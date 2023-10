Daugiabučio gyventojus tai varo į neviltį: neįtikėtina, kuo kelerius metus užsiima jų kaimynų porelė

Ir pagaliau jų sukaupta tiek, jog daugiabučio laiptinėje ėmė sklisti smarvė, kaimyniniuose būstuose pradėjo šliaužioti tarakonai. Tokia tvarka nepatenkinti namo gyventojai, ypač auginantys mažus vaikus, realios ir konkrečios pagalbos bent kol kas nesulaukia, jiems kyla vienintelis klausimas – negi niekas negali padėti?

„Gėda į svečius pasikviesti žmogų“

Aštuonbutis Varėnos g. 19 pastatytas dar gūdžiais sovietiniais laikais. Jame iki šiol šildomasi krosnimis, butai sandėliukus turi kieme, taip pat – po lopinėlį žemės. Tokių daugiabučių Alytuje yra nedaug.

Kaip sakė kalbinti aštuonbučio gyventojai, visąlaik čia buvo ramu gyventi: nebuvo nei triukšmingų, nei netvarką mėgstančių kaimynų.

Viskas tarsi aukštyn kojom apsivertė gal prieš ketverius ar trejus metus. Mirus vieno dviejų kambarių buto pirmame aukšte savininkams, kurie buvo tvarkingi ir ramūs žmonės, čia atsikraustė gyventi jų sūnus su žmona. Iš pradžių niekas net negalėjo pagalvoti, kad dėl naujų kaimynų teks kreiptis į įvairias valdžios institucijas. Atvirkščiai – manyta, kad sūnus bus toks pat kultūringas ir ramus kaip tėvai.

Tačiau netrukus teko nusivilti. Gyventojų teigimu, jie į butą, reikia suprasti, kad iš miesto konteinerių, ėmė nešti įvairias šiukšles ir čia rikiuoti. Kol iš buto į laiptinę nesklido smarvė, žmonės niekur nesikreipė. Bet kai iš šiukšlėmis užgriozdinto buto blogais kvapais ėmė užsipildyti daugiabučio laiptinė, ypač pravėrus šio buto duris, gyventojai neapsikentė ir ėmė kreiptis į įvairias institucijas, pavyzdžiui, miesto savivaldybės administraciją ir policiją.

„Mes gyvename tokiomis sąlygomis, kad gėda į svečius pasikviesti žmogų. Pas mus ne tik smarvė, bet ir pamatytumėte, kokie didžiuliai tarakonai laksto“, – guodėsi Varėnos g. 19 namo gyventojai.

Vis kalbama apie privačią nuosavybę

Šiame name gyvenantieji labai nusivylę, kad niekas realiai ir konkrečiai negali jiems padėti. Šiukšlių kaupikų niekas nesutramdo, visi tik kalba apie privačią nuosavybę, šiuo atveju – butą, kuriame, suprask, gali kaupti šiukšles. Tad minėto Varėnos gatvės namo gyventojams visiškai pagrįstai kyla klausimas: kas tada stovi smarvę ir tarakonus kenčiančių žmonių pusėje?

Juk čia gyvena ir šeimos su mažais vaikais, kurie priversti kentėti nemalonius kvapus laiptinėje. Viena namo gyventoja apie tokią padėtį, pasak jos, papasakojo vaiko teisių gynėjams ir atseit išgirdo pritrenkiantį pasiūlymą – išsikraustyti iš buto: „Kur man kraustytis? Jūs tik pagalvokit, turiu aš išsikraustyti, o tiems, kurie daro netvarką, kodėl to nepasiūloma?“

Nuvykus į Varėnos g. 19 namą ir ilgokai beldus į buto, iš kurio sklinda smarvė, duris, niekas jų neatidarė. Kadangi šis butas yra pirmame aukšte, niekas nepažvelgė ir pabeldus į naktinėmis užuolaidomis uždengtus langus. Kaimynų tvirtinimu, langai visada būna taip uždangstyti, matyt, bijoma, kad pro juos bus pamatytos sukauptos šiukšlės.

Tądien šio namo laiptinėje kvapai buvo nelabai juntami, nes, dabar vyraujant šiltiems orams, jos lauko durys ir langai atidaryti dieną naktį.

Sutelktas daugybės institucijų specialistų būrys

Ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui, ir policijai Varėnos g. 19 namo aprašomo buto šeimininkai žinomi kaip šiukšlių kaupikai.

Bent minėtas savivaldybės administracijos skyrius, anot jo vedėjo Ryčio Vitkausko, dėl smarvės šio namo laiptinėje, butuose atsirandančių tarakonų ir graužikų yra gavęs gyventojų skundus ir pernai, ir užpernai: „Teko bendrauti su buto savininkais, vienu metu skundų, pavyzdžiui, nuo praėjusių metų iki dabar nebuvo sulaukta. Bet dabar vėl dėl tų pačių dalykų gavome namo gyventojų skundą.“

Šįkart jį gavęs Viešosios tvarkos skyrius smardinančio buto apžiūrai sutelkė daugybės institucijų specialistų būrį: policijos, ugniagesių, visuomenės sveikatos tarnybos ir savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Alytaus butų ūkis“ atstovus. Pastaroji bendrovė yra Varėnos g. 19 namo administratorė.

