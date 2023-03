Su AEG į aukštenę drabužių priežiūros klasę – inovacijos jūsų gyvenimo stiliui

Per dažnas ar netinkamas skalbimas ir džiovinimas, per didelis kiekis skalbimo priemonių ne tik kenkia audiniui – be reikalo naudojame ir neoptimalius energinius bei vandens resursus. O tai mėnesio pabaigoje dar ir kerta per piniginę.

Ką jau kalbėti apie bereikšmes pastangas, išeikvotas minutes ir sunykusias nervų ląsteles, kai praradimų virtinėje tenka „paragauti“ vyšnios ant torto – atsisveikinti su dar vienu išvaizdą ar funkciją praradusiu mėgstamiausiu garderobo elementu.

O tai nutinka gerokai dažniau nei norėtųsi. Pasak AEG mokymų vadovo Igno Bernoto, tyrimai rodo, kad prieš išmesdami dėl prastos priežiūros nebedžiuginantį daiktą apsivelkame jį vos dešimt kartų.

„Visgi pirmoji Europoje mūsų kaip tvarumo lyderių atlikta požiūrio į skalbimą, audinių priežiūrą bei aplinką analizė atskleidė – žmonės pasiruošę savo pačių ir ateities labui keisti skalbimo bei džiovinimo įpročius. 86 proc. iš 12 tūkst. skirtingose šalyse gyvenančių apklaustų europiečių pripažino įžvelgiantys akivaizdų ryšį tarp ilgiau tarnaujančių drabužių ir teigiamo poveikio planetai“, – atkreipia dėmesį pašnekovas.

Negana to, investicijos į realių pokyčių link vedančius ir tuo pačiu kokybės kasdienybei suteikiančius sprendimus, pastebi I. Bernotas, daugumai klientų seniai nebėra prestižo reikalas: „Veikiau tai galimybė maksimaliai atliepti savo gyvenimo stilių, puoselėjamą tiek perkeltine, tiek pačia tiesiausia prasme. Kad ir lengvesne, patogesne kasdiene drabužių priežiūros rutina, kuri leidžia susikurti pasitikėjimo savimi teikiantį įvaizdį, vilkint rūpestingai prižiūrimus ir branginamus drabužius.“

Pagaliau išties optimalus skalbimas

I.Bernotas sutinka, kad išmanyti visus į tai vedančius kelius, iškart perprasti technologinius prietaisų niuansus sunku. Bet ir nebūtina – naujausios patobulinto funkcionalumo ir dizaino AEG skalbyklės, džiovyklės bei skalbyklės-džiovyklės sukurtos taip, kad juodžiausią darbą atliktų už jus.

„Tereikia po ranka turėti gaminio instrukciją, vadovautis drabužių etiketėmis ir palengva jaukintis naujus įpročius. O kelionę tvaresnės drabužių priežiūros link galima pradėti įsileidus į namus revoliucija rinkoje laikomą AEG skalbyklę su stalčiuku „UniversalDose“.

Stalčiukas tinka ne vien įprastiems skalbimo milteliams ar skystam skalbikliui, bet ir populiariosioms „PODS®“ tipo kapsulėms. Jame kapsulės visiškai ištirpsta ir aktyvuojamos 60 proc. greičiau, todėl net per valandos trukmės skalbimą šaltame vandenyje dėmės pašalinamos efektyviau“, – akcentuoja buitinės technikos ekspertas.

Tuo tarpu su funkcija „AutoDose“ skalbiklį ir minkštiklį dozuosite išmintingiau ir be jokių spėlionių. Ji kaskart automatiškai apskaičiuos tiksliai kiekvienam skalbimui reikalingą kiekį, todėl sutaupysite iki 60 proc. priemonės ir skalbsite rečiau. Ir, žinoma, atidėsite išsiskyrimą su drabužiais vėlesniam laikui, mat jie nesusidėvės per anksti.

I.Bernotas atkreipia dėmesį, kad audiniams kenkia ir per kietas vanduo – blunka spalvos, drabužio siluetas nebeatrodo taip tvarkingai kaip anksčiau: „Šiuo klausimu pravartu pasikliauti AEG skalbyklėmis „AbsoluteCare®“ su inovatyvia technologija „SoftWater“, kuri suminkština vandenį pašalindama kietus skalbinių kokybei kenkiančius mineralus gerokai anksčiau nei vanduo atiteka į būgną.“

Kartą apsivilkti marškiniai akivaizdžiai nesutepti, tačiau mėgstate jausti ką tik išskalbto drabužio gaivą? Panašiems atvejams rinkitės skalbyklę „ProSteam“ ir atšviežinkite audinius garais – programa užtruks iki 25 minučių ir sunaudos net 96 proc. mažiau vandens, lyginant su įprastu skalbimu.

Tuo tarpu laiko taupymo sumetimais bei vardan efektyviausių rezultatų, anot I.Bernoto, veikia funkcija „PowerCare“ pasižymintys AEG prietaisai: „Iš anksto sumaišius ir tolygiai paskirsčius skalbiklį bei minkštiklį ant skalbinių, per mažiau nei valandą net ir žemoje 30 °C temperatūroje užtikrinama preciziška švara.“

Beje, visas patobulintas AEG skalbyklių asortimentas turi aukščiausią energinę klasę – A. Buitinės technikos ekspertas atkreipia dėmesį, kad šią savybę turi ir kai kurie ankstesni modeliai, tačiau naujos kartos prietaisai pažengę kur kas labiau. Pavyzdžiui, 9000 serijos dabartinio modelio, įvertinto minėtąja A klase, ir tos pačios serijos naujojo gaminio skirtumas mažesnių energijos sąnaudų klausimu yra net 20 proc.

