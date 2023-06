Net naujausi griliai gali apnuodyti gyvenimus, jei neįsidėmėsite svarbaus momento

Žalos pridaro ir neatsakingas elgesys

Kaip komentavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Aurelijus Česūnas, pastaruosius kelerius metus būstuose vasaros mėnesiais kilo maždaug 300 gaisrų.

Dažniausiai gaisrų „kaltininkai“ – elektros įrenginiai, prietaisai, elektros instaliacijos gedimai (291 gaisras per pastaruosius 3 metus), neatsargus elgesys su ugnimi (149 gaisrai per pastaruosius 3 metus) ir, žinoma, dėl neatsargus rūkymas (84 gaisrai per pastaruosius 3 metus).

Gaisrų, pašnekovo žodžiais, kasmet kyla ir neatsargiai grilinant ar net saulei įkaitinus bet kur paliktus daiktus.

„Dažniausios klaidos, kurias kasmet vis kartoja gyventojai – be priežiūros paliktos kietojo kuro kepsninės, griliai, arba, baigus juos naudoti, likusios įkaitusios žarijos. Kita gana dažnai pasitaikanti klaida – įkuriant kepsnines, grilius neatsakingai naudojamas degusis skystis. Ilgesniam laikui išvykdami iš namų, žmonės neretai palieka į elektros tinklą įjungtus prietaisus“, – komentavo A. Česūnas.

Vasarą, prasidėjus žaibų sezonui, neišvengiama ir jų sukeltų gaisrų. Dėl žaibo 2020 metų vasarą kilo 10 gaisrų, 2021-aisiais – 6, 2022 metais – 10 gaisrų.

Nuostoliai siekia tūkstančius

Draudimo bendrovės „If“ turto produkto draudimo vadovas Tomas Sinkevičius apibendrino pastarųjų kelerių metų statistiką: vidutinė nuostolių, patirtų kilus gaisrui, suma siekia 15 tūks. eurų. Gaisras plinta labai greitai ir, deja, ne visada pavyksta jį greitai užgesinti, tad akimirksniu žmonės gali prarasti jiems brangų turtą.

Ekspertas primena: labai svarbu atkreipti dėmesį į paliktus daiktus, prieš išvykstant iš namų nepamiršti išjungti elektros prietaisų. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ne tik nuolat gyvenamoms patalpoms, bet ir sodyboms. Jose išplitusi ugnis gali sunaikinti visą ar didelę dalį turto, mat gaisras, ypač atokesnėse vietovėse, gali būtų pastebėtas per vėlai.

„Žinoma, ypač svarbu įsirengti dūmų detektorius ir dūmų jutiklius. Išvengti viršįtampių gali padėti įsirengti ribotuvai – žaibuojant ar kitais atvejais būsite ramūs, kad jūsų namuose esantys elektros prietaisai nebus sugadinti“, – komentavo T. Sinkevičius.

Grilinkite atsargiai

Prasidėjus grilinimo sezonui prasideda ir su šiuo maloniu pomėgiu susiję nelaimingi atsitikimai. Draudimo bendrovė fiksavo atvejį, kuomet baigęs grilinti žmogus ne visai užgesusias žarijas supylė į buitinių atliekų konteinerį. Šiam užsidegus, apgadintas gyvenamasis namas. Ir nors gaisras buvo gana greitai užgesintas, nuostoliai siekė beveik 20 tūks. eurų.

Kitu atveju šeima grilino maistą uždaroje terasoje – nuo karščio išsilydė gyvenamojo namo fasadas. Tąkart nuostolio suma buvo palyginti nedidelė – 1500 eurų. Grilinti ypač pavojinga, jei netoliese yra greitai užsidegančių daiktų – pagalvėlių, užuolaidų ir pan.

