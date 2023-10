Ar jau buvote čia? Bukčių miško parko takai – pilni atradimų

Bukčiai – ne pirma Vilniaus vieta, kurioje teko gyventi gydytojai Ievai Auglytei. „Anksčiau su draugu gyvenome netoli Užupio. Kai nusprendėme pakeisti gyvenamąją vietą, atsižvelgėme, jog abu mėgstame gamtą ir vengiame šurmulio bei automobilių triukšmo. Todėl rinkdamiesi įvertinome žalią ir ramią Bukčių aplinką. Atsikraustę iškart pastebėjome draugišką bendruomenę – daug jaunų žmonių ir šeimų. „, – kalba jau beveik dvejus metus šioje Vilniaus dalyje gyvenanti I.Auglytė.

Matė stirnų, ragavo mėlynių ir žemuogių

Gydytoja mėgsta keltis anksti ryte, bėgioti, stebėti aplinką. „Aplink esanti žaluma ramina ir atpalaiduoja. Paprastai bėgioju be ausinių, kad girdėčiau paukščių balsus, vėją ir medžių ošimą. Mane tai veikia lyg meditacija. Judėti miškelyje daug smagiau negu ant asfalto, ypač vasarą, kai medžiai teikia pavėsį ir nereikia kepti ant saulės“, – pasakoja pašnekovė.

Ji prisimena kelis kartus labai nustebusi, kai bėgiodama Bukčių miško parke išgirdo šnaresį ir pamatė kelias stirnas. „Man jos pasirodė labai drąsios. Leido prieiti gana arti, nufotografuoti ir tik tada paspruko“, – šypsosi jauna moteris.

Vasarą, pasak jos, čia galima pasimėgauti mėlynėmis ir žemuogėmis. O pavasarį į gaivų miško orą įsilieja pražydusių pakalnučių natos.

Takus pamėgo mamos su vaikais

Miško žalumos ir ramybės privalumus išskiria ir jauna mama Jurgita Mečkauskienė. „Kai šalia yra didelis miškas, mano rutina yra ramesnė, nes žinau, kur galėsiu eiti stumdama vežimėlį. Vaikas čia visada miega ramiai, niekas netriukšmauja ir netrikdo. Taip pat yra vietų, kur gali pažaisti. Parkas švarus ir sutvarkytas, yra suolelių atsisėsti, įrengta vaikų žaidimų aikštelė“, – įspūdžiais dalijasi J. Mečkauskienė.

Savo pasivaikščiojimų takus Jurgita vadina „mamų miškeliu“, nes nuolat susitinka su kitomis mažylius auginančiomis moterimis ir gali pasišnekučiuoti.

Ji mano, kad ši Vilniaus dalis yra puiki vieta vaikams auginti, nes yra atokiau nuo pagrindinių gatvių ir triukšmo. Be to, netoli yra vaikų darželių, įsikūrusių gamtos apsuptyje. „Natūrali gamta, paukščiai, vabalai ir augalai – nuo mažų dienų vaikai užmezga gyvą pažintį su pasauliu. O už miško atsiveria nuostabus vaizdas į Nerį. Dėl to besikalbant su kitomis mamomis mėgstame sakyti, kad mėgautis kasdien teikiamais gamtos malonumais yra didelis privalumas“, – apibendrina J.Mečkauskienė.

Randa ir gamtos grožį, ir istorijos pėdsakų

Bukčių miško parkas yra 100 km. trasos aplink Vilnių dalis, taip pat patenka į 11 kilometrų ilgio maršrutą, kurį sudarė didžiausia pėsčiųjų žygių organizacija Baltijos regione „TrenkTuras“. Prieš porą metų Bukčių miške „TrenkTuras“ surengė žygį, kuriame dalyvavo net 3 tūkst. žmonių.

Žygeiviai apskaičiavo, kad žygis Bukčių miško ir Neries pakrančių takais trunka kiek ilgiau negu tris valandas. „Miškingą maršrutą rekomenduojame visiems, kurie nori ištrūkti į gamtą, pailsėti nuo miesto triukšmo, pasivaikščioti, stebėti, kaip keičiasi metų laikai. Kadangi Bukčiuose augalija įvairi – yra ir spygliuočių, ir lapuočių medžių – tai miško spalvos ir vaizdai nuolat kinta, gamtos virsmai čia – ryškūs ir įstabūs“, – sako Mingailė Ružytė, „TrenkTuro“ projektų vadovė.

Žygių organizatorė papildo, kad ši Vilniaus vieta taip pat pasakoja miesto istorijas – nesunku pastebėti ženklus iš praeities, tokius kaip tarpukariu čia veikusi lenkų kariuomenės šaudykla, senosios kapinės ar Neries vingis, kuriame, anot legendos, paskendo Napoleono kariuomenės lobis.

Pasivaikščioti po Bukčių miško parką M.Ružytė rekomenduoja visiems, nes šiame gamtos kampelyje atsiveria natūralus Vilniaus grožis. Priklausomai nuo pasirinktos atkarpos, įveikti maršrutų gali ir šeimos su mažais ar vyresniais vaikais, taip pat vežimėliais.

Kviečiame iki šių metų pabaigos išbandyti Bukčių miško ir Neries pakrančių takais sudarytą maršrutą nemokamai: https://trenkturas.lt/marsrutas/bukciu-misko-ir-neries-pakranciu-takais-11-km