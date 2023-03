Baldininkas iš Plungės savo patirtį ir patarimus suguldė į elektroninę knygą, joje – viskas apie virtuvę

– Sauliau, pradėkime nuo pavadinimo. Kaip jį suprasti?

– Posakis „reikėjo vakar“ gerai žinomas baldų srityje, manau, kad ir statybų. Skamba kaip juokas pro ašaras, nes jį dažniausiai sako tuomet, kai kas nors kreipiasi dėl naujo užsakymo su itin trumpu terminu. Tai reiškia, kad užsakymo paleidimas jau vėluoja. O galbūt iš tiesų reikėjo vakar. Nesmagi situacija, kai jau bet kokiu atveju bus blogai, todėl ir komiška.

Šis posakis užkabina, o knygoje esanti informacija padeda pasiruošti taip, kad nereikėtų tarti „reikėjo vakar“.

– Kaip sugalvojai parašyti šią knygą?

– Baldų srityje dirbau dešimtmetį. Mano pagrindinis darbas buvo susikalbėti su klientais, kad nekiltų problemų ir visi būtume patenkinti. Tą pasiekiau daug bendraudamas ir kurdamas santykius. Per tiek laiko įpratau aptarti su klientais net ir mažiausias smulkmenas.

Bene prieš porą metų pastebėjau, kad daugumai žmonių kyla tie patys neaiškumai. Tuomet atėjo mintis, kad būtų gerai paruošti bendrą informaciją. Atkreipiau dėmesį, kad telefonu pirmą kartą skambinantys potencialūs klientai taip pat užduoda tuos pačius klausimus, todėl sukaupiau didelį kiekį argumentų ir įsitikinau, kad tokie atsakymai yra aktualūs.

– Kokie tie klausimai, kuriuos užduodavo tavo klientai?

– Dažniausias klausimas buvo, kiek kainuoja baldai? Knygoje atsakau, kas sudaro baldų kainą ir kodėl skirtingų gamintojų kainos skiriasi. Įdomu tai, kad šį klausimą užduodavo visi, nesvarbu, kokio lygio užsakymas – pigus ar labai prabangus.

Kitas rūpestis – koks baldų gamybos terminas? Šiam klausimui taip pat skyriau vietos. Taip pat paaiškinu, kokią įtaką terminui ir kainai turi pasiruošimas gamybai. Būtent baldų projektas padeda sudėlioti visus taškus ant „i“, laiku suderinti visus sprendimus ir tokiu būdu užsakovas ir gamintojas vienodai supranta užduotį.

Atsakyta ir į kitus svarbius klausimus. Dar pasidalinu keliomis situacijomis, kad būtų aišku, kiek daug priklauso nuo paties užsakovo.

– Galbūt esi gavęs ir įdomių, netikėtų kausimų?

– Vienas klausimas, ganėtinai dažnas, kurį išgirdęs aš visada pasimesdavau. „Kokia plokštė geresnė“? arba „Kokia plokštė gražesnė“? Tai yra labai asmeniška, ypač dėl spalvų, o aš nesu dizaineris, ką visada pabrėžiu.

Dėl plokštės gerumo. Tikiu, kad šiais laikais visos plokštės yra kokybiška ir atitinka bendrus reikalavimus. Yra keletas skirtingų rūšių, kurios skiriasi savo savybėmis. Todėl plokštės pasirinkimas priklauso nuo baldo paskirties, tai reiškia – nuo pačio užsakovo, baldo naudojimo sąlygų ir pageidaujamo vaizdo.

O kažkokių išskirtinių ar juokingų klausimų nesu gavęs. Suprantu, kad baldų užsakovai nėra šios srities specialistai ir neprivalo visko žinoti. Kitaip mano paslaugų ir nereikėtų. Tačiau bendras supratimas apie baldus ir gamybą praverčia užsakant savo svajonių baldus.

– Galima suprasti, kad knyga skirta žmonėms, kurie ruošiasi užsakyti nestandartinius virtuvės baldus?

