Verkių regioniniame parke armija savanorių per rekordinį laiką pabėgėliams sukūrė tiesiog širdžių sanatoriją

Visi jie – privačios Charkovo mokyklos „Gravitacija“ mokiniai, jų tėvai, pedagogai ir net augintiniai. Kovo pabaigoje dalis šios bendruomenės atvyko į Vilnių, laikinai apsigyveno kas pas žmones, kas viešbučiuose ar bendrabučiuose ir pradėjo lankyti pamokas privačioje Vilniaus mokykloje „Varnų sala“. Žodžiu, vienos mokyklos bendruomenė buvo perkelta į kitą šalį, į kitą mokyklą, esančią už tūkstančio kilometrų.

Šia kone stebuklinga kelione, sureguliuota vos per tris savaites, pasirūpino lietuvių privačios mokyklos direktorė Margarita Pilkauskaitė ir viso veiksmo koordinatorės Irena Blaževičė bei Agnė Klimčiauskaitė. Šiandien čia mokosi jau per 110 moksleivių iš visos Ukrainos.

O štai pedagogų draugams pasišovusiems pagelbėti A.Dzeranovai bei Petrui Blaževičiui buvo patikėtas ūkis – sanatorijos patalpos.

„Reikėjo kiek įmanoma jas aptvarkyti. Ne tik išplauti grindis ir išvalyti langus, bet ir suskaičiuoti baldus, kurie dar galėtų būti naudojami, pasirūpinti virtuvės, dušų ir tualetų patalpomis. Kadangi pastatai kurį laikai nenaudoti, vaizdas ten buvo atitinkamas“, – šypsojosi Agnė. Jai šovė mintis padaryti šiek tiek daugiau, nei buvo tikimasi. Niūrius pastataus paversti širdžių sanatorija.

Savo planą moteris išklojo feisbuke. Pasiūlyta kiekvienam kambariui paskirti po atstovą, kuris susitiktų su ten atkeliausiančia šeima ir pasitartų, kokie jos poreikiai.

„Interjero dizaineriai, menininkai, dailininkai, audinių magnatai, namų šeimininkės, mokančios kurti jaukumą, ar auksarankiai, sugebantys pakabinti, susukti, įkalti, – junkitės visi, kurie norėtų padėti ukrainiečių mokyklos bendruomenei iš Charkovo sukurti jaukumą naujuose namuose“, – paskelbė verslininkė.

Prisijungė gausybė norinčių – būrys interjero dizainerių, gražių daiktų iš savo namų atvežė daugybė nepažįstamų žmonių, „Trukmė“ padovanojo 70 lovų su čiužiniais, įmonė „Atea Lietuva“ iš „Ikea“ nupirko būtiniausių baldų už 9 tūkst. eurų, „Ardena“ parūpino daugiau nei 20 šviestuvų, dažus pristatė trys dažų įmonės.

„Pušyno kelias“ per kelias dienas virto tikromis kūrybos dirbtuvėmis. Vienu metu 15 kambarių dviejų aukštų pastate tvarkė apie šešiadešimt savanorių, vieni per per kitus sužinojusių apie iniciatyvą, noriai į pagalbą įsitraukė ir čia įsikursiantys ukrainiečiai.

Per kiek daugiau nei dvi savaites buvusios palatos virto kambariais, o niūrus pastatatas – jaukiais namais.

Po simboliškų įkurtuvių šį savaitgalį Agnė su Petru bei savanoriais kibs į baigiamuosius darbus atrame pastate, kuriame reikia paruošti 17 kambarių, mat iš kas naktį bombarduojamo Charkovo atkeliauja dar 50 bendruomenės narių. Po to, kai šie namai bus paruošti priimti naujus gyventojus, entuziastai kūrybos imsis 20 kambarių viename Naujininkų bendrabutyje.

„Kai prasidėjo karas, neradau sau vietos – atrodė, kad piniginės aukos nėra tai, ką galiu geriausia, buvo užvaldęs noras veikti daugiau, padėti nuoširdžiau.

Todėl kai atsiradau „Pušyno kelyje“ , kai čia susibūrė tokia didelė, skirtingų profesijų , bet su vienodai didelėmis širdimis žmonių komanda, supratau, kad įmanoma yra viskas. Kad kai nori padėti kitam, tau būtinai padeda kažkas iš aukščiau“, – sakė trijų vaikų mama A. Dzeranova.