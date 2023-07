kantrybės taurė jau perpildyta

(bus pildoma)

Liepos 19 d. medžių kirtimą Naujamiestyje planuojančios atlikti bendrovės „Dobilo daigas“ atstovai susitiko su gausiai susirinkusiais sostinės gyventojais.

Po viešojoje erdvėje kilusio visuomenės pasipiktinimo dėl rugpjūčio mėnesį planuojamo atlikti 9 medžių kirtimo Naujamiestyje esančioje terasoje prie Romaino Gary paminklo įmonės atstovai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovu, kultūros paveldo apsaugos specialistu, arboristu ir statinių konstrukcijų specialistu susitiko su medžius norinčiais išsaugoto vilniečiais.

Į susitikimą susirinko keli šimtai miesto gyventojų su plakatais: „Nelieskite mūsų medžių“, „Betonas nepagamins deguonies“, „Kas miestą ardo labiau: medžiai ar veslo trumparegystė?“, „Jie visi verti išsaugoti“, „Medžiai – tai paveldas“ ir kt.

Susitikimo dalyviai neslėpė nusivylimo verslininkų planais medžius iškirsti, saydami, kad tokia jų savivalė užkniso, o gyventojų kantrybės taurė jau perpildyta.

Savivaldybė tiesiog neatliko savo darbo ir pareigos

Dalis sostinės gyventojų ir visuomenininkų aktyviai pasisako prieš medžių kirtimą prie Romaino Gary paminklo. Pavyzdžiui, Vilniaus gyventojus į susitikimą kvietusi ir feisbuke renginį dėl to sukūrusi menininkė, rašytoja Paulina Pukytė Eltai sakė, kad tai, kas suplanuota ir leista vykdyti Basanavičiaus g. 14A yra brutalus šios vietos ir apskritai visos UNESCO saugomos Vilniaus miesto dalies auros, būdingo charakterio ir istorijos landšafto naikinimas.

„Jau nekalbu apie tai, kad naikinami gyvi, sveiki, brandūs medžiai, teikiantys pavėsį, nuostabią atgaivą toje terasoje, užuovėją nuo miesto dulkių, smalkių, triukšmo, karščio“, – teigė ji.

Anot P. Pukytės, savivaldybė teigdama, kad nebėra teisinio pagrindo stabdyti šį projektą, sako ne visai tiesą ir nusiplauna rankas.

„Tiesa yra ta, kad savivaldybė nepateikė teismui jokių argumentų už medžių išsaugojimą, tad teismui tiesiog teko patenkinti vystytojo prašymą, bet teismo išvadoje parašyta, kad savivaldybei pateikus argumentus, galimas ir priešingas nutarimas. Taigi, savivaldybė tiesiog neatliko savo darbo ir pareigos“, – nusivylimo neslėpė menininkė.

Moteris pabrėžia, kad, gilinantis į dokumentus, aiškėja, jog šioje situacijoje yra labai daug neaiškumų, galimai neteisėtų veiksmų ar bent jau nepateisinamo aplaidumo bei neveikimo.

„Būtina nedelsiant stabdyti medžių kirtimą bei visą projektą ir aiškintis, nes iškirtus medžius aiškintis jau bus vėlu, bus padaryta didžiulė neatitaisoma žala. Lauksime iš savivaldybės ir prokuratūros ryžtingų veiksmų stabdant šį projektą, veiksmų, kurie gintų vilniečių, o ne tik verslo interesus“, – sakė ji.

Savo ruožtu menininkė Neringa Rekašiūtė sakė, kad Europai skendint karščio bangose, nusikalstamas trumparegiškumas yra pjauti miesto medžius.

„Klimato krizės padariniai tik stiprės, tad kodėl žengiame 100 žingsnių atgal vietoj to, kad mąstytume toliaregiškai? Nes godumas, nes inercija, nes pamojavimas teisiniais raštais, nežinia kokiu būdu surinktais „paveldosaugininkų“ parašiukais. (...). Labai gera matyti, kiek žmonių įsitraukė į šių medžių išsaugojimą. Enough is enough“, – pabrėžia ji.

V. Benkunskas trečiadienį kreipėsi į prokuratūrą

Verslininkams ruošiantis kirsti Naujamiestyje, aplink Romaino Gary paminklą, augančius medžius, sostinės meras Valdas Benkunskas trečiadienį kreipėsi į Prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo tyrimo.

Kaip pranešė portalas delfi.lt, jei būtų nustatytas viešojo intereso pažeidimas, V. Benkunskas planuoja kreiptis į teismą.

„Statybos leidimas buvo išduotas dar 2021 m., pareigas, atsakingas už atitinkamų sprendimų priėmimą, einant ankstesniems savivaldybės administracijos vadovams, todėl šiandien Vilniaus meras kreipėsi į Prokuratūrą su prašymu pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka imtis veiksmų viešajam interesui ginti ir nustačius viešojo intereso pažeidimą kreiptis į teismą dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo“, – teigiama Delfi portalui perduotame savivaldybės atstovo Gabrieliaus Grubinsko atsakyme.

Savivaldybės atstovas taip pat priminė, kad šiuo metu teismas yra išaiškinęs, jog savivaldybės nepritarimas šalinti želdinius yra nemotyvuotas, neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, ir įpareigojo savivaldybę iš naujo išnagrinėti projekto vystytojo prašymą ir priimti motyvuotą, faktiniais duomenimis bei teisės aktais pagrįstą sprendimą.

Pagal teisinį reglamentavimą šie medžiai nėra saugomi

Vis dėl to V. Benkunskas taip pat trečiadienį žurnalistams sakė, kad verslas turi įstatyminę teisę šalinti tokio tipo augalus. Visgi jis tikisi, kad moralinio pritarimo iš savivaldybės ir visuomenės trūkumas privers bendrovę persvarstyti savo veiksmus.

„Svarbu pabrėžti, kad pagal teisinį reglamentavimą – ne savivaldybės, bet šiuo atveju įstatyminį – šie medžiai nėra saugomi. Jie gali ir šią minutę būti nupjauti, nes visi augalai augantys ant stogų, inžinerinių tinklų ar ant statinių gali būti šalinami be leidimo. Verslininkai šią teisę turi ir ką jie norėjo, tai gauti moralinį savivaldybės pritarimą“, – aiškino jis.

„Visuomenės balsas ir spaudimas verslininkams, savininkams ir vystytojams gali būti tas raktas, kaip šią situaciją pakeisti“, – paminėjo sostinės meras.

ELTA primena, kad pasirodžius informacijai, jog Vilniuje planuojama pašalinti aplink prancūzų rašytojo R. Gary paminklą esančius 9 medžius, viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas.

Vilniaus miesto savivaldybės atstovų teigimu, miestas nesutiko su įmonės prašymu kirsti medžius, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtino bendrovės teisę dar kartą kreiptis dėl medžių šalinimo.

V. Benkunskas pirmadienį pripažino, kad teisinių priemonių sostinės Basanavičiaus gatvėje planuojamiems kirsti medžiams išsaugoti nėra. Todėl, anot mero, savivaldybė sieks medžius pripažinti kultūros paveldo objektu – dėl to į Kultūros paveldo departamentą, pasak V. Benkunsko, jau kreipėsi Kultūros ministras Simonas Kairys.