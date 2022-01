Pasak psichologo, tvarka namuose turi įtakos ir mūsų psichologinei savijautai. Tačiau kaip namuose išlaikyti tvarką, nepraleidžiant daugybės laiko tvarkantis?

Psichologas Paulius Rakštikas sako, kad tvarkos palaikymas namuose mums padeda pajusti kontrolę, taip reikalingą nesaugiu laikotarpiu.

Neapibrėžtumas lydi mus visą gyvenimą, tačiau neramiais laikais jį pradedame jausti kur kas labiau, nei įprastai.

Tokiu metu itin svarbu kontrolės jausmą susikurti patiems. Tai gali būti šeimos tradicijų, naudingų ritualų palaikymas ar sukūrimas, ar tiesiog tvarkos palaikymas ten, kur galime. Todėl patarimas pradėti dieną nuo paklotos lovos ne iš piršto laužtas.

Tvarka, kai daiktai turi savo vietas ir yra greitai pasiekiami ilgai neieškant – prisidės prie kontrolės, tad ir ramybės jausmo, reikalingo gerai psichologinei savijautai.

Pradėkime nuo to, kas svarbiausia

„Netvarka yra atsipalaidavimo namuose priešas. Buvimas mums džiaugsmą teikiančių daiktų apsuptyje daro mus laimingus – tai tarsi mūsų gyvenimo talismanai. Tačiau netvarką sukuria nereikalingi, apgadinti, nepatinkantys daiktai, įvairios dovanos, su kuriomis nesiryžtame atsisveikinti, ir visa tai, ką laikome galvodami, kad gal kada prireiks. Tokie daiktai siurbia mūsų energiją, užkrauna spinteles ir atima mūsų laiką. Taigi nusprendus pagaliau susitvarkyti, visų pirma reikėtų atsikratyti būtent jais. Kad namuose būtų daugiau vietos gyvenimui, reikia atlaisvinti juose daugiau vietos tikrąja šio žodžio prasme“, – sako IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovė Eimantė Nemanė.

Tvarkingi namai taip pat reiškia daugiau laiko veiklai, kuri daro mus laimingus ir padeda namuose išlaikyti pusiausvyrą.

Tyrimas „Gyvenimas namuose“ parodė, kad tokia veikla mums – poilsis, kokybiškas laikas su partneriu (-e) ir laikas pomėgiams.

IKEA interjero dizainerė pataria, ką reikėtų daryti, kad pusės savo laisvo laiko netektų praleisti tvarkant namus.

„Sprendimas būtų padalyti visą namų ruošą į mažus darbelius ir išdėlioti juos per visą savaitę. Pavyzdžiui, pirmadienį – skalbime drabužius, antradienį – siurbiame grindis ir t. t. Šitaip tvarkymuisi galėsite skirti po pusvalandį kasdien, užuot sugaišę tam pusę savaitgalio. Be to, svarbu neatidėlioti namų ruošos darbų vėlesniam laikui. Pavyzdžiui, pagaminę pietus, virtuvę susitvarkykite iškart, nieko nelaukdami. Šį bei tą galite nuveikti ir darydami kitus darbus, pavyzdžiui, kodėl einant į dušą neįjungus skalbimo mašinos? Bet svarbiausia – atsikratykite nenaudojamų, atitarnavusių daiktų. Juos parduokite arba atiduokite, nes jie tik užima vietą, eikvodami jūsų laiką ir energiją juos tvarkant“, – sako E.Nemanė.

IKEA interjero dizainerė dalijasi idėjomis, padėsiančiomis sutaupyti laiko ir įnešti harmonijos į kiekvieną namų erdvę.

Miegamasis

Pirmas žingsnis labiau subalansuoto gyvenimo link – kas rytą nubusti harmoningame miegamajame. Miegamasis yra tas kambarys, kuriame įprastai laikome drabužius.

Interjero dizainerė pataria spintose ir komodose naudoti padėklus, skirtukus ir įvairių dydžių dėžes. Taip daiktus bus lengviau surūšiuoti ir prireikus rasti, o spintoje ir komodoje visada bus tvarkinga. Šiuo tikslu puikiai padėtų serijų SKUBB, STUK ir KOMPLEMENT sprendimai daiktų laikymui spintoje, stalčiuose ar net atvirose lentynose.

Sezoninius drabužius ir patalynę galima laikyti vakuuminiuose maišuose – jie užima mažiau vietos ir apsaugo daiktus, kad neapdulkėtų. Kaip ir kitus rečiau naudojamus daiktus, juos galite pasidėti aukščiausioje spintos lentynoje, spintos apačioje ar dėžėje po lova.

Smulkiausi daiktai ne tik dažniau pasimeta – laikomi netvarkingai kambaryje jie kuria netvarkos įspūdį.

Puiki išeitis – dėžutė su skyreliais. Joje galite tvarkingai susidėti papuošalus ir kitus dažniau naudojamus smulkius ir dažnai vietos sau nerandančius daiktus.

Koridorius

Pasiruošti dienai daug lengviau, kai nereikia raustis tarp daiktų ir amžinai ko nors ieškoti. Kol išsiruošiame pro duris, daugelis namuose užtrunkame valandą ar dar ilgiau.

