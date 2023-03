Prie užstato sistemos Lietuvoje vis svariau prisideda tarą grąžinančios organizacijos

„Kiekvienais metais prisijungia vis naujos organizacijos, kurios siekia padidinti savo veiklos tvarumą ir patogiai, efektyviai sutvarkyti užstato pakuotes. Pastebime, kad organizacijų kultūra Lietuvoje tobulėja, auga sąmoningumas. Dėmesys tvarumui padeda bendruomenėms atrasti naujų lyderių, kurie nori aktyviai spręsti aplinkosaugos problemas. Savo ruožtu mūsų organizacija gali pasiūlyti paprastą ir efektyvų sprendimą – išgabenti vienkartines užstato pakuotes tiesiai iš biurų, sandėlių ar kitų patalpų“, – teigia Gintaras Varnas, užstato sistemą Lietuvoje prižiūrinčios ne pelno organizacijos VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) vadovas.

USAD duomenimis, sutarčių su organizacijomis skaičius artėja prie pusės tūkstančio, o vietų, iš kurių išvežama tuščia tara, yra beveik 700. G. Varnas pastebi, kad pernai daugiausia naujų sutarčių dėl vienkartinių užstato pakuočių surinkimo buvo sudaryta su organizacijomis iš viešbučių, restoranų bei kavinių sektoriaus.

„Nuo pat „Žalgirio“ arenos atidarymo skiriame didelį dėmesį Žaliosios politikos įgyvendinimui. Viena kryptis yra atsinaujinanti energetika ir energijos sąnaudų taupymas – tą vainikavo saulės elektrinės įrengimas ant arenos stogo. Kita kryptis – ekologija ir atliekų rūšiavimas. Siekiant kuo didesnio tvarumo, jau ilgą laiką arenoje surenkama tara yra kaupiama specialiame sandėlyje, iš kurio kiekvieną savaitę keliauja į USAD Skaičiavimo centrą. Be to, „Žalgirio“ arenoje nuolat dirba restoranas „Sala“, per renginius veikia daugybė arenos barų, kuriose lieka panaudotos gėrimų pakuotės. Galimybė grąžinti pakuotes supaprastina visą procesą ir, svarbiausia, leidžia prisidėti prie panaudotų daiktų perdirbimo ir tvarumo skatinimo“, – dalijasi Jovita Petkevičienė, „Žalgirio“ arenos komercijos direktorė. „Žalgirio“ organizacija vienija visas įmones ir prekės ženklus, veikiančius Kauno „Žalgirio“ ir „Žalgirio“ arenos struktūroje.

Kitas USAD klientas VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ kiekvieną mėnesį prikaupia nemažai taros, nes visada rūpinasi, kad kraujo donorams netrūktų skysčių – vandens, gaiviųjų gėrimų. Dalis gėrimų į organizaciją atkeliauja kaip parama, dalis įsigyjama. „Patiems tinkamai sutvarkyti užstato pakuotes, jas išgabenti į taromatą ar surinkimo punktą būtų nemažos laiko sąnaudos. Kai turime partnerį, kuris pasirūpina pakuočių išvežimu, mums patiems lieka daugiau laiko tiesioginiam darbui atlikti – rūpintis kraujo donorais ir užtikrinti kraujo saugumą“, – komentuoja „Nacionalinio kraujo centro“ atstovė Evelina Garlauskaitė–Gatavynė, puikiai vertinanti dabartinę pakuočių surinkimo praktiką ir užstato sistemą.

Jos nuomone, net ir nedidelė organizacija suvartoja daug didesnį kiekį gėrimų negu namų ūkis, todėl tuščių pakuočių maišas užsipildo sparčiau. Pasak E. Garlauskaitės–Gatavynės, jeigu organizacijose plastikas, metalas, stiklas yra nerūšiuojamas, o tiesiog išmetamas, gamtai daroma didelė žala. Savo ruožtu užstato sistema užtikrina, kad visos vienkartinės pakuotės yra perdirbamos ir virsta naujais gaminiais.

Kad užstato sistema jaunajai kartai padeda geriau suprasti žiedinės ekonomikos principus ir ugdyti sąmoningumą, pastebi Rokiškio lopšelio–darželio „Pumpurėlis“ darbuotoja Ingrida Pukėnienė. Ji pasakoja, kad vaikai darželyje daug ir aktyviai juda, tad išgeria nemažai vandens, kuris tiekiamas plastiko buteliukuose. „Užstato sistemos palaikymas yra viena iš mūsų darželyje vykstančių aplinkosaugos iniciatyvų.

Mes nuolat mokomės rūšiuoti atliekas, renkame elektroniką, atiduodame perdirbti gėrimų pakuotes, tvarkome ir rūpinamės švaria aplinka. Praktinė veikla yra labai svarbi visam ugdymo procesui. Tai, ką išmoko darželyje, vaikai lengvai pritaiko ir namuose. Pati mokydama vaikus matau, kad įdiegus teisingus įpročius ima atrodyti, kad kitaip ir būti nebegali. Visa bendruomenė žino, kad buteliukus reikia surinkti, jų negalima mėtyti“, – pasakoja I. Pukėnienė ir priduria, kad lopšelis–darželis tapo pavyzdžiu kitoms ugdymo įstaigoms, kurios neturėjo sutarties su USAD.

„Užsisakydami gaiviųjų gėrimų restorane ar kavinėje žmonės irgi palaiko užstato sistemą, jeigu po to tuščios gėrimų pakuotės pasiekia mūsų Skaičiavimo centrą Vilniuje. Todėl svarbu, kad organizacijos atrastų paprastą ir veiksmingą būdą grąžinti tarą. Pavyzdžiai rodo, kad savo paslaugas galime sklandžiai tiekti bet kokiai organizacijai – sutartis sudarome tiek su privataus, tiek su valstybinio, viešojo sektoriaus organizacijomis. Aptarnaujame bendruomenes nuo lopšelių–darželių iki Lietuvos kariuomenės ir ministerijų“, – dėmesį atkreipia USAD vadovas G. Varnas.

USAD duomenimis, pernai Lietuvoje buvo surinkta ir sutvarkyta apie 92 proc. į rinką išleistų PET plastiko užstato pakuočių. Iš viso 2022 metais Lietuvoje žmonės grąžino daugiau negu 672 mln. vienetų užstato pakuočių. Gyventojai visoje šalyje gali naudotis beveik 3 tūkst. taros surinkimo punktų.