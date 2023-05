Langų valymo revoliucija: saugiau, lengviau, moderniau

Mechaninis langų valymas reikalauja ne tik daug laiko, bet ir fizinių pastangų. Blizginant stiklus dažnai atliekama daug žalingų stuburo ir pečių juostos judesių. Langų valymo robotas gali iš esmės pakeisti įprastą šio darbo rutiną: padėti sutaupyti laiko, jėgų ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Didėjant langų robotų paklausai, vis daugiau dėmesio skiriama papildomų funkcijų, didinančių langų valymo efektyvumą ir gerinančių jo kokybę, diegimui. Premiumnamai.lt specialistai pasakoja apie langų robotų naudą ir pristato naujausią langų valymo robotą HESTER M2-PRO.

Didelių ir sunkiai pasiekiamų langų valymas

Didelių matmenų pastato išorėje esančių langų valymas gali būti ne tik nepatogus, bet ir pavojingas. Pirmiausia, didelių langų kampų dažnai sunku, o kartais ir apskritai neįmanoma pasiekti. Įprasta, jog sunkiai pasiekiami langai valomi atsistojus ant virtuvinės kėdės, stalo ar palangės. Neretai galima išvysti per lango rėmą persisvėrusius, stiklus valančius žmones. Nepatogi ir netaisyklinga stuburo padėtis tokių veiksmų atlikimo metu gali lemti nugaros skausmus, raumenų patempimą, o paslydus – galima net iškristi pro langą. Be to, atsiremiant į lango rėmą, galima pakenkti ir lango konstrukcijai.

Viršutinių pastatų aukštų langams valyti yra reikalinga specializuota įranga, pavyzdžiui, kopėčios, pastoliai, keltuvai. Naudojant tokią įrangą būtina turėti patirties, kad procesas būtų ne tik efektyvus, bet ir saugus. Žmogus, valydamas langus, esant minėtoms sąlygoms, pirmiausia, rūpinasi savo saugumu, todėl neišvengiamai prastėja langų valymo kokybė, o užprogramuotas robotas veikia tiksliai ir preciziškai. Robotuose įdiegta programinė įranga užtikrina, jog bus nuvalytas visas lango paviršius ir eliminuota žmogiškosios klaidos galimybė (pvz., nuvalomos ne visos lango dalys).

Sunkiai pasiekiamiems, dideliems langams valyti dažnai samdomos langų valymo įmonės arba profesionalūs aukštalipiai. Šių paslaugų kokybė, priklausomai nuo jos tiekėjo, gali labai skirtis, be to, reikalauja nemažų resursų. Išlaidos, skirtos langų valymui, gali būti ypač didelės, jei žmonės gyvena didelės taršos gyvenvietėse ir rajonuose, kur langų valymo paslaugos turi būti teikiamos dažnai.

Langų valymas gali tapti senyvo amžiaus asmenų galvos skausmu. Dėl susilpnėjusios sveikatos, dažnai pasitaikančių pusiausvyros sutrikimų ir sulėtėjusios reakcijos sunkiai pasiekiamų langų valymas gali tapti kritimų ir įvairių traumų priežastimi. Senyvo amžiaus asmenys dėl ribotų finansinių resursų dažnai neišgali samdyti valymo įmonių, todėl langus valo patys, galimai, rizikuodami savo sveikata ar net gyvybe.

Langų valymo robotas – taupus sunkiai pasiekiamų langų valymo problemų sprendimas, kuris atsipirks per kelis naudojimo kartus. Jūs ne tik sukursite jaukesnę namų aplinką, sutaupysite laiko ir pinigų, tačiau, svarbiausia, nerizikuosite savo sveikata bei galėsite pasirūpinti ir senyvo amžiaus artimaisiais.

Langų kampų išvalymas

Vienas dažniausių klausimų, renkantis langų valymo robotą, kiek efektyviai juo gali būti išvalomi nešvarumai langų kampuose. Specialistų teigimu, tai labiausiai priklauso nuo langų roboto formos ir integruotos kraštų aptikimo sistemos.

HESTER M2-PRO dera abi minėtos ypatybės. Šio roboto formos ypatumai (kvadratinis korpusas ir lengvai užapvalinti kampai) ir atnaujinta kraštų aptikimo sistema leidžia jam privažiuoti kiek įmanoma arti lango kampų ir juos nuvalyti. Ovalių formų langų robotų modeliai paprastai tokio efektyvaus rezultato nepasiekia.

Automatinė skysčio purškimo sistema

Siekiant kokybiškesnio langų valymo rezultato naujausiuose langų robotų modeliuose yra įdiegta automatinė purškimo sistema. Pro purkštukus periodiškai purškiamas langų valymo skystis arba vanduo paviršių valymo kokybę kilsteli į dar aukštesnį lygį. Purškimo būdas ir intensyvumas gali skirtis, priklausomai nuo langų roboto modelio.

Naujojo langų roboto HESTER M2-PRO 45 ml talpą, esančią roboto korpuse, galima pripildyti vandeniu arba bet kokiu langų valymo skysčiu. Robotas periodiškai, maždaug kas 10 sekundžių, judėdamas iš kairės į dešinę, purškia skystį ir iš karto valo langą. Automatinis langų valymo skysčio arba vandens purškimas užtikrina, kad nešvarumai būtų pašalinti efektyviau. Minėti ypatumai užtikrina kokybišką rezultatą bei minimalų žmogiškojo įsikišimo poreikį šio proceso metu.

