Pelės jau dairosi šiltų namų – jais tapti gali ir jūsiškiai: patys apsiginsite ar reikės specialistų pagalbos?

Nors laukinėje gamtoje mielos ir cypiančios, pelės yra pavojingas nepatogumas namuose. Pelės kramto izoliaciją ir nugraužia elektros laidus, sukeldamos gaisro pavojų. Pelės gali užteršti maistą savo išmatomis. Jos perneša blusas ir ligas. Daugelis žmonių yra alergiški gyvūno šlapimui. Be to, graužikai veisiasi gausiai – per kelias savaites iš kelių pelių gali pasidauginti iki keliolikos.

Pelės braunasi į mūsų namus ištisus metus, tačiau vasaros pabaigoje ir vėlyvą rudenį jos aktyviai ieško šiltų vietelių žiemai. Tad ką daryti, jog mūsų namuose taip pat neatsirastų pelių? Koks pelių naikinimas yra įmanomas namų sąlygomis ir kada reikalinga specialistų pagalba?

Tradiciniai pelių gaudymo ir naikinimo būdai

Tradicinis būdas kovoti su pelių invazija į namus yra spąstai. Susidomėjusios pelės negali jų nepatikrinti, ypač jei spąstuose yra masalas. Pelės labai domisi naujais dalykais savo aplinkoje.

Spąstai būna trijų pagrindinių rūšių. Pirma, klasikiniai spąstai, kurių išradimas datuojamas net 1894 m. Iš tiesų originalūs senamadiški spąstai yra vienas iš efektyviausių spąstų, kuriuos turime. Bandydama nuimti masalą, pelė pajudina spąstus ir spyruoklė „prispaudžia uodegą“.

Antroji spąstų rūšis yra klijai arba lipnūs spąstai – pelėms sugauti naudojami stiprūs klijai. Tačiau klijų gaudyklės sukėlė kai kurių gyvūnų teisių šalininkų pasipiktinimą, nes įstrigusios pelės kartais nusikramto galūnes arba susiplėšo bandydamos išsilaisvinti.

Trečias ir ne toks šiurpus variantas, kaip atsikratyti pelių, yra gyvi spąstai. Naudojantis įvairiais mechanizmais pelės įviliojamos į talpas, iš kurių negali išlipti (pvz, kibiras su užsitrenkiančiu dangčiu, pro kurį galima įkristi, bet ne išlipti. Tuomet peles galima išvežti už miesto ir paleisti ten, iš kur jos pas jus nepareis.

Beje, kalbant apie jauko pasirinkimą, pamirškite Tomą ir Džerį bei Džerio mėgstamą sūrį. Verčiau išbandykite šokoladą, žemės riešutų sviestą ar šoninę.

Be spąstų, dar yra katės. Jos, kaip žinoma, yra tradicinis pelių priešas. Tikriausiai yra daug ūkininkų, kurie prisiekinėtų, kad jų katės neleidžia pelėms atsirasti ūkyje. Tačiau idėja, kad naminė katė užpultų pelę, tikriausiai yra labiau istorija nei realybė. Standartinė naminė katė, gyvenanti patalpose, tikriausiai nėra pakankamai alkana, kad būtų suinteresuota pelių naikinimu.

Dar vienas būdas kaip naikinti peles yra cheminės priemonės. Iš senų laikų liaudyje vadinami žiurknuodžiai, deja, šiais laikais jų taip lengvai negausite, tačiau parduotuvėse yra įvairių pakaitalų, kurie leidžia sunaikinti peles namuose.

Kada kviesti specialistus?

Kaip jau minėjome, pelės itin greitai dauginasi. Tad jei pirmą kartą pelę namuose pastebėjote prieš mėnesį ar daugiau ir jos dar nepagavote, o jos neigiamus padarinius atrandate kasdien, reiškia reikia kviesti specialistus. Kenkėjų naikintojai dezinfekuoja patalpas, rūsius, šachtas ir kitas pelių mėgstamas apsigyventi vietas. Naudojamos priemonės nekenkia žmonėms ar naminiams augintiniams, tad nereikia dėl to jaudintis.

Specialistai taip pat įvertins kaip pelės pas jus galėjo atsirasti ir padės sudaryti prevencinį planą kaip elgtis, jog daugiau tai nepasikartotų. Tinkama prevencija ir problemos sprendimas nedelsiant leis miegoti savuose namuose ramiai, be įkyrių graužikų.