Keis sostinės centro veidą: aukščiausias komplekso pastatas stiebsis 85 metrus

Vilniaus centriniu verslo rajonu (angl. Central Business District, CBD) vadinamoje Šnipiškių dalyje pagal aukščiausius tvarumo standartus vystomame kvartale išdygs 55 000 kvadratinių metrų ploto, 6 korpusų aukštuminių pastatų kvartalas. Jame savo vietą atras paslaugų teikėjai, verslai bei patogios gyvenimo vietos ieškantys naujakuriai.

Šiemet statybų leidimą gauti planuojantis vystytojas statybų darbus ketina pradėti ateinančių metų pradžioje. „Objektas yra didelis ir kompleksiškas, turi daug skirtingų elementų, reikalauja daug inžinerinio dėmesio, tad manome, jog projektavimas užtruks iki rudens pabaigos“, – patikslina „Releven“ atstovas Viktoras Zubrecovas.

Vystytojo iškeltus aukščiausius patogumo kriterijus atitinkantys architektų sprendimai sutalpinti projektiniuose pasiūlymuose. Kuriant gyvą kvartalą, architektai numatė skirtingų aukščių pastatus, kurių jungiamąja ašimi taps kvartalo centre įkurtas miškas ant stogo.

Aukščiausias projekto pastatas – akcentinis gyvenamasis dangoraižis – stiebsis iki 85 m aukščio. Pasirinkta pastato struktūra leis lanksčiai keisti vidaus erdves, pritaikant jas prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų. Gyvenamųjų patalpų plotai bus reikšmingai didesni nei įprastų Vilniaus butų – didžiausi sieks 190 kv. m.

„Pastato viršutiniuose aukštuose atsivers kone visą Vilnių aprėpiantys vaizdai, o apatiniai aukštai atskleis aukštybinių pastatų supamų gatvių perspektyvas. Tai pirmas tokio tipo pastatas Lietuvoje, po kurio stogu susipins Manhattano prabanga ir sėkmingiausiems Europos statiniams būdingas komfortas. Gyventojų patogumui bus siūlomos konsjeržo paslaugos, privatus kino teatras, susitikimų erdvės ir kiti patogumai. Naujakuriai neišėję iš pastato galės mėgautis sporto erdvėmis, žiūrėti filmus, grožėtis miesto panorama“ – privalumus vardina V. Zubrecovas.

Investicijas į šį projektą prižiūri valdymo įmonė „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“. Iš viso ši kompanija valdo daugiau kaip 300 mln. EUR vertės turto 5-iose bendrovėse, investuojančiose į aukštųjų technologijų, tvarios ekonomikos bei nekilnojamo turto projektus: „Releven Prime Properties“, „Subačiaus Projektas“, „Brolis Capital“, „Baltic Retail Properties“ ir „Pirmoji investavimo įmonė“.

Rišantysis rajono mazgas

„Horizontai“ yra vienas pirmųjų projektų Vilniuje, kuriuo siekiama paskatinti 15 minučių miesto koncepcijos įgyvendinimą. Anot pašnekovo, „Releven“ kuria tokį kvartalą, kuris būtų patogus gyventi ir dirbti bei atitiktų visus modernaus miestiečio poreikius. Tai nauja gyvenamojo ir biurų kvartalo koncepcija, kuri, kaip tikisi bendrovė, taps pavyzdžiu ir kitų Vilniaus rajonų plėtrai.

Pasak V. Zubrecovo, Šnipiškių dalis, kurioje susikoncentravo stipriausios šalies įmonės, turi puikių infrastruktūros užuomazgų, nemažai gyventojų ir potencialo, kad jų sparčiai daugės. Anot jo, rajono vystymo planai numato, kad žmonių srautai ten ateityje bus labai dideli. Dėl to yra pagrindo manyti, kad čia sėkmingai funkcionuos visų gyventojams reikiamų paslaugų derinys. Rajone jau dabar yra nemažas paslaugų spektras. Bet kai ko, pasak pašnekovo, dar trūksta, kitur atstumai yra per dideli.

