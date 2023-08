„Via Baltica“ kelią Panevėžio rajone papuoš išskirtinis pastatas – kils krematoriumas

Dirbs ištisus metus

Visas kremavimo procesas (palaikų patalpinimas į deginimo kamerą – pelenų supylimas į urną) trunka 70–90 min. Planuojamame statyti krematoriume numatoma iki 18 kremacijų per parą.

Krematoriumo darbas bus organizuojamas visą parą trimis pamainomis 365 dienas per metus. Šarvojimo paslaugos bus teikiamos taip pat 365 dienas per metus, darbo laikas nuo 8-os iki 21-os valandos.

Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus naudojama naujausia, skaitmeninėmis technologijomis paremta kremavimo įranga. Deginimas bus vykdomas gamtinėmis dujomis. Procesas – visiškai automatizuotas, valdomas iš pultinės.

Teritorijoje, kurioje planuojama krematoriumo veikla, nėra inžinerinės infrastruktūros. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengti elektros, vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų bei inžineriniai tinklai.

Parengtas krematoriumo projektas

UAB „JK ranga“ projektų vadovė Rasa Zeniauskienė teigė, kad darbai pajudėjo ir kai kurie jų jau atlikti.

„Jau atliktas poveikis aplinkai, o aplink gyvenantys žmonės dėl būsimų statybų buvo apklausti dar prieš projekto rengimą. Techninį projektą parengė Panevėžio bendrovė „Panprojektas“, o architektūrinį – architektų biuras Gintautas Natkevičius ir partneriai. Krematoriumo projektas pasistūmėjo ir viešinamas. Jeigu viskas vyks sklandžiai, bus išimtas statybų leidimas ir prasidės darbai“, – pasakojo R. Zeniauskienė.

Krematoriumas bus mažesnis

Pasak projektų vadovės, nuo pirminio parengto krematoriumo projekto vizualizacijos atsirado pasikeitimu.

„Krematoriumas kur kas mažesnis, bet funkcionalumą išlaiko tą patį. Taikomos prie dabartinės rinkos sąlygų ir pastatas – sumažintas, bet techniniai duomenis išlaikyti. Šiame etape nebestatome dviejų didelių atsisveikinimo salių. Liko tik greito atsisveikinimo salės su mirusiaisiais prieš kremaciją. Be to, startuosime tik su viena kremavimo krosnimi. Nuotolinis pristatymas vyks rugpjūčio 22 dieną, o po to turime gauti statybos leidimus. Gavus leidimus, darbai, tikimės, prasidės kitų metų pradžioje, o krematoriumas turėtų pradėti veikti 2024 metų rudenį arba 2025 metų ankstyvą pavasarį“, – pristatė planus R. Zeniauskienė.

Gyventojai ir saugomos teritorijos

Pasak R. Zeniauskienės, aplink gyvenantys žmonės dėl būsimų statybų buvo apklausti dar prieš projekto rengimą.

„Visi gyventojai taikiai, noriai ir protingai priėmė žinią apie krematoriumo statybas. Manau, jie žino, kad tai – reikalinga paslauga. Be to, lokacija – labai patogi, nes šalia kapinės ir kitos laidojimo paslaugos“, – teigė moteris ir sakė, kad teritorijoje, kurioje planuojama statyti krematoriumą, arti nėra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų.

Objektas į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos nutolusios didesniu nei 7,8 km atstumu – Krekenavos regioninis parkas ir Upytės istorinis draustinis.

Artimiausios apgyvendintos teritorijos: Šilaičių kaime, kuris nuo analizuojamo objekto nutolęs apie 0,26 km, gyvena 11 gyventojų; Šilagalio kaime, nutolusiame apie 0,8 km, gyvena 621 gyventojas; Panevėžio mieste, nutolusiame apie 3,9 km, gyvena 85 878 gyventojai.