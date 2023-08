Vilniečiai įvertino sostinės rajonus: mano, kad geriausia gyventi – Senamiestyje, Žvėryne ir Antakalnyje

Tyrimo „Gyvenimo kokybė“ metu Vilniaus gyventojai buvo paprašyti įvertinti Vilniaus rajonus pagal 5 svarbiausius kokybiško gyvenimo mieste aspektus: susisiekimą, saugumą, švarą ir tvarką, žaliąsias ir laisvalaikio erdves bei paslaugų pasiūlą.

Privalumai rajonuose – skirtingi

„Darnu Group“ inicijuotas tyrimas parodė, kad didžiausia dalis – 10,7 proc. visų apklaustųjų – mano, jog geriausia gyventi yra Senamiestyje, 8,3 proc. – Žvėryne, o 6,2 proc. – Antakalnyje. Geriausi Vilniaus rajonai buvo išskirti susumavus bendrus rajonų vertinimus pagal visus tirtus penkis kokybiško gyvenimo mieste aspektus.

„Natūralu, kad aukštesnio vertinimo susilaukė tie rajonai, kuriuose geriau suderintos darbo, laisvalaikio ir poilsio funkcijos, jie pasižymi strategiškai patogia lokacija ir gerai išvystyta susisiekimo su visu Vilniumi infrastruktūra. Be to, per ilgą laiką šie rajonai jau suformavo teigiamą įvaizdį, dėl kurio ir tapo geidžiama vieta gyventi. Visgi analizuojant atskiras kokybiško gyvenimo dedamąsias, miestiečių nuomonės pagal rajonus skiriasi“, – sako „Darnu Group“ korporatyvinių reikalų ir rinkodaros direktorė Akvilė Liaudanskienė.

Vilniečių nuomone, trys geriausi rajonai susisiekimo aspektu sostinėje yra Naujamiestis, Šnipiškės ir Žirmūnai – taip sako atitinkamai 13, 8 ir 7 proc. apklaustųjų. Vertinant gyventojų saugumą, pirmauja Žvėrynas ir Senamiestis (abu po 10 proc.) bei Pilaitė su Antakalniu (po 5 proc.), o pagal bendrą švarą ir tvarką rajone – vėlgi Senamiestis (17 proc.), Žvėrynas (9 proc.) ir Pilaitė (6 proc.).

Sostinės gyventojų nuomone, trys geriausi Vilniaus rajonai, kurie išsiskiria žaliosiomis ir lauko laisvalaikio erdvėmis, yra Verkiai, Žvėrynas ir Antakalnis. Verkius kaip žaliausią rajoną įvardina 17 proc. visų apklaustųjų, Žvėryną – 15 proc., Antakalnį – 11 proc.

Tarp rajonų, kuriuose, vilniečių manymu, yra didžiausia viešųjų ir komercinių paslaugų pasiūla, užtikrintai pirmauja Senamiestis, po jo seka Naujamiestis ir Žirmūnai. Beveik kas penktas tyrimo dalyvis (19 proc.) mano, kad didžiausia paslaugų pasiūla yra Senamiestyje, 11 proc. – Naujamiestyje, 7 proc. – Žirmūnuose.

Vietiniai gyventojai savo rajoną mato nebūtinai taip, kaip visi vilniečiai

„Darnu group“ tyrimas atskleidė, kad bendra vilniečių nuomonė apie konkretų rajoną gali skirtis nuo tų, kurie jame gyvena. Nors Senamiestį visi vilniečiai suvokia kaip geriausią Vilniaus rajoną, tačiau patys Senamiesčio gyventojai savo rajono taip gerai nemato – žvelgiant į tyrime esančius vertinimus šiuo klausimu, jis nepatenka net į TOP 3.

Labiausiai gyvenimu savo rajone yra patenkinti Antakalnio gyventojai. Kone kas trečias jų (29,6 proc.) teigia, kad jų rajonas yra geriausias visais penkiais – susisiekimo, saugumo, švaros ir tvarkos, žaliųjų ir laisvalaikio erdvių bei paslaugų pasiūlos – aspektais. Antroje vietoje yra Žvėrynas – geriausiu rajonu jį laiko 28,4 proc. vietinių gyventojų, o Pilaitę kaip geriausią rajoną suvokia 27 proc. jos gyventojų, kuri užima trečiąją vietą.

„Žmonės vis labiau nori gyventi moderniuose namuose su šiandienos gyvenimo ritmą ir poreikius maksimaliai atitinkančia aplinkine infrastruktūra, patogiomis sąlygomis judėti mieste nuosavu transportu, turėti, kur jį patogiai laikyti ar leisti laiką šalia namų esančiose tinkamai suprojektuotose žaliose erdvėse. Senieji ir visuomet prestižiniais laikyti rajonai po truputį transformuojasi, tačiau Senamiesčio plėtra dėl objektyvių priežasčių yra ribota, todėl dalis jo gyventojų čia susiduria su tam tikrais nepatogumais. Tai atsispindi ir jų vertinimuose, nes jie mato ne tik fasadinę, bet ir praktinę gyvenimo čia pusę“, – sako A. Liaudanskienė.

Anot „Darnu Group“ atstovės, vyraujančius stereotipus liudija ne tik Senamiesčio, bet ir Pilaitės pavyzdys. Jos teigimu, 6 proc. visų apklaustųjų mano, kad Pilaitę būtų galima įvardinti kaip švariausią ir tvarkingiausią miesto rajoną, o vos 1 proc. teigia, kad čia yra didžiausia paslaugų pasiūla. Tačiau šiame rajone gyvenančių žmonių nuomonė apie jį yra kitokia ir šiais klausimais pozityviai vertinančių savo gyvenamąją vietą yra kur kas daugiau – atitinkamai 31 ir 17 proc.

Tyrimą „Gyvenimo kokybė“ atliko bendrovė „Spinter tyrimai“, kuri apklausė 1024 respondentus, reprezentuojančius visus Vilniaus gyvenamuosius rajonus. Tyrimas atliktas 2023 m. pirmąjį pusmetį. Šis tyrimas tęsia „Darnu Group“ 2020 m. atliktą „Laimingiausio rajono“ tyrimą, kuriame paaiškėjo vilniečiams svarbiausi kokybiško mieste kriterijai: susisiekimas, saugumas, švara ir tvarka, žaliosios ir laisvalaikio erdvės bei paslaugų pasiūla. Tyrimo ataskaita: tyrimas.darnugroup.lt