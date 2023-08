Šilumos siurbliai oras-vanduo ir oras-oras: kuo jie skiriasi ir kuris variantas tinkamiausias jūsų namams?

Kas bendro tarp oras-vanduo ir oras-oras šilumos siurblių?

Nors abu įrenginiai turi nemažai techninių skirtumų, tačiau juos sieja tvaresnis energijos gamybos principas. Šilumos siurbliai nereikalauja kieto ar skysto kuro. Jie naudoja natūralų energijos šaltinį, tai yra lauko orą, tokiu būdu kardinaliai mažindami išmetamųjų dujų emisijas, o ilgalaikėje perspektyvoje – ir jūsų sąskaitas.

Abiejų tipų siurbliuose viskas prasideda labai panašiai: įrenginiai turi išorinius blokus, per kuriuos įsisavina šilumos energiją iš lauko oro, kuri keliauja per šaltnešį iki kompresoriaus, kur yra suspaudžiamas į karštas dujas. Iki šio momento, šilumos siurbliai oras-vanduo ir oras-oras veikia identiškai, kitaip tariant, atvirkštiniu šaldytuvo principu. Tačiau kaip procesas įvyksta toliau, ir yra pagrindinis skirtumas tarp šių įrenginių.

Šilumos siurbliai oras-vanduo ir oras-oras: pagrindiniai skirtumai

Kaip veikia šilumos siurbliai oras-oras?

Iš kompresoriaus karštos dujos keliauja į vidinį bloką, per kurį šiltas oras skirstomas ventiliatoriaus pagalba. Šis prietaisas primena oro kondicionierių, kuris paprasčiausiai pučia orą, tik šiuo atveju – ne atvėsintą, o sušildytą – jūsų patalpoje ir taip reguliuoja temperatūrą patalpoje. Kaip ir kondicionieriaus atveju, šilumos siurbliai oras-oras geriausiai veikia atviroje erdvėje, kur jie gali paskirstyti šilumą tolygiai.

Jei jūsų patalpose yra daug skirtingų atskirtų erdvių (kambarių), vieno įrenginio (dar vadinamo „split“) greičiausiai nepakaks visoms joms apšildyti. Tokiais atvejais, šilumos siurbliai oras-oras labiau tinka kaip papildoma priemonė pagrindiniams šildymo sprendimams optimizuoti. Bet įsidiegus vidinius blokus į kiekvieną iš patalpų, oras-oras puikiai tarnaus ir kaip pagrindinė ir vienintelė šildymo priemonė. Didelis A2A (angl. air to air) šilumos siurblių privalumas yra tai, jog vasarą jų pagalba itin lengvai (lygiai taip pat efektyviai kaip ir su oro kondicionieriumi) galite atvėsinti patalpas.

Kaip veikia šilumos siurbliai oras-vanduo?

Šiuo atveju iš kompresoriaus karštos dujos keliauja į boilerį ir sušildo vandenį. Tokiu būdu užtikrinamas ne tik patalpų šildymas per radiatorius ir grindų šildymas, į juos paduodant šiltą vandenį, bet ir ruošiamas buitinis karštas vanduo. Šilumos siurbliai A2W (angl. air to water) tolygiai paskirsto šilumą, bet kokio ploto erdvėje, nepriklausomai nuo to, kiek atskirų erdvių ar kambarių joje bebūtų.

