Jonavoje nauja paslauga padėjo išspręsti didelių gabaritų atliekų tvarkymo klausimą

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos ekranuose rodoma laida „Švarūs miestai“ keliaus po Jonavos kraštą, kuris nuo seno buvo pamėgtas dvarininkų, tad čia gausu išlikusių dvarų ir didelių parkų. Tai nebėra pravažiuojamas ruožas tarp kitų Lietuvos miestų, mat Jonavoje didelis dėmesys teikiamas miesto infrastruktūros gerinimui, renovuojami namai, tiesiami dviračių takai, kuriamos poilsio ir pramogų erdvės tiek gyventojams, tiek miesto svečiams.

„Kas sudaro miesto grožį ir jo vaizdą – tai ar yra tvarkinga aplinka, ar nesimėto šiukšlės, kaip atrodo želdiniai, gėlynai, ar žiemą nuvalytos gatvės, šaligatviai. Jonava atrodo gražiai, nes miesto mero ir vadovybės sprendimais visi šie priežiūros darbai, patikėti vienai įmonei, o tuomet daug lengviau, kai viskas vienose rankose“, – laidoje pasakos UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius Edmundas Mulokas.

Miesto tvarką prižiūrinti įmonė aktyviai rūpinasi ir gyventojams patogiu atliekų rūšiavimu. Jonavoje ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo daugiabučio namo yra išdėstyti rūšiavimo konteineriai bei mieste veikia dvi stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelė. Tačiau klausydamiesi į gyventojų poreikius, įmonė neseniai ėmė teikti ir dar vieną, greitai populiarumo susilaukusią paslaugą.

„Mes suprantame, jog norint išmesti senus baldus, neretai gyventojams tai tampa iššūkiu. Vieni yra vyresnio amžiaus ir patys to nepajėgia, kitų automobiliai nėra pritaikyti stambioms atliekoms, ne visada baldai telpa pro duris, juos reikia išnešti į lauką per aukštus. Todėl už simbolinį mokestį teikiamą paslaugą, kuomet galime atvykti tiesiai į gyventojų namus, išrinkti baldą ir jį išsivežti. Mes vertinam, kad jeigu žmogus išmes tą seną baldą tiesiog prie konteinerio, tai vis tiek bus mūsų darbas, o tokios paslaugos atveju, nenukenčia miesto vaizdas“, – pasakos E.Mulokas.

Jonavoje netrūksta ir inovatyvių sprendimų: čia žolę šienauja robotizuotos žoliapjovės, apželdinimo darbuotojai važinėja su elektriniais sunkvežimiukais, sukurtas ir modernus Jonavos medžių žemėlapis, pagal kurį kviečiama pasivaikščioti ir mieste atrasti išskirtinius augančius medžius.

„Kiekvienas miestas bando kažkaip save pozicionuoti. Dauguma žaidžia su turistinių vietų skaičiumi, bet mes to nedarom, mes pripažįstam, kad esame pramonės miestas, tačiau dėl to ne ką mažiau žalesnis. Iš taško A, į tašką B Jonavoje galima nuvykt per 7 minutes, nesvarbu, kur bebūtum. Ir pėsčiomis, ir dviračių takais, ir automobiliu.

Kai gyveni Vilniuje, supranti, ką reiškia stovėjimas ir laiko gaišimas spūstyse, Jonavoje mes nenorime šio fenomeno ir stengiamės sukurti modernų, kompaktišką bei greitą susisiekimą organizuojantį miestą“, – laidoje pasakos Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.

Ekologija – tai ne tik gražūs ir švarūs miestai, tai ir tvarus žaliavų vartojimas, protingas energijos šaltinių pasirinkimas, technologijų taikymas, išmetamų teršalų ir pramoninių atliekų tvarkymas bei komunikacijos sprendimai. Pastaruoju metu tai tampa svarbu ir organizacijoms, ir vartotojams, besinaudojantiems tų organizacijų paslaugomis.

„Požiūris labai stipriai keičiasi, net ir vartotojai stengiasi tą daryti atsakingiau, saikingiau ir rinkdamiesi tam tikrus produktus žiūri į jų kilmę, kokybę, pakuotės tvarumą. Tačiau nepakanka pasikabinti ant žalių tendencijų, žalių lozungų, o reikia ieškoti įrodymų. Paprastai to pagrindas yra prekės sertifikavimas, arba įmonės veiklos sertifikavimas“, – laidoje pasako UAB „BM Certification“ direktorė Aida Peleckaitė.

Ekologija sugrįžta į jūsų ekranus. Nepraleiskite „Švarūs miestai“ laidos jau šį šeštadienį, 11 val. ryto, per Lietuvos ryto televiziją!