Seną katilą pakeisti šilumos siurbliu kviečia su kompensacija iki 70 proc.

Bendrovės „Ecoenergija.lt“ vadovas Ingridas Baranauskas teigia, kad senus šildymo katilus racionaliausia keisti į šilumos siurblius oras–vanduo, nes tai optimaliausias sprendimas namų savininkams – pasinaudojus APVA kompensacija galima sutaupyti iki 70 proc. šios sistemos įrangai ir jos įrengimo išlaidų.

I. Baranauskas akcentuoja, kad „Ecoenergija.lt“ siūlo ne tik reikalingą įrangą, ją montuoja ir prižiūri, bet ir lydi klientą nuo paraiškos pateikimo į APVA iki kompensacijos gavimo, suteikia lanksčias išsimokėjimo sąlygas, siūlo įsigyti šilumos siurblį oras–vanduo išsimokėtinai, todėl šildymas siurbliais oro–vanduo yra prieinamas visiems.

„Be to, su mūsų įmone galima tartis dalį apmokėjimo atidėti po paramos gavimo. Taip pat padedame sudaryti lizingą ir padalinti įmokas keliems metams su galimybe nemokėti pirmus 3 mėnesius, šilumos siurblys oras–vanduo neretai įsigyjamas ir išsimokėtinai – tai šiuo metu, išaugus pragyvenimo kaštams, aktualu nemažai daliai gyventojų. Taigi, įrangą galima įsigyti ir ja namus komfortiškai pradėti šildyti jau dabar, o mokėti praėjus trims mėnesiams“, – akcentuoja „Ecoenergija.lt“ vadovas.

Kas gali gauti kompensaciją įsirengti šilumos siurblį?

Paraiškas kompensacijai gauti gali teikti fiziniai asmenys, norintys keisti katilus, kurie naudoja gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kitą iškastinį kurą, į šilumos siurblius oras–vanduo.

Kompensaciją gali gauti nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą ar gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame name, jei būstas neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Be to, būstas privalo būti 100 proc. užbaigtas ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus.

Maksimali paramos suma pareiškėjui siekia 14,5 tūkst. eurų, o vidutiniškai ji sudaro 2,7 tūkst. eurų. Kvietimui skirta suma –15,3 mln. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal aplinkos ministro įsakyme nustatytus fiksuotus dydžius, t. y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW).

„Pildant paraišką reikia turėti elektroninį prisijungimą – mobilųjį parašą arba e. bankininkystę, senojo katilo nuotrauką telefone ar kompiuteryje, o visą kitą informaciją padėsime užpildyti ir dokumentus pateikti nemokamos konsultacijos metu“, – aiškina „Ecoenergija.lt“ vadovas.

Kodėl šilumos siurblys oras–vanduo – racionaliausias pasirinkimas?

Anot jo, turintiems senus taršius ir nenašius katilus pasirinkti šilumos siurblį oras–vanduo racionaliausia, nes, palyginti su kitomis šildymo sistemomis, šios įrangos bei jos įrengimo kaštai vieni mažiausių. Be to, gali būti paprastai derinamas su esama šildymo sistema ir tuomet keičiamas tik pats šildymo įrenginys, o namuose esantis grindinis ir radiatorių šildymas bei kai kuriais atvejais vandens šildytuvas gali likti tie patys. Tokiu atveju šilumos siurblį paprasta įrengti, o jo valdymas bei priežiūra yra žymiai paprastesni nei iškastiniu kuru kūrenamo katilo.

Šilumos siurblys oras–vanduo yra vienas iš efektyviausių ir ekonomiškiausių inovatyvių šildymo būdų. Šis prietaisas užima mažai vietos, yra išvaizdus, jam nereikia kamino, neteršia aplinkos, gali būti valdomas pagal kambario temperatūrą arba norima temperatūra gali būti nustatoma nuotoliniu būdu per mobilųjį telefoną. Patogumas ir ekologiškumas taip pat skatina gyventojus rinktis modernų šildymo būdą. Be to, pagal poreikius šilumos siurblys gali atlikti tris darbus: šildyti grindis, radiatorius ir tiekti karštą vandenį.

Renkanti šilumos siurblį oras–vanduo reikia atkreipti dėmesį į jo savybes, pvz., našumą vertinant rodiklius, pvz., COP (našumo koeficientą) ir SCOP (sezoninį veiksmingumo koeficientą), kurie rodo, kiek šilumos perduoda įrenginys, naudodamas tą patį elektros energijos kiekį. Žinoma, kuo aukštesni šie rodikliai, tuo įrenginys efektyvesnis ir pagamins daugiau šilumos iš to paties elektros kiekio. Taip pat reikia atsakingai įvertinti norimą apšildyti pastato plotą ir jo šiluminę varžą, savo ir šeimos narių šilumos ir karštos vandens poreikius bei įpročius. Apie tinkamiausią šilumos siurblį oras–vanduo jo būstui kiekvienas besikreipiantis bus informuojamas konsultacijos metu.

„Vos APVA paskelbė apie galimybę teikti paraiškas kompensacijai gauti įsirengiant atsinaujinančią energiją naudojančius šilumos įrenginius, sulaukėme besiteiraujančių antplūdžio, todėl, norinčius pakeisti iškastinio kuro katilus į šilumos siurblius ir gyventi patogiau, kviečiame iš anksto registruotis konsultacijai telefonu 8–668–17705 arba e. paštu ecoenergija.lt@gmail.com, kad individualiai galėtume suteikti patarimus ir padėti susitvarkyti reikalingus dokumentus kompensacijai gauti“, – pataria „Ecoenergija.lt“ vadovas.

Šiemet per pirmąjį kvietimą APVA gavo beveik 3 tūkst. gyventojų prašymų pakeisti taršius katilus į šilumos siurblius. Planuojama, kad pasinaudoję nauja APVA parama beveik 2500 gyventojų įsirengs šilumos siurblius. Nuo šios priemonės įgyvendinimo pradžios 2012 m. Lietuvoje senus taršius katilus į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos įrenginius pasikeitė per 15 tūkst. namų ūkių, jiems jau išmokėta daugiau kaip 32 mln. eurų kompensacijų.