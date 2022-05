Kokie lauko baldai kokiai terasai labiausiai tinka: pardavėjų įžvalgos

Pakabinami krėslai

Akivaizdu, kad terasa – labai praktiška namo dalis, tačiau ji nėra tik poilsiui skirta zona. Daugelis žmonių rūpinasi, kad viena svarbiausių eksterjero detalių būtų ne tik patogi, bet ir stilinga. Prekybos centro internete „Varlė.lt“ atstovė Laura Aksomitaitė įvardija 2022-ųjų lauko mados kryptis ir pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

Kadangi terasoje neretai ilsimasi, svarbu pasirūpinti maksimalų komfortą užtikrinančiais lauko baldais. Jų esama visokių, tačiau vieni patogiausių ir, beje, stilingiausių – pakabinami krėslai.

Galima rinktis nuo pintų medinių, pagamintų iš tikmedžio iki metalinio rėmo su įvairiomis natūraliomis arba sintetinėmis medžiagomis, pasižyminčiomis įvairiausiais raštais, spalvomis ir formomis. Vis dėlto rekomenduojama atkreipti dėmesį į baldo formą.

Madingiausi šį sezoną – kiaušinio formos pakabinami krėslai. Negana to, jie turi papildomų privalumų. Pirmiausia, tai – puiki investicija, nes pakabinamus krėslus naudoti galima visus metus ir ne tik lauke. Be to, jie pasižymi lengvumu, kompaktišku dizainu ir tvirtumu, juos labai lengva sumontuoti.

Anot L. Aksomitaitės, renkantis lauko baldus, itin svarbu žinoti jų paskirtį. „Įvertinkite, kur juos statysite – valgomajame, balkone ar erdvioje terasoje. Numatyta vieta apibrėš ir baldų pasirinkimą. Pavyzdžiui, poilsio zonai skirti lauko baldai yra žemesni, juos galima nesunkiai transformuoti į gulimą padėtį. Tad jeigu terasoje daugiau laiko norėsite leisti pietaudami ar vakarieniaudami, tokie baldai netiks – tada pravartu drauge statyti ir pietų stalo komplektą.“

Daugiabučio balkone ar lodžijoje labiau tinka statyti mažesnius ir grakštesnius baldus – masyvūs foteliai tiesiog nederės ir užims daug vietos.

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Vis dėlto šeimininkų ir jų svečių patogumą užtikrina ne tik lauko baldai, bet ir šilumos bei jaukumo garantas. Karštos vasaros dienos ne visada pasibaigia šiltomis naktimis – jas sudrumsčia vėjas ar kiti faktoriai. Deja, šilti drabužiai ar pledai ne visuomet gelbėja, tad rekomenduojama pasirūpinti infraraudonųjų spindulių šildytuvais. Daugumos jų kaitinimo intensyvumas yra reguliuojamas: jį galima keisti 4 lygiais nuo maksimalaus kaitinimo iki malonaus, lengvo šildymo.

Produktų vadovė L. Aksomitaitė pasakoja, jog dalį šildytuvų galima panaudoti kaip stilingus pakabinamus šviestuvus: „Tokie infraraudonųjų spindulių šildytuvai turi integruotą halogeninį šildymo elementą, skleidžiantį šviesą, kurios pakanka jaukiam vakarui terasoje. Būtent ši savybė nulemia, kad jie dažnai naudojamas privačių namų ar vakarienės restoranų terasose.“

Apsauga nuo uodų

Tam, kad ramaus ir jaukaus vakaro terasoje netrikdytų aplink zujantys uodai ir kiti vabzdžiai, rekomenduojama pasirūpinti tinkama apsauga. Patogus, efektyvus ir nekenksmingas variantas – nuo vabzdžių apsaugantis tinklelis. Jis dažniausiai gaminamas iš poliesterio arba metalo, kuris gali būti skirtas langų, durų arba lovos uždengimui.

Tiesa, terasoms kur kas labiau tinka elektriniai prietaisai – specialios lempos, kurios skleidžia UV spindulių šviesą. Jos pritraukia vabzdžius ir jiems prisiartinus nutrenkia elektros srove. Veikimo metu šios lempos neskleidžia jokių specifinių ir nemalonių kvapų bei yra visai nepavojingos žmonėms, tad šeimininkų ir svečių ramybės netrikdys jokie dirgikliai.

Apsauga nuo vėjo – markizės

Svarbu pagalvoti ne tik apie apsaugą nuo vabzdžių, bet ir nuo blogų oro sąlygų. Terasą nuo vėjo, saulės ir lietaus puikiai apsaugo markizė – medžiaginis, stogelį primenantis uždangalas. Naudos dvi: terasa atrodo stilingesnė, išbaigtesnė, o poilsis – kokybiškesnis, saugesnis. Negana to, markizės neleidžia šilumai patekti į namus, todėl net karščiausią dieną namuose bus šiek tiek vėsiau.

Markizės gali būti tiek rankinės, tiek elektrinės. Naudinga žinoti, kad prie pastarųjų galima prijungti ir apšvietimą. Svarbu atsižvelgti ir į medžiagą, iš kurios yra pagaminta markizė. Dažniausiai jos danga yra gaminama iš poliesterio, tačiau jis nėra atsparus UV spinduliams, tad markizė greitai išblunka. O štai akrilinė markizė itin atspari UV spinduliams ir lengvai valoma, tad ji suteiks puikią apsaugą.

Kepsninės

Paskutinis terasos paruošimo etapas – pasirūpinimas pramogomis. Ko gero, šiltuoju metų laiku vienas pagrindinių užsiėmimų yra maisto gaminimas ant grilio. Šiuo metu populiariausios yra kamado tipo kepsninės, kurios paprastai yra gaminamos iš karščiui atsparios keramikos. Jų kūrenimui naudojama anglis. Keraminės kepsninės konstrukcija leidžia ilgai išsaugoti karštį ir pasiekti iki 400 °C kepimo temperatūrą.

Šio tipo kepsninėse labai tiksliai reguliuojamas oro srautas bei temperatūra, todėl jose kepti bei skrudinti galima beveik viską. Be įprasto mėsos, paukštienos kepimo, jos naudojamos blynams, picoms, duonai kepti ar plovui gaminti. Taip pat šios kepsninės leidžia rūkyti mėsą, paukštieną ir žuvį, ruošti desertus, taigi jų populiarumas – tikrai ne be priežasties.