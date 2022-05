Dalį teritorijos buvusiame uždarame Gulbinų gyvenamajame kvartale atvėrė visiems

Valstybinė miškų tarnyba (VMT), išnagrinėjusi Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prašymą, pateiktus dokumentus ir VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistui atlikus patikrinimą vietoje konstatavo, kad žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0002:442, mišku inventorizuoti plotai (3,4 ha) atitinka Miškų įstatyme miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus.

Tai yra miškų plotai 0,1 ha ar didesni, augančių medžių amžius 20 m. ar didesnis, skalsumas 0,3 ar didesnis, medžių aukštis brandos amžiuje 5 m ar didesnis. Todėl priimtas sprendimas įregistruoti juos Miškų valstybės kadastre.

Tai reiškia, kad visiems atvykusiems pailsėti į šį gamtos kampelį turės būti sudarytos sąlygos laisvai patekti į mišką ežero pakrantėje.

Tyrimą dėl to, kad statinių savininkei UAB „Gulbinų turizmas“ be aukciono buvo išnuomotas galimai pernelyg didelis valstybinės žemės sklypas rekreacinėje teritorijoje atlikusi Prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba nurodė, kad dalyje jos anksčiau buvusi miško žemė, nepagrįstai pašalinta iš dokumentų ir dėl to tapusi neprieinama visuomenei, turi kuo greičiau atgauti miško statusą ir vėl atsiverti visiems.

Vadovaujantis Miškų įstatymo 8 str. (Asmenų lankymasis miške) miško valdytojas (šiuo atveju – Nacionalinė žemės tarnyba) turi užtikrinti laisvą fizinių asmenų lankymąsi miške. Valstybinė miškų tarnyba informuos NŽT apie priimtą sprendimą.

Gavusi šią informaciją, NŽT turės realizuoti Miškų įstatyme valdytojui nustatytą pareigą dėl asmenų laisvo lankymosi miške.