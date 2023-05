Namo sėdimas: priežastys, požymiai ir brangios pasekmės, kurias turi žinoti pastato savininkai

Dažniausios pamatų problemų priežastys

40 metų patirtį geotechniniuose ir inžineriniuose darbuose turinčios suomių įmonės „Uretek“ pardavimų vadovas Lietuvoje Kęstutis Jurėnas pasakoja, kad dažniausiai pamatų nusėdimas yra susijęs su pasikeitusiomis grunto savybėmis, o tam įtakos gali turėti keletas priežasčių.

„Dažniausia pamatų ar grindų sėdimo priežastis yra nekokybiškai atlikti darbai. Pavyzdžiui, statant namą nebuvo atlikti geologiniai tyrimai ir įvertintas gruntas, todėl jį pastačius ant silpno grunto, laikui bėgant pamatai ar grindys gali pradėti „sėsti“. Taip pat statybų metu nekompetentingų darbininkų blogai sutankintas gruntas gali būti viena iš priežasčių, kodėl namas „sėda“. Pasitaiko net ir tokių atvejų, kai namas būna pastatytas neįrengus drenažo, todėl, gausiai lyjant, grunte atsiranda drėgmės perteklius, kuris jį silpnina. Pamatų nusėdimui lygiai taip pat įtakos gali turėti ir sausra, nes išdžiūvus gruntui sumažėja jo apimtys“, – aiškina specialistas.

Kita priežastis, dėl kurios pastato konstrukcijos gali pradėti sėsti – įvairios avarinės situacijos. „Pavyzdžiui, kai sugenda po pastatu esančios nuotekų sistemos, bėgantis vanduo pradeda minkštinti gruntą ir jis praranda savo tvirtumą. Jei buvo trūkę vamzdžiai, net ir likvidavus situaciją, vertėtų pasikonsultuoti su specialistais. Nusėdimas taip gali atsirasti dėl šalia pastato augančių augalų, kurie, siurbdami vandenį iš grunto, verčia jį trauktis arba savo šaknimis skverbdamiesi pro pamatus, keičia pastato padėtį“, – sako K.Jurėnas.

Įmonės „Uretek“ specialistai, konsultuodami savo klientus, visada pasidomi ir dar viena indikacija – ar neseniai nebuvo keistos komunikacijos (pavyzdžiui, nuotekų ar vandentiekio vamzdynai). „Dirbome net su keliais klientais, kai buvo keisti vamzdžiai. Per daug atkasus pamatus jie susilpnėjo, o tai tiesiogiai lėmė sėdimą“, – pasakoja specialistas.

Pasak jo, būna ir taip, kad namas tvarkingai stovi 40 metų, ir staiga atsiranda trūkimai, skilimai. Dėl to gali būti kaltos greta vykstančios statybos (ypač, jei nuolat važiuoja daug sunkiasvorės technikos, vyksta gręžinių darbai), taip pat – greta asfaltuojamas kelias, tiesiamas geležinkelis ir t. t. „Greta vieno objekto nuolat važiavo sunkiasvoriai automobiliai. Gyventojai, norėdami juos pristabdyti, pastatė „gulintį policininką“. Deja, tai situaciją dar pablogino: jis greitai lekiančių automobilių ne tik, kad nepristabdė, bet netgi sukėlė „pašokimo“ efektą. Mūsų kliento name atsirado įtrūkimai, tam tikri skilimai. Kodėl taip nutinka? Per gruntą pereina vibracijos ir jos turi įtakos pažeidimų atsiradimams“, – klientų patirtimi dalijasi K.Jurėnas.

Tarpai, skilimai, nelygios grindys – namo pamatų problemų požymiai

„Uretek“ atstovas pasakoja, kad pačiam gyventojui identifikuoti ar bent jau įtarti pastato nusėdimą dažnu atveju yra gan nesudėtinga, nes tai labai aiškiai išduoda įvairūs pakitimai pastato konstrukcijose.

„Lengviausiai pastebimi požymiai, kad pastatas galbūt yra nusėdęs – sienose atsiradę skilimai arba tarp grindų ir grindjuosčių atsiradę tarpai, skilusios keramikinės plytelės. Dažniausiai tokie įplyšimai sienose formuojasi įstrižai iš viršaus į apačią ir gali atsirasti tiek namo viduje, tiek ir išorėje. Analogiškai – tarpai, įvairūs įtrūkimai ir nelygumai plika akimi gali būti pastebimi ir grindyse“, – aiškina K.Jurėnas.

Dar vienas požymis, kuris indikuoja, kad su namu tikrai ne viskas yra gerai – vaikštant girdimas dundesys. „Pavyzdžiui, einate ir girdite, kaip sekcijoje dunda servizas. Tai nebūtinai dėl sėdimo, bet nurodo, kad gruntas yra silpnesnis, todėl vertėtų įsivertinti jo būklę ir, jei reikia, su specialistais užtvirtinti grunto stabilumą, kad laikui bėgant neatsirastų didesnių problemų“, – pataria „Uretek“ atstovas.