„Pavyzdžiui, nuo VCUP iki Japoniško sodo atstumas yra didokas. Bet jei pakeliui gali dar užeiti atsigerti kavos, pavalgyti ar išspręsti verslo klausimus, tai atsiranda prasmė eiti, o ne važiuoti. Norime, kad „Horizontai“ taptų lokaliu centru, savotišku rišančiuoju rajono mazgu, kuris užpildys tas tuščias erdves, tiek paslaugų, tiek fizine prasme“, – teigia „Releven“ atstovas.

Architekto vizija

Vystant projektą „Horizontai“ išrinkti du architektūrinio konkurso nugalėtojai. Akcentinio gyvenamojo dangoraižio projektą parengė bendrovė „Arches“, o daugiafunkcinį kompleksą bei kvartalo išplanavimą projektuoja „Aketuri Architektai“.

„Arches“ architektas Edgaras Neniškis pasakoja, kad projekto idėją įkvėpė vanduo ir Vilniaus istorinis palikimas – šioje vietoje buvusi žvejų gyvenvietė, vėliau virtusi plytinių kvartalu bei Neries senvagė. „Plytos yra tarsi istorinis šios vietos ženklas. Dėl to mūsų projekte apatiniai ir viršutiniai aukštai yra iš plytų sukurtos kompozicijos, primenančios žaidimo „Jenga“ bokštą. Be to, pastato plytų karūna sudėliota senųjų Šnipiškių gatvelių kryptimis. Šis sprendimas taip pat leido sukurti kontrastą tarp rupių plytų ir tarsi sustingusio vandens, kurį simbolizuoja stiklas“, – viziją piešia pašnekovas.

E. Neniškis priduria, kad projektas sumanytas, kaip itin aukštos kokybės, išskirtinių gyvenimo sąlygų ir miestietiško gyvenimo būdo erdvė. Pastate suplanuotos vietos meno kūriniams, darbo erdvės, susitikimų salės. Antrame aukšte bus įrengtas kino teatras, renginių salė, baras, sporto ir SPA zonos, vaikų žaidimų kambarys, ir net vadinamasis pramogų kambarys (angl. club room). Taip pat numatytas skalbinių pridavimo punktas ir gyvūnų priežiūros patalpa.

Pokyčiai CBD teritorijoje

Mindaugas Pakalnis, vyriausiasis Vilniaus miesto architektas, pasakoja, kad dešiniajame Neries krante dar praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje urbanistai numatė naująjį miesto centrą su prekyba ir biurais. Šiandien prioritetai jau kiti. Miestas nenori monofunkcinio, vakarais ištuštėjančio biurų ir prekybos rajono.

Architektas pažymi, kad dauguma sostinės gatvių buvo planuotos pirmiausia automobiliams, paskui dviratininkams, ir tik po to – pėstiesiems, o turėtų būti atvirkščiai. „Gatvės turėtų būti saugios ir malonios pėstiesiems, krūmų juosta turėtų juos saugoti nuo automobilių ir užterštumo, medžiai – suteikti pavėsį“, – teigia jis.

„Visa teritorija tarp Žalgirio g. ir Konstitucijos prospekto yra gyvenamoji. Be to, naujieji projektai, tokie kaip „Horizontai“, yra daugiafunkciniai su būsto, prekybos ir biurų patalpomis. Stengiamės tokių objektų vystymą skatinti“, – konstatuoja M. Pakalnis.

Jis priduria, kad šiuo metu kaip tik vyksta kūrybinės dirbtuvės, kuriose privatūs NT vystytojai ir miesto atstovai tariasi dėl bendrų CBD teritorijos plėtros taisyklių. „Aš matau mūsų centrinį verslo rajoną ne kaip tą klasikinį šaltų dangoraižių miestą, kurio gatvėmis vakare vėjas lapus gainioja, o kaip daugiafunkcinę miesto dalį – didelio intensyvumo ir tankio, bet kupiną paslaugų ir gyvybės“, – netolimos ateities viziją brėžia architektas.