R. Vitkauskas teigė, kad gyventojai dar baiminasi ir name kilsiančio gaisro, nes šiukšlių kaupikai bute rūko.

Atvykėliams iškviesta policija

„Deja, mes į butą iš pradžių nebuvome įleisti. Namuose buvo tik moteris, su ja bendravome pro uždarytą langą ir neatidaromas duris. O prašymas buvo vienas – įsileisti į vidų, kad būtų galima patikrinti padėtį dėl kaupiamų šiukšlių. Netikėtai mums buvo iškviesta policija, kuri gavo pranešimą, kad į butą veržiasi nepažįstami asmenys. Ją iškvietė bute buvusi moteris, savininko žmona. Nors su mumis buvo vienas policijos ekipažas, netrukus atvyko ir kitas“, – pasakojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Atvykus antram policijos ekipažui, pagaliau skundžiamo buto gyventoja pravėrė duris. Kadangi įvairiomis šiukšlėmis, daugiausia tekstile, buvo užgriozdintas visas butas, palikti siauri praėjimai, į butą pateko tik policijos, ugniagesių ir minėto savivaldybės administracijos skyriaus atstovai.

„Ankstesniais metais, kai gavę gyventojų skundą dėl kaupiamų šiukšlių, buvome patekę į butą, jų dar buvo mažiau ir jos buvo sukrautos į didesnius ar mažesnius maišus. Dabar jos tiesiog sumestos ant grindų. Tvarka – žiauri, kvapai – aitrūs, butas nevėdintas. O kas svarbiausia – buto šeimininkė aiškino, kad čia viskas tvarkinga“, – apsilankymo įspūdžiais dalijosi R.Vitkauskas.

Šio buto šeimininkams duotas nurodymas per savaitę susitvarkyti, išsigabenti šiukšles, ateinančią savaitę vėl laukia patikrinimas.

Šiukšlių kaupikams buvo pasiūlyta atvežti konteinerį atliekoms iš buto sukrauti, bet jo atsisakyta.

Namo gyventojai labai abejoja, ar iš buto bus pašalintos šiukšlės. Prisiminė atvejį, kai jas kaupiančio buto savininkas, gavęs nurodymą tvarkytis, vieną ar du šiukšlių maišus išnešė, bet greitai vietoj jų parsigabeno tris ar keturis maišus.

Tikrintojus dar nustebino buto savininko žmonos atsakymas į klausimą, iš kur gaunamos šiukšlės, – jos gi perkamos.

Kažin ar neteks bylinėtis?

Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas sakė, kad šiuo metu butas Varėnos g. 19 name yra vienintelis, dėl kuriame esančios netvarkos gyventojai skundžiasi savivaldybei: „Ir, ko gero, be teismo sprendimo ir antstolių pagalbos nepavyks jo šeimininkų priversti susitvarkyti. Kadangi minėtame name nėra įsteigtos bendrijos, kuri galėtų paduoti į teismą nesitvarkančio buto šeimininkus, tai galėtų padaryti arba gyventojai, arba namo administratorius – „Alytaus butų ūkis“.

Kadangi bylinėjimasis yra susijęs su patiriamomis išlaidomis, o minėto namo gyventojai – ne iš turtingųjų, gal šio proceso imtųsi namo administratorius?

Kaip teigė „Alytaus butų ūkio“ direktorius Egidijus Mensevičius, minimas butas moka visus mokesčius, tad dėl skolų imtis iškraustymo nėra galimybių: „Jei būtų savivaldybei priklausantis butas, galėtume imtis prievartinio sukauptų šiukšlių išvežimo. Dabar – privatus ir mūsų rankos įstatymiškai surištos. Tačiau, jei savivaldybė mums pateiks visą medžiagą apie esančią netvarką bute, kreipsimės į teismą. Tik galiu pasakyti, kad bylinėjimasis užtrunka.“

Varėnos g. 19 namo gyventojai įsitikinę, kad „Alytaus butų ūkis“ jau prieš kelerius metus galėjo kreiptis į teismą, jog teršėjams būtų duotas teisminis nurodymas susitvarkyti.

R. Vitkauskas prisiminė atvejį mieste, kai po bendrijos inicijuoto ir beveik dvejus metus trukusio bylinėjimosi su antstolių pagalba šių metų pradžioje buvo baigta šalinti netvarka viename Kaštonų gatvės daugiabutyje. Čia iš vieno buto į prieglaudą per kelis kartus priverstinai buvo išvežta daugiau kaip dvidešimt kačių, šunų, triušių ir dekoratyvinių paukščių.