Pasak jo, kartais apie nusėdusį namą jo gyventojams išduoda ir labai komiškos situacijos. „Estijoje klientas pasakojo, kad bežaisdamas su savo kate pastebėjo, jog ant grindų lygioje vietoje padėjus kamuoliuką, šis pradėdavo riedėti. Tai pralinksmino augintinį, bet ne patį šeimininką. Juk tai gana rimtas požymis, kad „sėda“ grindys. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai pastatas „sėda“ itin tolygiai, todėl vizualiai to pastebėti praktiškai neįmanoma. Jei nesate įsitikinę dėl savo namo grunto kokybės, visada galite kreiptis į specialistus, kurie ne tik nustatys, ar pastatas sėda, bet ir padės jį maksimaliai sugrąžinti į pradinę padėtį“, – aiškina K.Jurėnas.

Jei sugalvojote imtis didelio remonto – prie pastato pastatyti papildomą statinį (verandą, garažą, priestatą), kad padidintumėte namo plotą, gali būti, kad nebūsite įvertinę to priestato pamatų gylio. Jis nebus toks pat kaip jau susistovėjusio namo. Esant nevienodam grunto gyliui, pločiui, svoriui arba jei pagrindinis pastatas turi rūsį, o naujasis – ne, senasis statinys pradeda sėsti.

„Uretek“ įmonė, kuri sprendžia su pastatų bei inžinierinių statinių nusėdimu susijusias problemas, nemokamai įvertina ir konsultuoja.

Nusėdęs namas gali pridaryti dar daugiau bėdos

K.Jurėno teigimu, jei namas išties „sėda“, atidėlioti atstatymo darbų nereikėtų, mat, nepašalinus defektų, gali kilti aibė papildomų problemų, dėl kurių atsiras finansinių išlaidų.

„Atsiradę įtrūkimai sienose laikui bėgant taps akivaizdžiais plyšiais, per kuriuos į namų vidų pateks vėjas, drėgmė, viduje pradės kauptis pelėsis, o gyvenimo kokybė taps prastesnė. Tačiau tai tik minimali problema, palyginus su tuo, kai „sėdantis“ namas pažeidžia vamzdyną ar elektros instaliacijas: gali trūkti šildymo vamzdeliai, konstrukcijos, sudegti elektros laidai, sugadinti buitinę techniką. Po tokių padarinių namui gali prireikti net ir kapitalinio remonto. Tačiau net ir viską sutvarkius, bet nepašalinus nusėdimo, problemos neabejotinai kartosis“, – įsitikinęs specialistas.

K.Jurėnas pasakoja, kad šiais laikais būdų, kaip atstatyti pastatą į jo normalią poziciją, yra ne vienas, bet kalbant apie kokybę, darbų greitį ir patogumą – geopolimerinės injekcijos technologija yra kone geriausias pasirinkimas rinkoje.

„Uretek“ taikomos geopolimerinės injekcijos privalumas tas, kad ji nepažeidžia pastato konstrukcijų ir nesukelia papildomų nepatogumų gyventojams.

„Taikant įprastinius metodus, namo grindys išardomos ir klojamos iš naujo. Tačiau naudojant geopolimerinę technologiją nusėdimas yra sustabdomas greitai ir nepastebimai: nereikia nieko griauti ar ardyti, nes pasiekti gruntą tereikia 12–15 milimetrų išgręžtų skylučių. Išsikraustyti ir ieškoti laikinos gyvenamosios vietos taip pat nereikia, nes paprastai darbams atlikti užtenka vos vienos dienos“, – pasakoja K.Jurėnas.

Amžiaus investicija, leisianti pamiršti nekokybiškų pamatų problemą

Kitaip nei įprasti metodai, kuriais bandoma atstatyti pastatą į pradinę būklę, geopolimerinė technologija, pasak specialisto, užtikrina, kad praėjus net ir 100 metų, pastatas išliks stabilus ir tvirtas.

„Paprastai, įklojus papildomo mišinio sluoksnį, nusėdimas gali ne tik kad nedingti, bet ir suintensyvėti, o dėl pastorėjusio grindų sluoksnio gali išaugti šildymo išlaidos. Tyrimai rodo, kad geopolimerai užtikrina kone amžiaus tarnavimo laikotarpį“, – teigia K.Jurėnas.

Pats geopolimerinės technologijos veikimo principas, pasak „Uretek“ atstovo, yra gana paprastas, bet ir ypač efektyvus, mat kiekviena geopolimerinės medžiaga atlieka skirtingus procesus, todėl yra naudojama kiekvienam pastatui individualiai.

„Geopolimerinės injekcijos skirstomas į stabilizuojančias ir aktyviąsias. Stabilizacijos metu yra didinamas grunto tankis tose vietose, kur pastatas turi nusėdimo požymių, taip sustabdant tolesnį sėdimą. Aktyviuoju procesu konstrukcija yra stabilizuojama ir taip pat pakeliama kaip įmanoma arčiau savo pradinės padėties. Negano to, kiekviena geopolimerinė medžiaga pasižymi skirtingomis savybes, kurios naudingos ir parenkamos individualiai“, – akcentuoja specialistas.