Tik tinkamai parinkta spinta neužgriozdins, o papuoš namus: kaip būtent tokią išsirinkti

„Ieškodamas drabužių spintos, dažnas susiduria su sunkumais, nes nežino, nuo ko pradėti, arba negali rasti poreikius atitinkančio derinio už prieinamą kainą. Viena dažniausių klaidų, kurias žmonės daro: užuot rinkęsi vieną talpią spintą, įsigyja keletą mažesnių, nes mano, kad didelis baldas užgoš kambario erdvę. Iš tiesų yra priešingai – vietos daiktams trūkumas tik sukuria daugiau netvarkos; drabužiai ir kiti daiktai nugula ant įvairių paviršių, o jais perpildytas kambarys atrodo mažesnis.

Tad nebijokite rinktis daiktų laikymo sprendimus, kurių matmenys didesni, pavyzdžiui, aukštą spintą iki pat lubų. Tokioje tilps daugiau daiktų, o kambaryje liks daugiau laisvos vietos“, – sako „Ikea“ Interjero dizaino skyriaus vadovė Eimantė Nemanė.

Ji pataria, kaip susiaurinti pasirinkimo galimybes ir rasti idealų daiktų laikymo sprendimą, nuo kurio jus skiria vos trys paprasti žingsniai.

Išmatuokite turimą erdvę

„Pirmiausia nuspręskite, kurioje namų vietoje statysite spintą, ir įvertinkite, kiek vietos jai turite. Svarbu tiksliai išmatuoti aukštį, plotį ir gylį, atkreipti dėmesį į sienų nelygumus (galbūt sienoje yra niša arba spintą statysite po nuožulniomis lubomis?) ir kitus išsikišusius objektus: vamzdžius, radiatorius, elektros lizdus ir pan. Jei norite spintos su varstomosiomis durimis, įsitikinkite, kad liks pakankamai vietos joms atidaryti“, – sako interjero dizainerė ir dalijasi dar vienu praktišku patarimu: „Kad būtų lengviau įsivaizduoti būsimos spintos vietą ir dydį, pažymėkite jos kontūrus ant sienos apsaugine dažymo juosta“.

Jeigu erdvė, kurioje planuojate statyti spintą, nestandartinė, pavyzdžiui, po nuožulniomis lubomis, o norite sprendimo per visą sieną, puikus pasirinkimas – modulinė daiktų laikymo sistema. Tokią galima susiprojektuoti pagal individualius poreikius ir, derinant skirtingų aukščių bei gylių rėmus, pritaikyti bet kokioje erdvėje. Tuo tarpu atskirai pastatoma spinta idealiai tiks tuo atveju, jeigu reikia tik vieno daiktų laikymo baldo.

Apžiūrėkite įvairių tipų spintas ir išsirinkite tinkamiausią

Metas apsispręsti, kokio tipo spintos norite: uždaros, atviros ar galinčios pasiūlyti ir viena, ir kita. Interjero dizainerė primena, kad spintos su durimis suteikia kambariui tvarkos ir ramybės, be to, saugo viduje esančius drabužius nuo dulkių. Renkantis duris, svarbu atminti, kad stumdomosios užima mažiau vietos, o varstomosioms jos reikia daugiau, tačiau jos leidžia apžiūrėti visą spintos turinį vienu metu. Nepriklausomai nuo to, kurio tipo duris nuspręsite turėti, galėsite rinktis iš daugybės spalvų, stilių ir prie kambario interjero derančių dekoro detalių.

„Jei norite matyti ir lengvai pasiekti visą savo garderobą, rinkitės spintą be durų. Atviri daiktų laikymo deriniai ypač tinka kambario tipo drabužinėse. Be to, tai puikus sprendimas tiems, kurie nori spintą įsigyti dalimis, neišleisdami visos sumos iš karto. Jei spinta modulinė, atvirus rėmus galima įsigyti atskirai, o duris ir kitas detales pridėti vėliau arba dalį rėmų palikti be durų, kad galėtumėte demonstruoti savo gražiausius drabužius ar aksesuarus“, – sako E. Nemanė.

Ką laikysite viduje?

Interjero dizainerė sako, kad norint turėti daugiau vietos spintoje, pirmiausia reikėtų atsikratyti drabužių, kurių nebedėvite, o tada – atrinkti tuos, kurių prireikia dažniausiai.

„Ką ir kaip laikyti spintoje – jūsų pasirinkimas, nes modulinė daiktų laikymo sistema lengvai prisitaikys prie visų turimų daiktų. Pagalvokite, kokių drabužių turite daugiausia. Jei jūsų garderobo pagrindą sudaro marškinėliai ir džinsai, jums reikės visai kitokios spintos nei žmogui, turinčiam daugiau ilgų suknelių. Tai galioja ir kalbant apie avalynę ar aksesuarus: juk spintoje norėsite palikti vietos ir jiems?“ – klausia interjero specialistė.

Projektuojant spintą nuo nulio, galima patiems nuspręsti, kiek vietos joje palikti batams, kiek – sulankstytiems drabužiams, o kiek – pakabams. Tuomet liks tik išsirinkti priedus: batų lentynas, drabužių skersinius, stalčius, papuošalų dėklus ir kita. Interjero dizainerė ragina kruopščiai apgalvoti, kokius daiktus laikysite spintoje, ir rinktis tik tuos priedus, kurių iš tiesų reikia. Tuomet spinta bus praktiška ir visada atrodys tvarkingai.