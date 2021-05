Branduolinių atliekų saugyklos varva jau kelis dešimtmečius, bet niekas net tiksliai nežino, kiek teršalų pasklido grunte

Realybėje branduolinės atliekos yra saugomos gerokai griežčiau. Nepaisant to JAV pranešama apie rimtą nuotėkį iš saugyklos centre, kur anksčiau buvo gaminamas plutonis branduoliniams ginklams.

Ta saugykla yra Vašingtono valstijoje, vos per 16 km nuo Kolumbijos upės. Gražuolė Kolumbija, įtekanti į Ramųjį vandenyną, yra maždaug dviejų tūkstančių kilometrų ilgio. Tai – 7 upė pagal ilgį JAV. Ir 6 upė pagal ilgį Kanadoje – jos ištakos yra Kolumbijos ežeras šiaurinėje JAV kaimynėje.

Nuotėkis pastebėtas Hanfordo centre. Čia Antrojo pasaulinio karo metu buvo gaminamas plutonis branduoliniams ginklams. Tas centras seniai niekam nebenaudojamas, bet čia saugomi tūkstančiai litrų branduolinių atliekų.

Dabar, kaip praneša Vašingtono valstijos Ekologijos departamentas, 466 tūkstančius litrų atliekų saugojęs rezervuaras varva.

Maždaug 13 litrų per dieną – tokia sparta iš to rezervuaro tekančios atliekos tikrai teršia gruntinius vandenis. Baisu? Kitos saugyklos toje vietoje per visą centro istoriją jau išvarvino apie 757 tūkstančius litrų branduolinių atliekų. Ir tai – tik apytiksliai skaičiavimai.

Bėda ta, kad tos saugyklos yra labai senos. Be to, jos buvo statomos laikais, kai ilgalaikis branduolinių atliekų saugojimas nebuvo didelis prioritetas – pirmiausia reikėjo laimėti karą. Ekspertai spėlioja, kad realūs skaičiai gali būti kur kas didesni – greičiausiai Hanfordo teritorijos grunte jau yra 3,7 milijonai litrų atliekų.

Skaičiuojama, kad Hanfordo centre varva bent 67 rezervuarai. Teritorija po truputį valoma dar nuo devintojo dešimtmečio, bet maždaug 15,5 tūkstančiai hektarų tebėra užteršti.

Kodėl apie tai nekalbama garsiau? Na, tas užterštas vanduo nėra stipriai radioaktyvus. Tai nėra saugumo problema net ir centre dirbantiems žmonėms.

Tai – aplinkosaugos problema, nes sunku pasakyti, kaip toks užterštumas, nepašalinamas jau kelis dešimtmečius, pakeis vietos gyvąją gamtą. Todėl mokslininkai ragina imtis Hanfordo centro ir kitų panašių vietų JAV valymo.