Lietuviai jau pastebėjo pirmuosius gandrus: ornitologas atsakė, ar greitai jų sulauksime ir daugiau

„Nors orai tikrojo pavasario dar neprimena, tačiau to šaukliai jau pasirodė. Laikoma, kad apytiksliai kovo 25 d. sugrįžta gandrai (gandro šventė), tačiau skirtingais metais visaip būna. Be to, ne visi grįžta vienu metu, nors ir daugelis gana punktualiai laikosi skrydžio „grafikų“.

Kaip rašo Žuvinto biosferos rezervatas: „per paskutinį ketvirtį amžiaus vos penkis kartus gandrai parskrido didesne, nei penkių dienų paklaida, anksčiausiai 1997 m. kovo 4 d. ir vėliausiai – 1996 m. balandžio 3 d. Įdomumo dėlei verta paminėti – praeityje gandrai parskrisdavo kiek vėlyvesnėmis datomis. Štai 1966 – 1985 metų laikotarpiu vidutinė gandrų parskridimo į Žuvintą data buvo kovo 27-oji.“

Taigi, pirmieji gandrai jau sugrįžo, tačiau kiti dar gali būti ties kokia Bulgarija ar Rumunija ir visai neskuba į Lietuvą. Iki kovo 25-osios dar daugiau nei dvi savaitės“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ specialistai.

Visgi Ventės rago ornitologinės stoties vyr. ornitologas Vytautas Eigirdas sako, kad tikėtina, jog šis gandras ne sugrįžęs, o žiemą Lietuvoje praleidęs sparnuotis.

„Pavienius gandrus žmonės pastebi, bet labiau tikėčiau, kad jie galbūt buvo žmonių auginti ir paleisti. Bent jau tie gandrai, kuriuos sekame su siųstuvais, yra toli. Artimiausias sekamas gandras yra Izraelyje.

Aišku, gandrų grįžimas, klimatui keičiantis, yra šiek tiek išsitęsęs. Gali būti, kad taip toli neišskrenda, kartais silpnesni paukščiai kur nors sąvartynuose netgi lieka žiemoti. Paprastai, jei šalta žiema, tokie paukščiai neišgyvena, o jeigu pavyksta tai jie pirmieji ir grįžta į lizdavietes, galbūt kažką tokio panašaus žmonės ir matė.

Sveiki paukščiai buvo nuskridę į Afriką, į natūralias savo žiemojimo vietas ir dar tikrai neturėtų būti grįžę“, – portalui lrytas.lt sakė V.Eigirdas.