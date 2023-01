Prasidėjo nominantų teikimas Prezidento Valdo Adamkaus Premijai už pasiekimus aplinkosaugai gauti

Nominacijų Premijos steigėjai laukia mokslo, visuomenės, politikos ir verslo srityse. Paraiškos Prezidento Valdo Adamkaus Premijai gauti priimamos nuo šių metų sausio 20 d. iki kovo 20 d.

Kaip teigia Prezidento Valdo Adamkaus Premijos konsultantas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Filosofijos katedros vedėjas, ekosofas, dr. Mantas Antanas Davidavičius, pastaraisiais metais Lietuvos aplinkosauginiame lauke vyko daugybė įvairių dėmesio vertų įvykių.

„Pavyzdžiui, buvo tęsiamos anksčiau pradėtos aktyvios visuomeninės diskusijos ir netgi protestai dėl mūsų šalies miškų ateities, siekta Nacionalinio miškų susitarimo. Daugybę metų trukę debatai dėl Punios šilo likimo, atrodo, pagaliau pasiekė tam tikrą atomazgą – buvo nuspręsta penkis kartus padidinti šile esančio rezervato teritoriją.

Taip pat turėjome pirmąjį Nacionalinį aplinkosaugos egzaminą, šalyje kaip niekad anksčiau sparčiai augo saulės elektrinių skaičius, Seime buvo priimta įvairių aplinkai draugiškų įstatymų pataisų... Galiausiai – Kaune (Europos kultūros sostinėje 2022), Vilniuje ir kitur Lietuvoje matėme įvairių meno ir kultūros iniciatyvų, skirtų aplinkosauginio sąmoningumo skaidai“, – tikina M.A. Davidavičius ir kviečia nominuoti asmenis už jų mokslinius išradimus, visuomenės dėmesį į aplinkosaugines problemas atkreipiančias iniciatyvas, už politinius sprendimus arba už tvarių sprendimų ar produktų kūrimą versle ir šiais metais.

Premijos nugalėtojas bus paskelbtas Tarptautinės motinos žemės dienos išvakarėse – balandžio 21 d., o iškilmingas Premijos įteikimas vyks birželio 5 d. – Tarptautinės aplinkos apsaugos dieną – VDU Botanikos sode. Laureatui bus įteikta 5 tūkst. eurų suma ir skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra „Gervė“.

Nugalėtoją rinks Premijos komitetas, kurį sudaro eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, primatologė dr. Birutė Galdikas, VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro direktorius dr. Visvaldas Varžinskas, žurnalistas Donatas Puslys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.

Atnaujinus premiją, 2021 metais, Prezidento Valdo Adamkaus Premijos laureatu tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, atkreipęs plačiosios visuomenės dėmesį į neeksploatuojamų miškų išsaugojimo būtinybę, o pernai už darnios gyvensenos populiarinimą, socialines ir menines iniciatyvas įvertinimo sulaukė visuomenininkas Giedrius Bučas.

Premijos steigėjai – Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir Danos Gedvilienės fondas. Fondo valdytojas Gabrielius Gedvila yra Prezidento Valdos Adamkaus jaunystės draugas. Jo velionė žmona Dana buvo aistringa aplinkosaugos gerbėja. Po jos mirties šeima nutarė įsteigti fondą ir jos sukauptas lėšas skirti Lietuvos aplinkosaugos gerinimui.

Prezidentas Valdas Adamkus iki 1997 m. buvo JAV Aplinkos apsaugos agentūros Didžiųjų ežerų regiono vadovas. 17 metų jis buvo šio regiono vadovas, iš viso joje pradirbo 26 metus. 1992–2005 metais buvo teikiama paties V. Adamkaus inicijuota aplinkosaugos premija, kuria buvo siekiama prisidėti prie aplinkosaugos plėtros Lietuvoje. 2021 metais atkurta premija remiasi Jungtinių Tautų „Žemės čempionų“ (UN The Champions of the Earth) formatu.

Apie kategorijas, kuriose galima teikti nominantus, ir visą kitą informaciją galima rasti čia: (https://adamkuslibrary.lt/adamkaus-premija/ )