Už tokius pokyčius šeima buvo įvertinta ir Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio padėka, nes kasmetiniame Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkurse, naujakurių kategorijoje, šiemet jie tapo nugalėtojais.

Stengėsi ne dėl apdovanojimo

Pasiteiravus, kokiomis emocijomis gyvena tokio įvertinimo sulaukusi šeima, Dainius patikino, kad jie stengėsi ne dėl apdovanojimo, o pirmiausia, kad patiktų jiems patiems, jų draugams ir kad savo pavyzdžiu gražintis aplinką užkrėstų aplinkinius.

„Mums smagu, kad tai patinka ir kitiems“, – šypsojosi vyras ir patikino, kad vieną dieną iš savivaldybės sulauktas skambutis nustebino. Į savo namus įsileisti savivaldybės atstovus jie sutiko. Nuo jų vizito prabėgo keli mėnesiai ir apie dalyvavimą konkurse jie net buvo pamiršę, tad kad taps nugalėtojais net nesitikėjo.

Vietą išrinko žmona

Naujuose namuose daugiau kaip du dešimtmečius kartu skaičiuojantys Juozaičiai gyvena jau beveik dvejus metus.

Abu jie save vadina asfalto vaikais, nes visuomet gyveno miesto daugiabučiuose.

„Visada sakiau, kad žemės reikalai – ne man. Tačiau pasirodė, kad jie – visai man. Tai, kas padaryta šiame sklype, yra daug mūsų idėjų ir darbų. Tai išties reikalauja daug laiko, o žmonės mato tik galutinį rezultatą ir neįvertina, kiek tam reikia pastangų. Stengiamės į darbus įtraukti ir vaikus, kad jie suprastų esmę ir vertę“, – atviravo Dainius.

Pirmosios dienos nuosavame name kaip tik buvo per Kalėdas, o šventės tik dar labiau sustiprino tą naujakurių džiaugsmą, kad pagaliau iš buto pavyko persikraustyti gyventi į nuosavą namą. Tiesa, iš pradžių Juozaičių vaikai – ketverių Elija ir trylikos Domas – į naują vietą kraustėsi ne itin noriai, tačiau jau po mėnesio jų nuomonė pasikeitė ir sakė, kad atgal į butą grįžti nenorėtų. Visiems patiko, kad name daugiau erdvės, turi nuosavą kiemą, aplink ošiantis pušynas, o netoliese – Dailidės ežerėlis.

Būtent todėl šią vietą pastebėjo ir įsimylėjo Jurgita. Tai jos nuopelnas, ji atrado šį sklypą ir nors jis buvo labai apleistas, labai ilgai pardavinėjamas, dvejonių sutuoktiniams dėl to nekilo.

„Nors vieta ir buvo apleista, man ji pasirodė jauki, aplinkui daug žalumos“, – pasakojo Jurgita.

Kieme ir namuose – futuristinis minimalizmas

Sutuoktiniai turėjo vieningą požiūrį ir viziją, kaip jų įsigytas sklypas turėtų atrodyti, koks turėtų būti namas.

„Iš karto sutarėme dėl kertinių dalykų – kad namas turėtų būti vieno aukšto, nešlaitiniu stogu ir kad didelių plotų mums nereikia. Vėliau jau vyko visas kūrybinis procesas pamažu“, – pasakojo vyras.

Jurgita patikino, kad daug interjero dizaino idėjų sėmėsi žurnaluose, parodose užsienyje ir Lietuvoje.

Lauko erdvėje nugulė taip pat netradiciniai sprendimai. Čia vyrauja minimalizmas. Aplinka buvo apželdinta su Jurgitos brolio, kuris yra apželdintojas, pagalba. Netoli lauko terasos – pakeltos lysvės, kuriose šeima užsiaugina sau šviežių daržovių.

Šeima kieme pasirūpino ir žaidimų aikštele savo atžaloms.

Klaidos brangesnės už specialistų paslaugas

Juozaičiai įsitikinę, kad dizainerių ir apželdintojų paslaugos dabar yra būtinybė, o ne prabangos reikalas ir paaiškino, kad sumokėti specialistui už patarimus ir atliktas paslaugas yra žymiai pigiau negu taisyti padarytas klaidas, už kurias finansiniai praradimai būna kur kas didesni.

„Kažkodėl kai suskausta dantį, pagalbos kreipiamės į odontologus ir nesigydome patys. Kai pats imiesi srities, kurios neišmanai, klaidos būna neišvengiamos, o jos kainuoja ženkliai daugiau nei specialisto pagalba. Jie padeda ne tik sutaupyti pinigų, bet ir daug laiko. Mums labai daug klaidų išvengti padėjo geri konsultantai ir draugai, jų patirtys bei įžvalgos“, – tikino Dainius.

Juozaičiai negailėjo ir daugiau patarimų šiuo metu statybų rūpesčiais gyvenantiems žmonėms. Pasak jų, svarbiausia turėti nuomonę ir viziją, ko nori. Ne mažiau svarbu domėtis ir būti smalsiai. Tai padeda daug ką sužinoti. O svarbiausia patiems nedaryti to, ko neišmano.

Per penkerius metus, statant naujus šeimos namus, iššūkių Juozaičiams netrūko. Būta ir bemiegių naktų. Į darbų procesą įsitraukė visa šeima.

Stebėdami dabartinį kainų šuolį, ypač statybų sektoriuje, Juozaičiai džiaugiasi, kad jiems pavyko įšokti į traukinį, kai kainų šoko apraiškų dar net nebuvo girdėti.

Rūpi ir miesto ateitis

Pasiteiravus, ar jau visus savo planus sklype įgyvendino, Dainius to tvirtinti neskubėjo.

„Kai žmogus sako, kad jau viską įgyvendino ir pasiekė, vadinasi, kad jau neturi tikslų ar idėjų ir gyvenimas tampa nykus. Todėl planų dar turime. Mūsų gyvenime saviraiška yra labai svarbus aspektas. Šis namas ir aplinka yra vienas iš tų saviraiškos aspektų“, – tikino vyriškis.

Skleistis saviraiškai sutuoktiniams padeda ir jų pomėgis – kelionės. Jose jie stengiasi pasisemti daugybę idėjų, sužinoti ir pažinti kuo daugiau. Būtent todėl atostogos viešbutyje prie baseino ar pliaže – ne jiems. Pomėgiui atrasti laiko jie stengiasi bent porą kartų per metus.

Pasiteiravus, kaip Juozaičiai vertina gyvenimą Alytuje, jie sutartinai patikino, kad visuomet rūpėjo ir rūpi miesto ateitis ir vizija.

„Jeigu netikėčiau Alytumi, tikriausiai gyvenčiau kitame mieste. Man rūpi, kaip Alytus atrodys po penkių ar dešimties metų“, – tikino Dainius.