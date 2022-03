Nematuokite „iš akies“: kiek skystų skalbimo priemonių reikia naudoti skalbiant rūbus?

Skalbiant purvinus rūbus neretai pilamas didesnis kiekis skalbiklio, nei tai daryti rekomenduoja konkrečių skalbimo priemonių gamintojai. Žmonės dažniausiai yra įsitikinę, kad didesnis skysto skalbiklio ar audinių minkštiklio kiekis padarys stebuklus – rūbai atrodys kaip nauji, gaivus kvapas bus juntamas dar ilgiau. Deja, taip manyti yra klaidinga, mat skalbimo priemonių galia slypi tikrai ne jų kiekyje.

„Tapo gana įprasta į skalbyklės būgną pilamas priemones matuoti „iš akies“, tačiau toks įprotis gali sugadinti ne tik audinius, bet ir pačią skalbimo mašiną. Per didelis skalbiklių kiekis gali lemti blogą „švarių“ drabužių kvapą, todėl norėsis kartoti skalbimo procesą, bereikalingai eikvosite vandenį, elektros energiją ir, žinoma, savo laiką. Be to, dažniau skalbiami rūbai greičiau praranda pirmines audinių savybes: spalvą, švelnumo pojūtį bei tvirtumą, dažniau reikia pildyti ir pačių skalbimo priemonių atsargas“, – teigia prekybos tinklo atstovė.

Koncentruoti skalbikliai – mažiau yra daugiau

Minėtas problemas galima nesunkiai išspręsti tiksliai dozuojant skystus tekstilės skalbiklius ir minkštiklius. Tinkamo skalbimo priemonių naudojimo instrukcijomis ant pakuočių dalijasi patys gamintojai, kurie patogesnei rūbų priežiūrai užtikrinti nurodo tiek skalbinių svorį, optimalią vandens temperatūrą, tiek ir tikslų priemonių kiekį vienam skalbimo ciklui.

Su per dideliu skalbiklių kiekiu susijusias problemas sprendžia ir koncentruoti skalbikliai, pasakoja J. Šležienė. Juos specialistė įvardija kaip tvaresnį drabužių priežiūros pasirinkimą. Lyginant su įprastais biriais ar skystais skalbikliais, koncentruotų priemonių užtenka iki kelių kartų didesniam skalbinių kiekiui, mat optimalią švarą užtikrina mažesnis skalbiklio ar minkštiklio kiekis.

„Lidl“ parduotuvių lentynose pirkėjų nuolat laukia privataus prekės ženklo „Formil“ koncentruoti skalbikliai. Be to, klientams siūlome tiek baltiems, tiek spalvotiems audiniams skirtus „Formil sensitive“ skalbiklius, gaminamus iš veiksmingų aktyvių sudedamųjų dalių, kurios turi minimalų poveikį gamtai ir kartu sumažina alergijų riziką. Šie skalbikliai buvo įvertinti „Asthma Allergy Nordic“ asociacijos, tad juos kasdien drąsiai gali naudoti ir į astmą bei alergijas linkę žmonės, taip pat jautrios odos savininkai“, – priduria „Lidl Lietuva“ specialistė.

„Formil sensitive“ koncentruoti skalbikliai yra taip pat įvertinti tarptautiniu „Nordic Swan“ sertifikatu, pažyminčiu aukštą skalbimo priemonių tvarumo lygį. Sertifikatas griežtai kontroliuoja žmonėms ir aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų naudojimą, skatina tvaresnių atsinaujinančių ar perdirbtų žaliavų naudojimą. Todėl ne tik patys „Formil sensitive“ skalbikliai yra draugiškesni aplinkai, bet ir jų pakuotės – jos yra pagamintos iš apytiksliai 90 proc. perdirbto plastiko.

Švaresni rūbai, aplinka ir oras

Koncentruoti tekstilės skalbikliai ir minkštikliai išsiskiria ir mažesnėmis pakuotėmis, kurios, lyginant su įprastomis, talpina didesniam skalbimų skaičiui reikalingą priemonės kiekį. Atitinkamai joms pagaminti sunaudojama mažiau plastiko ir tokiu būdu prekybos tinklas „Lidl“ prisideda prie išteklių taupymo ir atliekų kiekio mažinimo.

Mažesnės koncentruotų skalbimo priemonių pakuotės taip pat leidžia sumažinti prekių logistikos kaštus, mat viena transporto priemone gabenama daugiau prekių, sako įmonės atstovė. Tai užtikrina ir mažesnę į aplinką patenkančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Šis aspektas Lietuvoje jau šeštus metus veikiančiam prekybos tinklui labai svarbus, kadangi įmonė siekia sumažinti žmogaus veiklos daromą įtaką klimato kaitai ir siekia, kad tvaresnė būtų visa vertės kūrimo grandinė.

Lietuvoje iš viso veikia 60 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.