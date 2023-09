Kodėl ne visiems pasiteisina augalų mulčiavimas? Nes darote vieną esminę klaidą

Taigi, jei norite, kad jūsų augalai jaustųsi kaip tikruose rojaus soduose, įsitaisykite patogiai, nes šiame straipsnyje pasidalinsime keliais patarimais, kaip mulčiuoti ir kodėl verta tai daryti, – rašoma tinklalapyje derlingas.lt

Kas yra mulčiavimas?

Mulčiavimas yra sodininkystės ir daržininkystės praktika, kurios metu ant dirvos paviršiaus dedamas tam tikros medžiagos sluoksnis, siekiant apsaugoti dirvą, palaikyti drėgmę, sumažinti piktžolių augimą ir suteikti papildomą maitinimą augalams. Tai natūralus būdas, pagerinantis dirvožemio sąlygas ir palengvinantis įvairių augalų augimą bei priežiūrą. Jei dar nesate išbandę mulčiavimo, sužinoję visus jo privalumus tikrai norėsite tai padaryti.

Mulčiavimas padeda išlaikyti drėgmę

Įsivaizduokite, kad dirvožemis yra kaip mėgstamo gėrimo butelis. Turbūt susierzintumėte, jei bandant atsigerti, gėrimas staiga imtų ir išgaruotų. Mulčius, šiuo atveju, yra tarsi dangtelis, kuris neleidžia drėgmei išgaruoti. Kiekvieną kartą po lietaus ar laistymo, mulčius padeda išlaikyti drėgmę, kad augalai galėtų atsigerti, kada jiems norisi.

Mulčius padeda kovoti su piktžolėmis

Visiems mums pažįstamos piktžolės, kurios nori užimti vietą mūsų daržuose. Mulčiavimas gali padėti kovojant su jomis. Mulčius yra tarsi barjeras, kuris trukdo piktžolių augimui. Todėl, jei norite mažiau kovoti su piktžolėmis, mulčiavimas gali būti puiki priemonė jų išvengti!

Mulčiavimas apsaugo nuo karščio ir šalčio

Mulčiavimas yra ne tik puikus būdas išlaikyti dirvožemio drėgmę, bet ir pagrindinė priemonė norint apsaugoti augalus nuo besikeičiančių oro sąlygų. Kai temperatūra staigiai nukrenta, mulčius veikia kaip šildantis sluoksnis, apsaugantis šaknis nuo šalčio. Karštą vasarą mulčius atspindi saulės spindulius, todėl dirvožemis išlieka vėsesnis, o augalai jaučiasi geriau. Taigi, mulčiavimas suteikia augalams tam tikrą stabilumą prieš orų svyravimus.

Mulčius maitina dirvožemį

Kai naudojate organinį mulčą, pavyzdžiui, kompostą, šiaudus ar smulkintus lapus, jis laipsniškai skyla ir tampa dirvožemio dalimi, taip praturtindamas jį maistinėmis medžiagomis. Be to, mulčius skatina dirvožemyje gyvenančių naudingų mikroorganizmų, tokių kaip bakterijos, grybai, vystymąsi. Šie mikroorganizmai padeda skaidyti organines medžiagas, todėl augalai gali jas lengviau pasisavinti. Taigi, mulčiavimas ne tik apsaugo dirvožemio paviršių, bet kartu yra ir kaip laipsniškai veikianti trąša, užtikrinantis augalams visas būtinas maistines medžiagas.

Organinis mulčius

Privalumai. Naudojant natūralias medžiagas, tokias kaip kompostas, šiaudai ar lapai, augalams suteikiamas šiltas priedanga ir maitinimas. Be to, organinis mulčius laikui bėgant skyla ir praturtina dirvožemį.

Trūkumai. Kartais organinis mulčius gali pritraukti kenkėjus ar grybelius. Tačiau su tinkama priežiūra šiuos trūkumus galima sumažinti. Taip pat suirus tokiam mulčiui, jį teks keisti nauju.

Neorganinis mulčius

Privalumai. Neorganinis mulčiavimas yra viena iš populiarių dirvožemio apsaugos priemonių, kurioje naudojamos sintetinės medžiagos, tokios kaip agroplėvelės arba akmenukai. Vienas iš pagrindinių šio tipo mulčiavimo privalumų yra ilgaamžiškumas – jis nesupus ar nesuirs, o tai reiškia, kad jį reikės ne taip dažnai keisti kaip organinį mulčių. Be to, neorganinis mulčius gerai atspindi saulės šviesą, todėl gali padėti apsaugoti augalus nuo kenkėjų ir ligų.

Trūkumai. Jis neturi tų pačių maistingumo privalumų, kuriuos suteikia organinis mulčius. Be to, sintetinės medžiagos gali būti neekologiškos ir sunkiai sunaikinamos, o tai gali turėti neigiamą poveikį aplinkai. Galiausiai, kai kurie neorganiniai mulčiai gali trukdyti vandens pratekėjimui į dirvožemį, dėl ko gali prasidėti šaknų puvimas.

