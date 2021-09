Aplinkosaugininkai tikrino vietą, kur Lietuvoje leidžiama spanguoliauti tik kartą per metus

Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato nuostatais, spanguoliauti leidžiama tik aplinkinių kaimų gyventojams, turintiems asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Kasmet spanguolių rinkimo pradžią nustato Žuvinto biosferos rezervato direkcija, atsižvelgdama į spanguolių sunokimą.

Dėl ypač jautrios žmogaus poveikiui pelkių ekosistemos spanguoliauti vietos gyventojams leidžiama vieną savaitgalį per metus, o šiais metais – rugsėjo 18–19 dienomis.

„Spanguoliavimas rezervate vietiniams gyventojams – per dešimtmečius susiformavusi tradicija. Gyventojai uogas renka į specialius maišus-kuprines, nes įklimpus pelkėje ir nugriuvus iš kibirų uogos išbyrėtų. Pasiekti vietas, kur spanguolės auga, taip pat nėra paprasta – reikia per pelkę bristi kelis kilometrus arba plaukti per Žuvinto ežerą“, – teigia Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnė Aistė Savenkovaitė.

Pasak aplinkosaugininkės, džiugu, kad gyventojai laikosi uogavimo taisyklių, pagal nustatytą tvarką pateikia asmens dokumentus pareigūnams ir rezervato reindžeriams.

Aplinkosaugininkai informuoja, kad lankytis ar rinkti spanguoles Žuvinto biosferos rezervate yra draudžiama.

Reido metu aplinkosaugininkai taip pat patikrino žvejus šalia Žuvinto rezervato Bambenos upėje. Vienas asmuo neturėjo leidimo žvejybai, už tai gresia administracinė atsakomybė.