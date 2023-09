Buriasi pasaulio bendruomenė

„Kuriantis pirmiesiems gyventojams, matome ryškėjantį kliento portretą. Gyventojai dengia labai plačią geografiją – net 21 šalį nuo JAV iki Indijos, proporcingai daugiausia dabar sulaukėme klientų iš Prancūzijos ir Vokietijos. Nemažai gyventojų sulaukta ir iš Lietuvos, bet nebūtinai lietuvių, didžioji dauguma užsieniečių jau gyvenančių mūsų šalyje.

Amžiaus vidurkis 26 metai, 59 proc. nurodė, kad Vilniuje studijuos, 33 proc. – dirbs, 8 proc. – kitus tikslus. Pasak Domo Dargio „Eika“ generalinio direktoriaus, „co-living“ arba bendro gyvenimo namų apgyvendinimo paslaugų konceptas – ateities sprendimas šiandien.

Kaip rodo besiburianti bendruomenė tokios apgyvendinimo paslaugos reikia pasauliui atviriems žmonėms, kurie dar nejaučia poreikio prisirišti prie nuolatinės gyvenamosios vietos įsipareigojimų. Jie drąsiai renkasi kitą šalį, miestą studijuoti ar dirbti. Kita vertus, kai būsto įperkamumas net visame pasaulyje tampa galvos skausmu, tokia apgyvendinimo alternatyva jaunam profesionalui tampa tikru išsigelbėjimu“, – teigia D. Dargis.

Patogus gyvenimas miesto širdyje

„Solo Society City House Vilnius“ įsikūręs Šv. Stepono g. 33 – Senamiesčio ir Naujamiesčio sandūroje, iš kur per kelias minutes galima pasiekti autobusų ir traukinių stotį, o kitoje pusėje per kelias minutes pasiekiamas miesto centro socialinis ir kultūrinis gyvenimas. Pasak Karolio Gabarto „Solo Society City House Vilnius“ vadovo, klientai pasirinkę šiuos bendro gyvenimo namus vertina 4 privalumus – išlaidų taupymą, patogumą, komfortą ir bendruomenę.

„Mokėdamas vieną mėnesio įmoką klientas, jei neužsisako papildomų paslaugų, pvz., gyvenimo su gyvūnu ar kambario valymo, gyvena apartamentuose, kur yra integruota virtuvėlė, vonios kambarys, naudojasi bendromis patalpomis mokymuisi darbui, pramogoms, pvz., kino salė, žaidimų kambarys, sporto ir jogos salės, terasa ant stogo ir bendrosios virtuvės, taip pat puikiu interneto belaidžiu ryšiu ar dviračių saugykla.

Klientui nereikia rūpinti jokiais kitais mokesčiais nei komunaliniais nei elektros ar interneto, viskas apmokama komfortabiliai vieną kartą per mėnesį per specialią programėlę,“ – teigia K. Gabartas.

„Solo Society“ („Vienas“ „Visuomenė“) filosofijoje užkoduotas privatumas ir bendruomeniškumas, tai atspindi esminius bendro gyvenimo principus – pakankamai daug privačios erdvės, kur gali jaustis saugiai, bet vos peržengus savo kambario duris patenkama į socialumą ir bendrystę skatinančias erdves.

„Tos bendros įvairios paskirties erdvės ne tik praplečia komforto ribas, bet padeda stiprinti bendruomenės socialinius ryšius. Juk praktiškai čia apsigyvenęs beveik kiekvienas klientas turi savo naują pradžią, o kai šalia tokie patys, bendrystės ir ryšiai atsiranda labai greitai“, – bendruomeniškumo privalumus vardina K. Gabartas.

„Solo Society City House Vilnius“ siūlo skirtingo dydžio 269 kambarius. Populiariausias „Studio“ tipo kambarys 17–20 kv/m. sudarius sutartį 12 mėn. kainuoja 570 Eur per mėnesį. Galima rinktis gyventi nuo vieno iki dvylikos mėnesių. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomai mokama už papildomas paslaugas, pvz. kambarių valymą. Bendroms erdvėms skirta 1500 kv.m. Klientai raktų neturi, visų durų užraktai valdomi per aplikaciją kortele arba telefonu. Svečiai į pastatą paklius tik su gyventojo žinia.

Meniniai akcentai ir į barą su šlepetėmis

Ant pastato fasado puikuojasi menininko Antano Dubros meninė instaliacija, kurioje emoji-ikonų simboliais – darbas, namai, santykiai ir įvairovė – perduodama šių namų esybė.

„Solo Society City House Vilnius“ į nuomojamas komercines patalpas pavyko pritraukti pilates studiją „Honey“, kuri jau pradėjo savo veiklą, taip pat senamiestyje jau užsirekomendavusį kokteilių barą „Nick and Nora“, kuris bendro gyvenimo namuose įkurs barą „Grand Central by Nick and Nora“. Į barą gyventojai galės patekti iš pastato vidaus, o ten galės sutikti svečius iš išorės, nes baras atviras visiems. Šiuo metu deramasi dėl likusių paskutinių nuomos sutarčių. Tikimasi, kad čia turėsime dar platesnį paslaugų spektrą būtinų kasdieniam gyvenimui.