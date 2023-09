Malkos: kada medžiams kirsti net savame miške reikalingas leidimas ir kaip tinkamai jas paruošti žiemai

Malkos kertamos su leidimu ar be? Kada jis reikalingas?

Pirmiausia, ką jums vertėtų padaryti, tai pasidomėti ar jums bus reikalingas leidimas kirsti mišką. Leidimas – tai toks dokumentas, kuriuo jums suteikiama teisė kirsti mišką, jame nurodytu mastu ir sąlygomis.

Šitoje vietoje dar noriu įterpti jums šiek tiek informacijos apie sodo ar namų valdoje esančių medžių kirtimą. Svarbu žinoti tai, kad jeigu jūsų sklype yra saugomų medžių – jų nukirtimui jūs taip pat turite gauti leidimą. Jį jums išduos savivaldybėje. Pasitikrinti ar jūsų medis yra priskirtas saugomiems galite https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/asr

Kokius medžius galima kirsti be leidimo?

Kirtimo leidimo ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką nereikės, jei jūs planuojate savo miške kirsti vėjovartas, vėjolaužas arba sausus medžius. Bet! Svarbu prisiminti, jog vykdant tokius kirtimus neturėtų susidaryti didesnės nei 0,1 ha ploto aikštės. Jei jūs iškirsite daugiau nei 0,1 ha, tai jau bus plynas sanitarinis kirtimas, kuriam kirtimo leidimas privalomas.

Taip pat visais atvejais kirtimo leidimas ar pranešimas apie ketinimą kirsti mišką bus reikalingas, jei jūs medieną norėsite parduoti, o ne panaudoti savo reikmėms.

Nuo ko pradėti, jei leidimas reikalingas? Visų pirma reikia išsiaiškinti kokie kirtimai iš viso galimi jūsų valdoje ir kokių miškininkystės dokumentų reikia norint gauti miško kirtimo leidimą. Tam jūs turite kreiptis į miškininką.

Pradžioje miškininkas įvertins galimus kirtimo būdus ir variantus pagal galiojančias miško kirtimo taisykles ir kitus teisės aktus konkrečiai miško valdai. Jis peržiūri, kokiai miškų grupei priklauso miškas, kokia vyraujanti medžių rūšis, koks amžius ir panašiai. Įvertinęs visą turimą informaciją, miškininkas galės nuspręsti apie jūsų miško kirtimo galimybes ir būdus.

Kokių dokumentų prireiks, norint gauti miško kirtimo leidimą? Paprastai miško kirtimo leidimai išduodami remiantis biržių atrėžimo medžiaga. Valdoms, kuriose miško plotas sudaro daugiau kaip 3 ha, norint vykdyti didelius miško kirtimus privaloma parengti miškotvarkos projektą. Remiantis miškotvarkos projekto medžiaga, atrėžiamos biržės ir parengiama visa reikiama dokumentacija, pagal kurią Valstybinės miškų tarnybos regioninio padalinio inspektorius išduos jums leidimą kirsti mišką. Jei jūsų valdoje yra iki 3 ha miško, neprivaloma rengti miškotvarkos projekto. Kirtimo leidimui gauti užteks miškininko specialisto parengtos dokumentacijos.

Leidimo galiojimas ir jo pratęsimas

Jei vykdysite kirtimą, kuriam bus reikalingas leidimas, žinokite, kad leidimo galiojimo terminas nustatomas ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jeigu miško kirtimo iki nurodytos datos baigti nespėjate, leidimo galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių. Tam jūs turėsite parašyti raštišką prašymą. Jį reikės pateikti per ALIS arba tiesiogiai. Svarbu tai padaryti ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki nustatyto leidimo galiojimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nustatyto leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo termino pratęsimas įrašomas visuose šio dokumento egzemplioriuose.

Plačiau apie miško kirtimo leidimus galite rasti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr

Tinkamiausias laikas kirtimams miške

Tobuliausias laikas ruošti malkas – žiema. Šis metų laikas, turi keletą privalumų:

• Malkose bus mažiau drėgmės. Tai nereiškia, kad žiemą visi medžiai bus sausi, tačiau šis metų laikas malkų ruošimui yra pats tinkamiausias.

• Jei malkos ruošiamos žiemos mėnesiais, tai iki naujojo šildymo sezono jos suspės išdžiūti ir bus paruoštos kūrenimui. Paprastai malkos laikomos sausomis po 2 metų džiovinimo, tačiau, jeigu jau suskaldytas malkas pavasarį sukrausite į malkinę ar pastogę, jos gali būti paruoštos ir per 1 metus (net trumpiau).

• Žiemą nukirstų, supjautų, suskaldytų ir sukrautų džiovinimui malkų neužpuls grybelis. Tai svarbu, nes grybelio pažeistos malkos blogai džiūsta ir žymiai suprastėja jų kokybė.

• Žiemą–pavasarį malkas lengviau sukapoti (kol dar yra šalčio), be to, jos bus švaresnės jei dirbsite ant sniego ar ant sušalusios žemės. Šviežiai nukirsta mediena per šalčius skyla nuo lengvo smūgio kirviu, o jei į pagalbą jums ateis ir malkų skaldyklė – darbas bus padarytas dar greičiau.