Šilumos siurbliai oras-vanduo dažniausiai naudojami tik šildymo poreikiams. Tačiau naujausi siurblių modeliai, pavyzdžiui „Panasonic“ oras-vanduo sistemos „Aquarea“ taip pat turi ir vėsinimo funkciją, tik galbūt dar ne visi savininkai apie ją žino ir ja naudojasi. Kai šaltuoju metų sezonu oras-vanduo šilumos siurblys į grindyse esančius vamzdelius ar radiatorius tiekia šiltą vandenį ir taip sušildo patalpas, tai vasaros metu procesas vyksta atvirkščiai – tiekiamas vėsus vanduo, kuris atvėsindamas grindis ar radiatorius, neleidžia patalpai įšilti. Tai pasyvesnis (ne toks greitas) vėsinimo būdas, lyginant su vėsinimu oras-oras sistemomis (beje, reiktų atkreipti dėmėsį, kad ventiliatoriniai konvektoriai (angl. fan coil), statomi vietoje radiatorių, juos pakeičiant, padidina tiek vėsinimo, tiek šildymo efektyvumą), tačiau oras-vanduo sistemos didžiulis privalumas – jis ne tik šildo (ar vėsina) patalpas, bet ir ruošia buitinį karštą vandenį (to nepadarys oras-oras sistema), be to, patalpose nėra šilumą (ar vėsą) pučiančio ventiliatoriaus, vadinasi nebus ir oras-oras sistemoms būdingo ūžesio.

Šilumos siurblių charakteristikos pagal kategorijas

Kaina: oras-oras sistema yra aiški laimėtoja šioje kategorijoje. Bendras įrenginių ir jų montavimo paketas yra yra bene dvigubai pigesnis nei oras-vanduo sistemų. Be to, jos gerai dera prie esamos patalpų šildymo infrastruktūros, tiesiog sumontavus šalia, papildomai ir gali veikti tuo pereinamuoju metų sezonu, kuomet centrinė šildymo sistema jau išjungta (pavasarį) ar dar neįjungta (rudenį) Tuo tarpu oras-vanduo sistema ir pati (įranga) yra brangesnė ir kartais gali pareikalauti radiatorių ir vamzdyno atnaujinimo, kuomet norima ją pritaikyti senuose namuose, keičiant pasenusią kieto arba skysto kuro, ar dujinį katilą; grindinio šildymo įrengimas naujuose namuose taip pat nėra pigus (bet užtikrina ekonomišką šildymą, estetiką, ir didelį gyventojų komfortą)

Ekonomiškumas: specialistai išskyrė, kad lyginant su konvenciniais šildymo metodais, šilumos siurbliai oras-vanduo ir oras-oras, įneša kardinalių pokyčių namų ūkio vartojimo įpročiuose:

– Iki 80% mažiau energijos sąnaudų.

– Iki 90% sumažėjusios anglies dioksido emisijos.

– Iki 40% mažesnės sąskaitos už komunalines išlaidas.

Našumas: abu įrenginiai šilumos gamybai naudoja elektros energiją, tačiau jos sąnaudos yra gerokai mažesnės lyginant su jos išeiga. Nors šilumos siurbliai oras-oras pasižymi aukštesniu naudingumo koeficientu, nereikėtų pamiršti, kad jie negali paruošti buitinio karšto vandens. Svarbu paminėti, kad galutinis įrenginio našumas priklauso individualiai nuo kiekvienos situacijos (namo sandarumo, nustatymų, naudojimo įpročių ir kt.).

Išvados

Šilumos siurbliai oras-oras puikiai tiks namams, priestatams, nedidelėms trobelėms, butams arba atskiroms patalpoms apšildyti. Jie taip pat gali pasitarnauti kaip papildoma pagalbinė priemonė kai įprastų šildymų būdų neužtenka arba jaučiamas poreikis sumažinti jų vartojimą.

Savo ruožtu, šilumos siurbliai oras-vanduo pareikalaus didesnės pradinės investicijos, tačiau pilnai aprūpins šiluma bei – svarbu – karštu vandeniu bet kokio dydžio patalpas. Per 15–20 eksploatacijos metų jie atsipirks su kaupu ir gerokai sumažins jūsų sąskaitas bei anglies dioksido emisijas.

Šilumos siurbliai oras-vanduo ir oras-oras abu yra puikūs būdai aprūpinti savo namus žalesne energija ir sutaupyti ilgalaikėje perspektyvoje. Visgi, verta atsižvelgti į konkrečių patalpų specifiką ir konkrečius poreikius, o prieš priimant sprendimą – pasitarti su šios srities profesionalais.