Kaip tinkamai mulčiuoti daržoves, vaismedžius ir gėlynus?

Mulčiavimas kiekvienam augalui gali būti skirtingas. Daržovėms, pavyzdžiui, gali tekti naudoti plonesnį mulčiaus sluoksnį, kad apsaugotumėte šaknis nuo perkaitimo. Prieš pradedant mulčiuoti, vaismedžiams, ypač jauniems, reikia palikti laisvą plotą aplink kamieną, kad būtų užtikrintas optimalus augimas. O kaip gėlės? Jos mėgsta, kai mulčius joms padeda išlaikyti drėgmę ir šilumą, bet svarbu pasirūpinti, kad jis nebūtų per arti pačių gėlių ir nepakenktų jų augimui.

Didelėms daržovėms, tokioms kaip pomidorai, gali reikėti 5–10 cm storio mulčiaus sluoksnio, kuris padėtų kontroliuoti drėgmę. Tuo tarpu vaismedžiams ar krūmams gali užtekti 5 cm storio sluoksnio, kuris apsaugotų šaknis ir išlaikytų dirvožemio temperatūrą. O gėlynams? Tinkamiausias yra plonas, apie 2–3 cm storio sluoksnis. Viskas priklauso nuo konkretaus augalo poreikių ir jūsų sodinimo zonos.

Praktiniai patarimai kaip mulčiuoti avietes, obelis ir šilauoges

Avietėms puikiai tinka šiaudų mulčius. Jis ne tik padeda išlaikyti drėgmę, bet ir padeda apsaugoti vaisius nuo lietaus purvo.

Obelims dažnai rekomenduojama naudoti kompostą arba medžio žievės mulčių. Tai padeda ne tik išlaikyti drėgmę, bet ir apsaugo šaknų sistemą nuo staigių temperatūros pokyčių.

Šilauogėms tinka organinis mulčius, toks kaip nupjauta žolė ar kompostas. Šie mulčiai ne tik padeda išlaikyti drėgmę dirvožemyje, bet ir po truputį praturtina jį maistinėmis medžiagomis.

Kaip nustatyti, koks mulčius tinka konkrečiam augalui?

Ne visiems daržininkmas pasiteisina augalų mulčiavimas, nes jie daro vieną esminę klaidą. Kiekvienas augalas turi skirtingus poreikius, pavyzdžiui, kai kuriems augalams reikia daugiau drėgmės, kitiems – daugiau šilumos. Pirmiausia turėtumėte įvertinti augalo poreikius ir tada išsirinkti tinkamiausią mulčių. Pavyzdžiui, jei augalui reikia rūgštesnio dirvožemio, galbūt vertėtų apsvarstyti mulčiavimą šiaudais. Kai augalui reikia daugiau drėgmės, tam puikiai tinka organinis mulčius. Akmenukų ar smėlio mulčius gerai sugeria saulės šilumą dienos metu ir išlaiko ją naktį. Dėl šios savybės jie padeda šiltinti dirvožemį, todėl yra idealūs šilumą mylintiems augalams.

Būtiniausi mulčiavimo įrankiai

Sodininkystė be įrankių? Tas pats kas piešti be pieštuko! Pradėkime nuo kastuvo – tai pagrindinias mulčiavimo kompanionas, kuris padės paskirstyti mulčių. Po ranka verta turėti grėbliuką, kuris padės išlyginti mulčių. Dar vienas svarbus įrankis yra sodininko pirštinės. O jei dirbate su organiniais mulčiais – pravers karutis.

Kaip integruoti mulčiavimą į sodo ar daržo dizainą?

Mulčius yra ne tik naudingas, bet gali būti ir vizualiai patrauklus, suteikti stiliaus ir spalvų jūsų daržui. Pavyzdžiui, rudas šiaudų sluoksnis gali puikiai kontrastuoti su žaliais augalais, o tamsiai rudi organiniai mulčiai suteikia elegantišką ir tvarkingą vaizdą. Norėdami sukurti vizualinį efektą, galite pasirinkti spalvotus mulčius, kurie atitinka jūsų daržo spalvas. Pavyzdžiui, raudonai rudi ar pilki mulčiai gali puikiai atrodyti šalia akmeninių takelių arba tarp rožių.

Sodinant gėlynus ar lysves, mulčiavimą galima panaudoti kaip pagrindinį dizaino elementą. Lysvių ir gėlyno ribų nustatymui galite naudoti mulčių – tai ne tik aiškiai apibrėžia erdvę, bet ir suteikia tvarkingą ir išbaigtą vaizdą. Ypač jei turite gausybę spalvingų augalų, švelnus natūralus mulčiaus atspalvis gali padėti jūsų augalams išsiskirti.

Be to, naudojant mulčių gėlynų ar lysvių dizaine, galite sukurti skirtingus lygius ar struktūras, pavyzdžiui, pakelti tam tikras augalų grupes ar suteikti reljefo pojūtį. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar siekiate sukurti ramų meditacijos kampelį, ar spalvingą gėlių rojų, mulčiavimas gali būti puikus jūsų daržo dizaino pagalbininkas.