Nuvalykite nors ir 1000 langų!

Robotų veikimui reikia energijos šaltinio, tad jie būna laidiniai (naudoja elektros energiją) arba belaidžiai (veikia su akumuliatoriumi, baterija). Laidiniai robotai veikia nepertraukiamai, jų nereikia įkrauti. Belaidžiuose robotuose yra įmontuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos reikia periodiškai įkrauti. Priklausomai nuo konkretaus roboto modelio, įkrovimas trunka apie 2 val., o visiškai įkrautas robotas veikia iki 60 min. Valymo procesas paprastai užtrunka ilgiau ir jį reikia iš anksto planuoti.

Langų valymo robotas HESTER M2-PRO yra naudojamas, jį prijungiant prie maitinimo lizdo. Į elektros lizdą įjungtas robotas gali nuvalyti nors ir 1000 langų. Tiesa, įrenginio korpuse taip pat yra įmontuota nedidelė baterija, kuri galės išlaikyti įrenginį prisitvirtinusį prie lango iki 20 minučių (robotas tuo metu skleis įspėjamąjį signalą) elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju. Prie roboto logotipo galima pamatyti šviesos diodus, informuojančius apie roboto veikimą ir galimas problemas. Oranžinis šviesos diodas rodo, kad įmontuota, robotą ant paviršiaus iki 20 minučių išlaikanti baterija kraunasi. Žalios spalvos diodas rodo, kad įkrovimas baigtas. Mėlyna lemputė (taip pat matoma kitoje roboto pusėje arba žemiau) reiškia, kad robotas veikia tinkamai. Taigi, robotas HESTER M2-PRO pasižymi ir išsamia informacine sistema, be to, jame yra įdiegta išmani technologija, preventyviai apsauganti šį objektą nuo sudužimo, praėjus tam tikram laikui, kai jis yra atjungiamas nuo maitinimo šaltinio. Tai rodo, jog robotas HESTER M2-PRO atitinka aukščiausius saugumo ir inovatyvumo standartus.

Dėmesys tvarumui

Tvarumui ir aplinkosaugai tampant vis aktualesne kasdienio žmonių gyvenimo tema šios idėjos pritaikomos ir kuriant langų robotus. Langų robotai įprastai naudojami su įvairiomis medžiaginėmis šluostėmis. Priklausomai nuo to, iš kokios medžiagos šluostės yra pagamintos, skiriasi jų patvarumas, formos išlaikymas ir priežiūra. Patogu, jei šluostes galima skalbti ir vėl naudoti, jų netenka išmesti ir keisti naujomis, panaudojus kelis kartus.

HESTER M2-PRO daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostės pasižymi tiek jau minėtomis, tiek kitomis naudingomis savybėmis. Mikropluošto šluostes galima skalbti skalbyklėje, 30 laipsnių temperatūros vandenyje. Skalbdami drabužius ir kitus medžiaginius daiktus vėsiame vandenyje, sutaupome daug energijos išteklių ir mažiname anglies pėdsaką. Šluostės yra pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto, paprastai prilipinamos prie roboto korpuso ir atlikus langų valymo ciklą lengvai nuimamos. Naudojant HESTER M2-PRO ne tik sutaupoma laiko ir pinigų, bet tai ir inovatyvus bei tvarus produktas, kadangi jo komponentai yra daugkartinio naudojimo, taip pat ir draugiškesni gamtai.

Valykite ne tik langus!

Svarbu paminėti, kad langų robotas, priklausomai nuo konkretaus modelio, gali būti naudojamas ne tik langams valyti. Naujasis HESTER M2-PRO gali valyti visus vertikalius, lygius stiklinius bei keramikinius paviršius. Nuvalykite juo vonios kambario ar virtuvės plyteles, tiesias dušo kabinos sienas. Atnaujinta kraštų aptikimo sistema leidžia robotui identifikuoti paviršiaus ribas, todėl HESTER M2-PRO valo ir berėmius paviršius, tai ypač patogu valant veidrodžius. Objektyviai sunku įvardinti visas šio roboto panaudojimo buityje galimybes – iš esmės, visi paviršiai, kurie yra vertikalūs, stabilūs ir vienalyčiai gali būti valomi, o tai puikiai iliustruoja ne tik šio produkto universalumą, tačiau ir tvarumo standartų atitikimą – įsigijus jį, panašaus pobūdžio alternatyvių valymo įrenginių neprireikia.

Naujas lengvo blizgesio standartas

Pasauliui vis drąsiau žengiant į automatizavimo erą, namų ruošos darbai nėra išimtis. Langų valymas, dar neseniai kėlęs daug nepatogumų, pažangiausių technologijų dėka, tampa nesudėtinga užduotimi.

Vienas naujausių valymo robotų rinkos modelių – HESTER M2-PRO yra puikus efektyvumo, patogumo ir novatoriškumo pavyzdys. Dėl savo elegantiško dizaino, pažangaus algoritmo ir puikių valymo galimybių šis robotas iš esmės keičia langų valymo rutiną. Atsisveikinkite su nesaugiomis kopėčiomis, nugaros skausmu, sutaupykite laiko ir jėgų! HESTER M2 PRO pasirūpins, kad jūsų langai spindėtų, o jūs turėtumėte laisvo laiko dalykams, kurie jums iš tiesų svarbūs.