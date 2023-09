R. Pleteras: būsto pirkimą šiuo metu stabdo trys veiksniai

Kainų augimas stabilizuojasi

Pirmąjį šių metų pusmetį NT kainos beveik nesikeitė. Palyginus su praėjusiais metais, kainos pirminėje rinkoje Lietuvoje augo 0,7 proc. Tuo tarpu sostinėje fiksuotas neženklus – 0,1 proc. – kainų mažėjimas.

Nežymiai kitokia situacija antrinėje būsto rinkoje. Čia kainos visoje Lietuvoje augo 0,3 proc., o Vilniuje – 0,4 proc.

Skandinavų NT bendrovės „Bonava Lietuva“ vadovo R. Pletero teigimu, nors kainos rinkoje beveik nebeauga, tačiau ženklų, kad artimiausiu metu jos mažėtų – kol kas nėra.

„Kainos jau kuris laikas išlieka stabilios ir auga arba krenta tik paklaidos ribose. Jeigu pernai metais tokiu pačiu metu buvo fiksuota daugiau nei 12 proc. kainų šuolis, šiais metais pokytis nesiekia 1 proc. Visgi, neverta tikėtis, kad artimiausiu metu kreivė pradės ženkliai leistis žemyn. Tam įtakos turi lėtai slopstanti infliacija, vis dar šalyje augantys atlyginimai, taip pat vis dar per maža naujų būstų pasiūla, bent jau sostinėje. Be to, kainos kyla visur, o statybų sektoriuje jos yra vienos labiausiai augančios, todėl nuolaidų gyvenamojo būsto segmente artimiausiu metu tikėtis neverta“, – sako R. Pleteras.

NT parduota beveik trečdaliu mažiau

Tiesa, R. Pletero teigimu, tikėtina, kad kainos greitu metu ir nekils. Tam įtakos turi mažėjantis sandorių skaičius visoje šalyje.

„Šiemet būsto įsigijimo sandorių sudaryta kur kas mažiau nei pernai per pirmuosius šešis metų mėnesius. Pirmąjį pusmetį gyventojai visoje Lietuvoje įsigijo 486 tai yra 31 proc. mažiau būstų nei pernai. Vilniuje naujos statybos NT pardavimai šiais metais kritę 11 proc. Tuo tarpu antrinėje rinkoje visoje Lietuvoje parduota 21 proc. mažiau būstų, o sostinėje pardavimai smukę 13 proc.“, – sako NT ekspertas.

Anot „Bonava Lietuva“ vadovo, šiuo metu rinkoje susidariusi tokia situacija, kai vystytojai neturi galimybių kainų nei mažinti, nei kelti. „Vystytojai susiduria su augančiais kaštais, o pirkėjai – su augančiomis palūkanų normomis. Tokia situacija lemia stagnaciją rinkoje, nes gyventojai nėra linkę mokėti dideles palūkanas“, – sako R. Pleteras.

NT ekspertas pastebi, kad šiuo metu žmonės dažniau ieško įrengto būsto, į kurį galėtų įsikelti iškart.

„Pirkėjai, kurie ketina įsigyti būstą su paskola, šiuo metu labiau linkę ieškoti būsto, į kurį galėtų įsikelti be papildomo skolinimosi įrengimui – įsigyjant naujos statybos būstą su pilna apdaila, suteikiama viena, viską apimanti paskola. Tai naujakuriams leidžia įsikelti į savo namus greitai ir be būtinybės imti dar vieną paskolą įsirengimui, – sako R.Pleteras.

Tai, anot jo, yra viena iš priežasčių, kodėl šiuo metu antrinė rinka yra aktyvesnė.