A. Mamontovas pasidalijo tvaresnio gyvenimo įpročiais ir ragina prisijungti kitus: „Niekas už mus to padaryti negali“

Visgi sužinojęs savo anglies pėdsaką jis įsitikino: tobulėti tikrai yra kur. Kaip atrodo A.Mamontovo kelionė tvaresnio gyvenimo link?

Pasakodamas apie savo santykį su tvarumu, A.Mamontovas sako pirmąjį žingsnį žengęs dar prieš 28-erius metus, kai priėmė sprendimą tapti vegetaru. Žinomas vyras pastebi, kad pastaruoju metu vis garsiau skamba diskusijos apie mėsos pramonės kuriamą neigiamą poveikį aplinkai, todėl džiaugiasi, kad vegetarinės ir veganinės mitybos principai civilizuotame pasaulyje tampa vis populiaresni.

„Esu prieš kraujo praliejimą vien tam, kad mūsų skrandžiai būtų pripildyti. Taip pat tai geresnė savijauta, įvairesnė mityba, kas reiškia ir daugiau skonio. Žinoma, pačioje pradžioje, kai tik iš savo mitybos raciono išbraukiau mėsą, perprasti vegetarinės mitybos principus man nebuvo lengva. Tačiau juos įvaldžius tapo aišku, kad iš tiesų tai visiškai paprasta“, – sako muzikantas.

Įkvėpė Justinas Timberlake‘as

Atsisakęs mėsos, A.Mamontovas ilgainiui susidomėjo ir išteklių taupymu. Pirmiausia – maisto produktų: savo mitybą stengiasi planuoti taip, kad kuo mažiau likusio maisto galiausiai tektų išmesti. Taip pat taupo ir gėlą vandenį.

„Prieš kokius 20 metų per televizijos kanalą MTV pamačiau socialinę reklamą, kurioje atlikėjas Justinas Timberlake‘as pasakojo apie gėlo vandens švaistymą. Jis pateikė pavyzdį, kiek vandens prarandame, jei valydamiesi dantis neužsukame čiaupo – juk tada vanduo teka visai be tikslo.

Šis pavyzdys buvo labai aiškus, kasdienybėje pažįstamas veiksmas, kuris leido susitapatinti. Nuo tada nebeleidžiu vandeniui tekėti, kai jo nenaudoju. Kartais pagalvoju, kiek būtų sutaupyta gėlo vandens, jei visi pasaulio žmonės laikytųsi šios paprastos taisyklės“, – svarsto atlikėjas.

Siekia keliauti tvariau

Svarbią vietą tarp tvarių A.Mamontovo įpročių užima ir šiukšlių rūšiavimas, taip pat vis didesnį dėmesį muzikantas skiria tvaresnėms kelionėms.

„Pastarieji dveji pandemijos metai smarkiai sumažino mano kelionių skaičių – nors įprastai ypač aktyviai skraidydavau po pasaulį, pastaruoju metu lėktuvu į Europos šalis keliavau vos porą ar trejetą kartų. Be to, neseniai persėdau į tvaresnį automobilį – šiuo metu vairuoju pusiau elektra varomą, o ateityje svajoju turėti elektromobilį“, – pasakoja.

Galiausiai tvarumo aspektas turėjo įtakos ir šįmet įvykusioms A.Mamontovo kraustynėms į naujus namus: „Šiuo atveju kartu su šeima taip pat siekėme kuo mažesnių eksploatacijos sąnaudų.“

Tobulėti yra kur

Vis dėlto, nors tvarumo tema A.Mamontovą ir lydi kiekvieną dieną, neseniai muzikantas sužinojo, kad vietos tobulėti dar labai daug.

Atlikęs testą SEB banko sukurtoje mobiliojoje programėlėje „ManoPėdsakas | SEB“, jis išsiaiškino savo paliekamą anglies pėdsaką – apžvelgus turimus įpročius paaiškėjo, kad A.Mamontovo anglies pėdsakas per metus yra 10,4 tonos CO2e* (išties tvarus per metus išmetamo anglies dioksido kiekis būtų 1 tona CO2e per metus).

„Kadangi anglies pėdsako tema man nėra svetima, buvau nustebintas savo gauto skaičiaus. Man tai yra rimtas įspėjimas, kad privalau tobulinti savo tvarumo įpročius ir pasirinkimą. To linkiu ir visiems žmonėms. Geresnis pasaulis yra tai, ką galime pasiekti tik susitelkę ir veikdami kartu. Niekas už mus to padaryti negali“, – sako A.Mamontovas.

* Anglies pėdsakas matuojamas naudojant CO2e – anglies dioksido ekvivalentą, kuris apima visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Anglies dioksido pėdsakas apskaičiuojamas naudojant pasaulinius, nacionalinius ir regioninius klimato duomenis, gaunamus iš patikimų viešųjų ir privačių šaltinių.