Praktiška koridoriaus lentyna galėtų būti tai, kas padėtų susisukti greičiau: čia savo vietą ras raktai, medicininės kaukės ir kitos smulkmenos.

Nenuvertinkime geros kabyklos reikšmės. Kabliukai akimirksniu padėtų išspręsti niekaip nemažėjančios drabužių krūvos problemą.

Neleiskite batams užkariauti koridoriaus. Batų spintelės arba lentynos padeda taupyti erdvę ant grindų ir koridoriuje išlaikyti tvarką.

Virtuvė

Visų pirma peržiūrėkite turimus virtuvės prietaisus bei reikmenis ir įvertinkite, ar tikrai jie visi jums reikalingi – nebenaudojamus perleiskite kitiems. Tai padarę, likusius prietaisus ir reikmenis sugrupuokite pagal funkcijas. Tuos, kuriuos naudojate dažniau – pasidėkite lengvai pasiekiamoje vietoje, o tuos, kuriuos tenka išsitraukti rečiau, laikykite aukštesnėse lentynose ar stalčių gilumoje.

Naudokite virtuvines vidines detales: dėžės ir dėžutes, skirtukus stalčiams, įrankių dėklus, įstatomąsias lentynas.

Su šiomis priemonėmis galėsite maksimaliai išnaudoti erdvę virtuvinių spintelių stalčiuose bei lentynose ir mažiau laiko sugaišite tvarkydamiesi.

Puodų dangčius ir pjaustymo lentas laikykite vertikaliai – taip sutaupysite erdvės, be to, juos bus lengviau išsiimti ir padėti atgal į vietą. Kad stalčiuose ir spintelėse nepribyrėtų kruopų ir prieskonių, naudokite permatomas maisto produktų dėžutes su sandariais dangteliais arba biriems produktams skirtus indus, kainuojančius vos kelis eurus.

Daiktus laikydami permatomuose induose, lengviau rasite tai, ko reikia, o tvarkingai sudėję juos vieną ant kito arba vieną šalia kito, spintelėse ir stalčiuose sutaupysite vietos.

Naudodami įvairius skersinius, magnetinius peilių laikiklis, kabliukus ir kabyklas, turėsite daugiau vietos ant darbastalio, o prieskoniai, puodeliai ir virtuviniai įrankiai visada bus savo vietoje.

Vonios kambarys

Kad nesusikauptų pernelyg daug buteliukų, valymo priemonių, higienos ir grožio reikmenų, pirkite juos tik tada, kai išbaigiate turimus.

Vienas iš įprasčiausių vaizdų vonios kambaryje – higienos reikmenys išrikiuoti ant vonios krašto arba dušo kabinos grindų. Greitas sprendimas už vos kelis eurus būtų ant sienos tvirtinamos dėžutės ar lentynėlės.

Yra sprendimų, nuo indelių dantų šepetėliams iki dušo laikiklių ir dėžučių vonios reikmenims, kuriems įrengti net nereikia gręžti sienoje skylių – jie tvirtinami specialiais siurbtukais.

Net jei vonios kambaryje turite spintelę ar stalčių, kur galite paslėpti visą netvarką, atminkite, kad daiktus laikant dėžėse (pavyzdžiui, KUGGIS), atsiras daugiau vietos ir bus paprasčiau viską rasti. Pora skaidrių komodėlių ar stiklinių indelių taip pat gali praversti siekiant vonios kambaryje įvesti tvarką – ir greitai rasti reikiamą priemonę ar aksesuarą.

Neišnaudotos vonios kambario erdvės, kaip antai erdvė ant sienos ar niša tarp dviejų spintelių, taip pat gali labai praversti. Galbūt į tokią erdvę tilptų siauras skalbinių krepšys ar lyginimo lenta? O vonios kambario kampe arba už durų galbūt galima įrengti rankšluosčių kabyklą?

Kabliukai ir kabyklos puikiai tinka vonios kambario tekstilei, o svarbiausia – juos galima įrengti praktiškai bet kur.

Dažnas nė nesusimąstome, kad vonios kambario durys – tobula vieta keliems papildomiems kabliukams. Taip galite apsvarstyti ant durų kabinamos kabyklos variantą.

Svetainė

Išnaudokite uždarus daiktų laikymo sprendimus. Netvarkingoje svetainėje gali būti sunku atsipalaiduoti, todėl įvairias smulkmenas, kurių dažnai prireikia, bet nesinori visą laiką matyti, verčiau paslėpkite.

Tam pravers lentynų įdėklai, įvairios dėžės ir krepšiai, ypač – jei kambaryje daug atvirų lentynų.

Galite rinktis ir skirtingų dydžių dekoratyvias dėžes ir krepšius, kurie gražiai atrodys padėti matomoje vietoje.

Pavyzdžiui, nedidukė iš natūralių medžiagų pagaminta dėžė įvairioms smulkmenoms ne tik atliks praktinę funkciją, bet ir papuoš interjerą.

Daugiau idėjų vidinei pusiausvyrai namuose – www.IKEA.lt.