nepasamdytas ir pasakyti, kas jis, dar negaliu. Į tuos klausimus, kodėl darbai pradėti negavus statybos leidimo, atsakyti galėtų daugiabučio namo bendrija arba Panevėžio miesto savivaldybė. Beje, savavališkos statybos aktas surašytas daugiabučio namo bendrijai. Žinoma, bendrijai atstovauja pirmininkas, bet pavardės sakyti negaliu“, – teigė G. Misiūnienė.

Statybos leidimo neturi

Naujienų portalas JP išsiaiškino, kad Nevėžio g. 20 bendrijos pirmininkė – Audronė Šukienė. Jos atsakymas buvo trumpas ir konkretus: „Nekomentuosiu. Tai ne žurnalistų reikalas“.

Panevėžio savivaldybės Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis statybą leidžiančių dokumentų išdavimo specialistas Edmundas Kuncevičius aiškino, kad prasidėjusi daugiabučio renovacija – savavališka statyba.

„Tokius dalykus turėtų kontroliuoti Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento antrojo priežiūros skyrius ir šiuo atveju vedėja G. Misiūnienė. Prašymo gauti statybos leidimą, kad būtų galima pirkti rangos darbus Nevėžio g. 20 daugiabučio renovacijai, nesame gavę. Gauti leidimai tvarkyti šilumos tinklus, kažką darė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“. Todėl renovacijos darbų be statybos leidimo pradėti nebuvo galima. Be šio leidimo, statybos darbai – savavališki ir draudžiami įstatymo“, – aiškino E. Kuncevičius.