– Taip, visų pirma, ši knyga skirta baldų užsakovams, kad suprastų procesą ir galėtų jam pasiruošti. Esu pastebėjęs, kad pasitaiko baldų gamintojų, kurie labai keistai pataria, tarsi įstato į tam tikrus rėmus, nors užsakovas gali rinktis daug plačiau. Tai nėra dažnas atvejis, tačiau knygos esmė yra suteikti nepriklausomą informaciją, su kuria susipažinus jau galima pačiam priimti sprendimus.

Daugiau suprantantis klientas yra vertybė, nes su juo lengviau dirbti, viskas vyksta greičiau ir paprasčiau. Todėl ši knyga gali būti svarbi ir baldų gamintojams, bei interjero dizaineriams ar baldų projektuotojams, kurie turi savo klientų. Tai yra geras būdas ne tik supažindinti būsimą klientą su kūrybos ir gamybos niuansais, tačiau ir pamatyti, kaip jis pats žiūri į savo užsakymą, ar linkęs investuoti į tai.

– Galbūt žmogui nereikia skaityti knygos, jeigu kreipsis į interjero dizainerius?

– Žinoma, galima ir neskaityti, nes iki šiol visi be to išsivertėme. Tačiau net ir pradėjus dirbti su interjero dizaineriu, reikės nemažai pačiam nuspręsti, kokio vaizdo norima, kiek ir kokių baldų reikės. Ir visą knygoje aprašytą informaciją teks sužinoti ilguoju būdu – kol bus ruošiamas interjeras, paskui derinamas baldų projektas, ieškoma baldų gamintojų ir gaminami bei montuojami baldai. Kaip matai, procesas vis tiek vyks, o nežinomi ir laiku nenumatyti klausimai tą procesą sulėtins ir, tikėtina, gali pabranginti. Knygą perskaitysi per valandą ar dvi, o tai padės sutaupyti dienas ar net savaites. Kad nebūtų „reikėjo vakar“.

Be to, knygą pradedu būtent nuo specialistų pasirinkimo. Kai reikia baldų, galima kreiptis į baldų gamintojus, baldų projektuotojus ar interjero dizainerius. Visi šie pasirinkimai duos skirtingą rezultatą, kainuos skirtingai, todėl rekomenduoju bent jau bendrais bruožais suprasti, kas yra kas. Kada reikalingi ir nereikalingi vieni ar kiti, kaip su jais dirbti. Tai yra labai naudinga informacija.

– Suprantu, kad atskleidi kažkokias paslaptis. Ar nebijai, kad gali kažkas supykti?

– Atskleidžiu tą patirtį, kokią turiu. O per dešimtį metų teko dirbti su dizaineriais, gamintojais, konstruktoriais, staliais ir montuotojais. Mačiau daug įvairių projektų, vadinasi ir situacijų. Kritiką gali įžvelgti nebent tie specialistai, kurie atsainiai ar ne itin nuoširdžiai dirba su savo klientais.

Šią knygą jau skaitė specialistai – palankiai priėmė, kad apžvelgiau svarbius jų veiklos klausimus.

– O kodėl būtent apie virtuvės baldus?

– Paskutinius dvejus metus dirbau su nestandartiniais namų baldais – svarbiausi ir brangiausi namų baldai yra virtuvės baldai. Dažnai žmonės pirmiausia užsako tik juos, skiria tam daug laiko ir pinigų. Kiti baldai ne retai įsigyjami vėliau. Virtuvės baldai sudėtingesni, nes jie didesni, montuojama buitinė technika, tuo pačiu turi būti patogu gaminti maistą, valgyti visai šeimai. Yra labai daug svarbių funkcijų, kurios turi tilpti vienoje patalpoje ir dar turi būti gražu, jauku pagal užsakovo įsivaizdavimą.

Žinoma, visi patarimai knygoje tinka ir kitų baldų užsakymui ir net galima pritaikyti perkant jau pagamintus baldus.