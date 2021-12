Aplinkosaugininkai primena: automobilius statyti nežalojant aplinkos reikia ir žiemą

Todėl pareigūnai įspėja, kad nuobauda taisykles pažeidusiam asmeniui gali būti skiriama per dvejus metus, o pažeidimo protokolas surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui).

„Per reidus vis dar pastebime automobilių, pastatytų per arti vandens telkinių. Norisi priminti, kad pakrančių apsaugos zonose draudžiama statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio kranto. O kai šlaitas status, atstumas skaičiuojamas nuo kranto linijos.

Jeigu mažesniu atstumu šalia vandens telkinio yra kelias, automobilis gali būti pastatomas kelkraštyje, toliau nuo vandens telkinio ir netrukdant eismo kitiems“, – sako Aplinkos apsaugos departamento Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialistė Aistė Savenkovaitė.

Pasak aplinkosaugininkės šių reikalavimų nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba 30–140 eurų baudą.

Vertėtų prisiminti ir Lankymosi miške taisykles, kurios nustato, kad motorinėmis transporto priemonėmis įvažiuoti į mišką ir po jį važinėti galima tik keliais. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinant galimybę keliu važiuoti kitoms transporto priemonėms“, – primena A.Savenkovaitė.

Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis užtraukia įspėjimą arba 20–140 eurų baudą. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, kai dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, užtraukia 140–300 eurų baudą.

„Taip pat vairuotojai turi žinoti, kad teritorija, kurioje, sprendžiant iš tam tikrų požymių, dažnai važinėjama ar statomos motorinės transporto priemonės, nėra laikoma keliu ar aikštele. Taigi kartais išvažinėta miško paklotė nėra kelias“, – priduria aplinkosaugininkė.

Kaip teigia aplinkosaugininkė, jeigu kalbėtume apie saugomas teritorijas, anksčiau pažeidėjams išsisukti būdavo lengviau – bauda už tvarkos saugomose teritorijose pažeidimą galėjo būti skiriama per tam tikrą trumpą laiko tarpą, taip pat buvo būtina nustatyti konkretų asmenį, pažeidėją. Bet jau keletą metų aplinkosaugininkams išaiškinti šiuos pažeidimus yra paprasčiau.

Taigi Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad nuobauda taisykles pažeidusiam asmeniui gali būti skiriama per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o pažeidimas fiksuojamas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, t. y. protokolas su administraciniu nurodymu surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui).

Jei nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas turi per 30 kalendorinių dienų nurodytu būdu pranešti institucijai, kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, reikiamus duomenis apie asmenį, vairavusį tuo metu, kai buvo padarytas pažeidimas.

Nustatant nurodytus administracinius nusižengimus, daromos transporto priemonės nuotraukos, kuriose užfiksuojami nusižengimai.

Informaciją apie pažymėtus kelius, aikšteles, oficialias stovyklavietes ir kt. galite rasti saugomų teritorijų (parkų) direkcijose, jų interneto svetainėse, turizmo informacijos ir lankytojų centruose. Dėl veiklos saugomose teritorijose taip pat galite pasikonsultuoti su aplinkosaugos pareigūnais, paskambinę Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu 8 (5) 273 2995.

Primename, kad apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai AAD telefonu 8 (5) 273 2995.