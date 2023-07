Aplinkos ministerija perstumdys vyriausiųjų architektų kėdes: jie dirbs kitaip

Taip pat patikslintos savivaldybių vyriausiųjų architektų atliekamos funkcijos statinio projektavimo procesuose, statinio ir projekto ekspertizės aktų registracijos tvarka, praneša Aplinkos ministerija.

„Statybos metu sukuriamas statinys yra architektūros kūrinys, autorių teisių objektas, taigi, projektuojant ir statant statinius taikomas ne tik Statybos, bet ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Praktikoje dėl autorių teisių pažeidimų ne tik kyla teisminių bei architektų profesinės etikos ginčų, bet besikeičiant projektuotojams neretai nukenčia ir pati architektūros kokybė. Todėl siekiant išvengti projektavimo trukdžių ir užtikrinti aukštesnę sprendinių kokybę, statybos techniniame reglamente aiškiau apibrėžiame iš minėtų įstatymų kylančius projektavimo reikalavimus“, – sakė aplinkos viceministrė Daiva Matusevičė.

Pasak Aplinkos ministerijos, siūloma, kad projektuotojas projekte ir projektiniuose pasiūlymuose turės nurodyti kūrinio autorius.

Autoriai turės pasirašyti projektinius pasiūlymus, techninį ir darbo projektą pritardami statinio architektūros sprendiniams. Aiškiai įvardijama prievolė keičiant projektą projektuotojui turėti statinio architektūros kūrinio autoriaus sutikimą. Numatoma, kad jei savivaldybės atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai turi pateikti išvadas dėl projektinių pasiūlymų, savivaldybės vyriausiasis architektas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ suformuos paraiškas dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams.

Šis pakeitimas ne tik panaikins proceso fragmentiškumą informacinėje sistemoje „Infostatyba“, bet ir leis savivaldybės vyriausiajam architektui vienoje vietoje valdyti visas pastabas, pasiūlymus, informuojama ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Atsakingi asmenys ar struktūriniai padaliniai, įvertinę pritarimui pateiktų projektinių pasiūlymų sprendinius, visuomenės informavimo metu teiktus pasiūlymus, susijusius su jiems priskirta sritimi, turės pateikti išvadas sistemoje „Infostatyba“.

Savivaldybės vyriausiasis architektas, įvertinęs atsakingų padalinių išvadas, pritars arba motyvuotai nepritars projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbdamas „Infostatyboje“. Taip pat projekte numatyta, kad Architektūros įstatyme nurodytas savivaldybės vyriausiojo architekto kompetencijai priskirtas funkcijas atliks savivaldybės vyriausiasis architektas, o techniniai veiksmai susiję su šių funkcijų atlikimo procesu galės būti patikėti vyriausiajam architektui pavaldžiam valstybės tarnautojui. Dar vienas pakeitimas yra susijęs su ekspertizės aktų registravimu ir peržiūra sistemoje „Infostatyba“.

Kai statinio projekto ar statinio ekspertizė bus atliekama pakartotinai, statinio ir projekto ekspertizės rangovai privalės išnagrinėti pirminę ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo „Infostatyba“ pateiktas pastabas ir į jas atsižvelgti arba atmesti nurodant argumentus.

Be to, ekspertizės rangovai sistemoje galės peržiūrėti savo ar kito ekspertizės rangovo atliktos ekspertizės aktus, kai bus atliekama pakartotinė to paties projekto ar statinio ekspertizė, pažymima pranešime. Kitas planuojamas minėto statybos techninio reglamento pakeitimas yra susijęs su teisės aktuose nustatytais elektros energijos persiuntimo elektros tinklais patikimumo reglamentavimo pokyčiais, pagal kuriuos vartotojai nebeskirstomi į tris patikimumo kategorijas, praneša Aplinkos ministerija.