Rūpestingas visų audinių džiovinimas

Novatoriškoji džiovinimo rutina su AEG ne ką sudėtingesnė nei skalbimas, o pažangiausiose „AbsoluteCare®“ džiovyklėse ir skalbyklėse-džiovyklėse įrengta šilumos siurblio technologija „SensiDry®“ – dar vienas prekių ženklo sprendimas, iki šiol neturintis analogų rinkoje. Šie prietaisai sunaudoja dvigubai mažiau energijos, bet džiovina beveik perpus žemesnėje temperatūroje, lyginant su tradiciniais gaminiais.

„Sutikime, bene daugiausia galvos skausmo daugeliui kelia mintis būtent apie išskirtinę vilnos ar šilko, kurie linkę susitraukti ar prarasti formą, priežiūrą. Kur dar lauko drabužiai, kuriuos skalbti rankomis bei džiovinti patiesus sudėtinga ir neefektyvu, tačiau baiminamasi, kad automatinis prietaisas neišsaugos jų atsparumo drėgmei“, – komentuoja I.Bernotas.

Anot jo, AEG pasirūpino, kad net jautriausiems audiniams pritaikytas „AbsoluteCare®“ veikimas leistų džiaugtis idealiai išskalbtais, sausais ir ilgaamžiais drabužiais.

Panašiai veikia ir „AbsoluteCare® Plus“ džiovyklės su „3DScan“ technologija, tolygiai išdžiovinančia bet kokius audinius, įskaitant pūkines antklodes ir striukes: „Ji nustato skalbinių drėgmės lygį giliausiose vietose, todėl net po daugelio džiovinimo ciklų užpildai būna kaip nauji – nesukrinta ir šildo.“

Rūšiuoti skalbinius – dar viena nekenčiama užduotis, imli taip vertinamam laikui ir pastangoms, kuriuos dinamiško gyvenimo būdo asmenybės mieliau skirtų prasmingesniems užsiėmimams. I. Bernotas kviečia atsikvėpti lengviau ir pamiršti apie svarstymus, ar nerizikinga medvilnę ir sintetiką džiovinti vienu ypu. Mat nuo šiol mišrius skalbinius drąsiai galima patikėti funkcijai „MixDry“, kuri užtikrins, kad visi audiniai išdžiūtų nepriekaištingai net žemiausioje temperatūroje.

Suasmeninta valdymo telefonu patirtis

AEG mokymų vadovas pastebi tendenciją, kad karantino laikotarpiu daugelyje gyvenimo sričių taisykles iš esmės perrašiusi skaitmenizacija neaplenkė ir namų ekosistemos valdymo – dar labiau žvalgomės prie spartaus kasdienybės ritmo prisitaikyti gebančių sprendimų pusėn.

Mechanines užduotis įveikti per nuotolį keliais spustelėjimais telefone – tai, ką greta gausybės kitų privalumų AEG asortimente atras šiuolaikiški naudotojai. Ir tai toli gražu ne vien apie prietaiso valdymą išmaniuoju įrenginiu ar tiesioginius pranešimus apie skalbimo ir džiovinimo eigą.

„Naujieji „AEG Connected“ prietaisai veikia dirbtinio intelekto principu – tai yra geba mokytis iš jūsų skalbimo ar džiovinimo įpročių. Vos vienu palietimu išmaniojoje programėlėje „My AEG Care“ galėsite gauti naudingų patarimų su pasiūlymais, kaip pasiekti geriausių rezultatų.

Štai jei dažnai skalbiate 40 ar 60 °C temperatūroje (be pirminio plovimo), programėlė pasiūlys naudoti 30 °C temperatūrą lengvai užterštiems kasdieniams drabužiams.

Arba atvirkščiai – jei nuolatos renkatės žemą temperatūrą, gausite patarimą paleisti būgno valymo programą, kuri apsaugos nuo šaltame vandenyje galinčių likti skalbiklio pėdsakų, sukeliančių blogą kvapą“, – aiškina I.Bernotas.

Be to, prietaisai su funkcija „AEG Connected“ jaučia vienas kitą. Pavyzdžiui, prijungus skalbyklę ir džiovyklę prie išmaniosios programėlės ir pasibaigus skalbimo ciklui tereikės perdėti skalbinius į džiovyklę ir spustelėti vieną mygtuką. Programą ir trukmę džiovyklė parinks pati, nes skalbyklė jau bus „pakuždėjusi“, kokius drabužius reikia džiovinti.

„O jei vienu metu atliekate kelis darbus, rankos užimtos arba tiesiog skubate, išmaniuosius drabužių priežiūros pagalbininkus įjungti, išjungti, pristabdyti ir parinkti norimą temperatūrą galite balsu per programėlę „Google Home“, – sako I.Bernotas.

Manote, kad bent vienas AEG sprendimas turi šansų įsitvirtinti naujojoje drabužių priežiūros rutinoje kaip įrankis dar labiau išryškinti savo stilių – gyvenimo ar asmenybės? Vadinasi, nesileisdami į kompromisus puoselėjant drabužių ilgaamžiškumą ir tvaresnę ateitį drauge evoliucionuojame teisinga linkme.