Ko daryti nepatartina:

Nepalikite nupjautų ir iš miško neparvežtų medžių ilgam laikui. Taip pat ir jau supjautų rąsteliais ar suskaldytų. Neištempkite malkų ruošos darbų per kelis metų laikus. Tai garantuotai sugadins malkų kokybę.

Būtina paminėti, kad yra tokios „Miško kirtimo taisyklės“, pagal kurias, nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami pagrindiniai kirtimai didžiojoje dalyje miškų. Šių taisyklių laikymasis padeda apsaugoti miškuose perinčius ir savo jaunikliais besirūpinančius paukščius. O jų nesilaikantiems gresia baudos.

Medkirčio apranga

Susiruošus į mišką jums būtina pasirūpinti tinkama apranga ir avalyne. Dirbant lauke, apranga turėtų būti šiek tiek sluoksniuota – po darbo drabužiais turi tilpti apatiniai drabužiai. Miško darbams skirtą aprangą reikia rinktis ne per didelę ir be nereikalingų detalių, nes tikrai daug nelaimių dirbant atsitinka būtent dėl kažkur įstrigusių ar užsikabinusių drabužių.

Dirbant lauke geriau dėvėti kelnes su petnešomis, kurios apsaugos jūsų nugarą nuo skersvėjo. Jei petnešos trukdo, galite pasirinkti kelnes ir liemenę. Darbui miške siuvami drabužiai iš specialios tekstilės, kuri sustabdo pjūklą iš karto, kai tik jis įpjauną tekstilę. Tokie rūbai gali išgelbėti nuo tikrai didelės nelaimės.

Labai svarbi detalė yra pirštinės. Kiekvienam darbui galima rasti atskirų darbinių pirštinių. Tokios yra ir miško darbams. Jos bus patvarios ir atsparios drėgmei. Nemažiau svarbūs aksesuarai medkirčiui yra akiniai ir šalmas. Juk dirbsite taip, kad skiedros lakstys!

Išsiruošę į mišką, avalynei skirkite ne mažiau dėmesio negu drabužiams ir kitoms detalėms. Avalynė turi apsaugoti jūsų kojas nuo sumušimų, prispaudimų ar sužeidimų. Pirkdami batus, atkreipkite dėmesį, kokia medžiaga yra panaudota kojų pirštų apsaugai, svarbus yra ir išorinių, ir vidinių padų standumas, oro ir vandens pralaidumas. Būtinai pasigilinkite į etikečių ženklinimą. Aukštos kokybės gaminiuose visada būna pažymėta, nuo ko ir kaip jie apsaugo, bei kokiomis darbo sąlygoms jie tinkami. Juk jūs einate į mišką!

Medžių kirtimui reikalingi įrankiai

Kai jau esate pilnai apsirūpinę darbo drabužiais ir avalyne, belieka apgalvoti ir nuspręsti kokie bus reikalingi darbo įrankiai. Jums reikės:

Benzopjūklo, kuriuo pjausite medžius, taip pat kuro ir tepalo jam. Kirvio arba mačetės. Šiais įrankiais nugenėsite šakas, kad namo parsivežtumėte jau švarius, paruoštus pjovimui rąsteliais, medžius.

Kaip teisingai nuversti medį

Taigi, pasiruošus visus įrankius, aprangą ir jos priedus, išsiaiškinus dėl leidimo, beliks sulaukti gražios žiemos dienos ir keliauti į savo mišką malkų. Nupjautus ir nugenėtus medžius parsivežę namo, kaip minėjau, ilgai nelaukdami turite supjauti rąsteliais, suskaldyti ir susikrauti į malkinę. Štai ir viskas – jūsų malkos paruoštos ir kitais metais šildys jūsų namus!

Pauliaus patarimas

Kol dar neišėjote į mišką, noriu paprašyti, kad neitumėte pjauti medžių vieni. Net ir profesionalams, eilę metų tokius darbus dirbantiems žmonėms, nutinka įvairių nelaimių. Kartais net tikrai labai skaudžių. Būtina, kad kažkas būtų šalia ir, prireikus, galėtų suteikti ar iškviesti pagalbą.

Būtinai pagalvokite apie tai ir suraskite ką pasiimti sau į kompaniją. Jei ir ne darbui iš peties, tai bent pasigrožėti mišku žiemą.

Tai toks tas, iš pirmo žvilgsnio, gana neilgas malkų kelias nuo miško iki jūsų pečiaus. Tačiau, žinoma, kaip ir kiekvienas darbas, norint jį atlikti kokybiškai, pareikalaus jūsų laiko, pasiruošimo ir pastangų.

Keleto įvairaus dydžio pleištų. Jie bus reikalingi įkalti į medį, kad jis nuvirstų jums reikalinga kryptimi. Mentelės medžio pavertimui. Ji bus reikalinga nupjautam medžiui paversti ar pasukti.

