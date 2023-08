Svarbiausi patarimai, kaip paruošti šaldiklį uogų bei daržovių laikymui

Išvalykite ir sutvarkykite

Prieš pildant šaldiklį naujais produktais, rekomenduojama jį išvalyti ir sutvarkyti. Pirmiausia būtina išimti iš šaldiklio visus produktus ir atitirpinti susidariusį ledo sluoksnį. To daryti nereikia, jeigu šaldiklyje įdiegta bešerkšnė technologija („No Frost“), kuri užtikrina automatinį šaldiklio atitirpinimą ir tolygią oro cirkuliaciją, taip neleidžiant susidaryti ledui. Atitirpinus rekomenduojama išvalyti šaldiklio paviršius ir stalčius drėgna šluoste ar kempinėle.

Prieš dedant produktus atgal į šaldiklį, patartina atkreipti dėmesį į jų galiojimo laiką. Jei anksčiau šaldiklyje laikėte produktus, ant kurių užšaldymo data nenurodyta, arba neprisimenate, kada jie įdėti į šaldiklį, gali būti, kad galiojimo laikas jau baigėsi ir juos reikia išmesti.

Nustatykite tinkamą temperatūrą

Patikrinkite ir sureguliuokite šaldiklio temperatūros nustatymus, kad jame būtų palaikoma pastovi temperatūra: –18 °C arba žemesnė. Tokia temperatūra idealiai tinka maisto produktams šaldyti ir užkerta kelią kenksmingų bakterijų dauginimuisi. Kai kuriuose šaldytuvuose įdiegta greitojo užšaldymo funkcija („Express freeze“), leidžianti greitai užšaldyti ką tik į šaldiklį įdėtus produktus.

Naudokite sandarius indus arba šaldymo maišelius

Šaldant maisto produktus rekomenduojama naudoti sandarius indus arba specialius šaldymo maišelius. Jie sumažina oro patekimą prie maisto produktų, dėl šios priežasties į šaldiklį įdėti produktai ilgiau išlieka švieži, ant jų nesusidaro ledo sluoksnis.

Pirmas įdedamas, pirmas išimamas

Prieš dedant į šaldiklį naujus produktus, rekomenduojama ant kiekvieno indo ar maišelio užrašyti užšaldymo datą. Tai padės laikytis principo „pirmas įdedamas, pirmas išimamas“ ir suvartoti produktus per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, kad vėliau nereikėtų išmesti šaldiklyje pamiršto maisto.

Šaldykite porcijomis

Jeigu įmanoma, rekomenduojama produktus užšaldyti porcijomis, kurias būtų galima suvartoti per vieną kartą. Be to, mažesnėmis porcijomis užšaldyti produktai greičiau atitirpinami ir sumažėja nesuvartoto maisto atliekų kiekis.

Nelaikykite ilgai atidarytų šaldiklio durelių

Tam, kad sumažėtų temperatūros svyravimai šaldiklyje, nepamirškite uždaryti šaldiklio durelių iš karto, kai tik išimate produktus, ir stenkitės jas atidaryti kuo rečiau. Taip šaldiklyje palaikoma vienoda oro temperatūra, o šaldytuvas suvartoja mažiau elektros energijos.