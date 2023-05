Šiltnamyje pomidorai retai arba visai nesirgs, jei prisiminsite vieną senolių taisyklę

Pilkasis puvinys – tai gana dažna liga, kuri pasireiškia ant neprinokusių pomidorų atsirandančiomis šviesiai žaliomis ar gelsvomis dėmelėmis. Laikui bėgant šios dėmelės ima ryškėti, ir tampa geltonos arba oranžinės spalvos. Pilkasis puvinys atsiranda stiebo apačioje ir per kotelį plinta į vaisius. Gera žinia yra tai, kad ši liga neturi didelio poveikio pomidorų skoniui, be to, liga pažeidžia ne visus vaisius.

Vis dėlto, jei siekiate išvengti pilkojo puvinio atsiradimo, pasirūpinkite, kaip pataria senoliai, tinkamai vėdinti šiltnamį, laiku praretinkite pomidorų lapus ir pašalinkite jau nukritusius lapus;

Rudasis lapų pelėsis pasireiškia ant viršutinės lapų pusės atsiradusiomis geltonomis dėmėmis, kurios vėliau pasidengia pilkšvomis arba rusvomis apnašomis. Ilgainiui lapai ima džiūti, paruduoja ir nukrenta, todėl pomidorų derlius gali būti gerokai mažesnis nei tikimasi.

Siekiant išvengti rudojo lapų pelėsio atsiradimo, labai svarbu tinkamai vėdinti šiltnamį, o pastebėjus pažeistų lapų rekomenduojama juos pašalinti ir sudeginti;

Viršūninis pomidorų puvinys pasireiškia gana nekaltai: pirmiausia ant augalo galima pastebėti vandeningą dėmelę, tačiau vėliau ji paruduoja, ima plėstis, ir galiausiai padengia trečdalį ar net pusę pomidoro. Siekiant išvengti šios ligos, vaisių mezgimosi ir nokimo laikotarpiu labai svarbu aprūpinti pomidorus reikiamu vandens kiekiu, dirvoje palaikyti tinkamą fosforo, magnio ir kalcio santykį. Nerekomenduojama naudoti tokių trąšų, kurių sudėtyje yra didelis azoto kiekis;

Fitoftorozė kitaip dar vadinama pomidorų maru. Tai – greitai plintanti ir labai pavojinga liga, kuri pirmiausia pasireiškia ant lapų atsirandančiomis rudomis dėmelėmis. Vėliau lapai susisuka, sudžiūva ir nukrenta, ilgainiui ilga pažeidžia stiebą bei vaisius. Ant nokstančių pomidorų galima pastebėti netaisyklingų puvinio dėmių, kurios greitai plinta, ir gali atsirasti net vaisiaus viduje.

Deja, maru sergančius augalus labai sunku išgydyti, tačiau tuomet, jei pastebite, kad maras pomidorus apninka kiekvienais metais, galite užkirsti tam kelią augalus profilaktiškai nupurkšdami fungicidais. Maro užkratas išsilaiko iki kitų metų, todėl po derliaus nuėmimo svarbu tinkamai sutvarkyti šiltnamį: pašalinti visas augalų liekanas bei gerai perkasti žemę.

Ką dar svarbu žinoti?

Prieš įsigydami pomidorų sodinukus pirmiausia įsitikinkite, ar jie yra sveiki. Jei turite galimybę, kasmet keiskite pomidorų sodinimo vietą, nes būtent tai gali garantuoti dar didesnį derlių.

Taip pat nereikėtų pamiršti pomidorus reguliariai ravėti, nes piktžolėse gali slypėti pomidorams pavojingas užkratas. Na, ir svarbiausia,– sodiniais rūpinkitės su meile.