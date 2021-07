Bitės keliasi į miestus: ant pastatų stogų atsiras 25 nauji aviliai

„Žymiai seniau nei žmonija egzistuojančios bitės nyksta dėl mūsų pačių veiklos. Monokultūrų auginimas, intensyvi miškininkystė, pesticidų naudojimas naikina natūralias bičių buveines ir miestai joms tampa puikiu prieglobsčiu.

Ant pastatų stogų bitėms puikios sąlygos klestėti ir gyvuoti, tai lyg natūrali buveinė – drevė aukštai medyje“, – sako Paulius Chockevičius, Urbanbee.lt komandos, kuri įgyvendins bitininkystės veiklas, vadovas.

Ant stogų mažiau drėgmės ir šilčiau žiemą, todėl bites mažiau puola ligos. Miestuose labai gausi nektaro įvairovė, nes daugybė skirtingų augalų žydi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvos vasaros, miesto bitininkystės privalumus vardija pašnekovas.

Ne mažiau svarbu, kad per šią švietėjišką veiklą kuriamas žmogaus ir bitės ryšys, parodoma, kokios jos draugiškos ir taikios, kiek daug galime iš jų pasimokyti, padedama suprasti, kodėl turime jas saugoti, jomis rūpintis.

Projekte gali dalyvauti Lietuvos verslo įmonės ir organizacijos, valstybės ir savivaldybės įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios susidomės šia veikla ir galimybe išbandyti miesto bitininkystę. Aviliai ant jų pastatų stogų bus įrengiami laikantis toje savivaldybėje patvirtintų gyvūnų laikymo sąlygų reikalavimų miesto teritorijoje.

Projekto dalyviai bus aprūpinti rinkiniu bitininkavimo pradžiai ir bitėmis, miesto bitininkystės specialistai padės jiems pasirinkti avilio vietą, konsultuos, kaip jas prižiūrėti, apmokys darbuotojus, kad jie gebėtų savarankiškai tęsti veiklą, projektui pasibaigus.

Be to, surengs trumpą paskaitą visiems darbuotojams apie bičių vaidmenį gamtoje. Be biologinės įvairovės palaikymo, bitės labai svarbios kaip augalų apdulkintojos. Joms išnykus, žmogui tektų apdulkinti augalus savo rankomis.

Atsakingą ir tausojantį aplinką visuomenės elgesį skatinantis projektas, finansuojamas Aplinkos ministerijos, tęsis iki 2023 m. rugpjūčio.