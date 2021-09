Praėjusią savaitę aplinkosaugininkai sulaukė beveik 400 pranešimų: daugiausia – dėl laukinių žvėrių

Praėjusią savaitę Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta 13 kartų, medžioklę – 11 kartų. Dėl atliekų deginimo kreiptasi 30 kartų, netinkamo atliekų tvarkymo – 28, nuotekų – 18, vandens taršos – 5, neteisėtų kirtimų – 7, vandens apsaugos juostų pažeidimų – 2, oro taršos – 20, miškų – 8, saugomų teritorijų – 1, avarijų – 1, kitos taršos – 5, dėl kitų pažeidimų ir konsultacijų kreiptasi 29 kartus.

Dėl į autoįvykius pakliuvusių laukinių gyvūnų kreiptasi 146 kartus (praėjusią savaitę – 131), dėl kitų įvykių su laukiniais gyvūnais – 48 kartus (praėjusią savaitę – 64).

Iš ne darbo metu gautų 199 pranešimų 25 buvo skubūs, iš jų 87 pranešimai buvo gauti savaitgalį ir 112 darbo dienomis po darbo valandų.

Kaip teigia aplinkosaugininkai, skubūs pranešimai patenka į skubaus reagavimo pranešimų sąrašą, patvirtintą Aplinkos ministerijos įsakymu ir į juos išvykti privaloma per pusvalandį pasyvaus budėjimo metu, per 1 val. – darbo metu. Į kitus pranešimus reaguojama eilės tvarka – t. y. per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Primename, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite pranešti AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995 arba 112.