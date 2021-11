– Kaip vertinate pirmąjį 100 Miškų kontrolės departamento darbo dienų?

– Devynetu. Dešimt nerašau, nes ne tik galima, bet ir būtina tobulėti.

– Per tą laiką vykdėte dvi akcijas – „Poilsiauk atsakingai“ ir „Medienos kenkėjas“.

– Per akciją „Medienos kenkėjas“ tikrinome, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys medienos apdirbimu, laikosi miško sanitarinių taisyklių reikalavimų, medienos laikymo sąlygų, ar teisingai pildomi medienos įsigijimo dokumentai ir vykdoma medienos apskaita. Taip pat buvo vykdoma aktyvi miškų sanitarinės būklės kontrolė.

Svarbiausias šių patikrinimų tikslas – užkristi kelią pavojingų kenkėjų plitimui, nes, stipriai padaugėjus kenkėjų, šalies spygliuočių miškams grėstų pavojus išnykti. Per akcijos laikotarpį atlikome 70 tikslinių išvykų ir patikrinome 444 objektus. Pažeidėjams įteikti 8 privalomieji nurodymai ir 28 administracinių nusižengimų protokolai. Taip pat buvo pradėti 86 tyrimai dėl nustatytų trūkumų miškuose, pvz., dėl medžių užpultų kenkėjų arba miške rastų atliekų. Pažeidėjai ir miško savininkai buvo raštiškai įpareigoti trūkumus pašalinti.

Akcijos „Poilsiauk atsakingai“ tikslas visiems tikrai aiškus. Tikrinome, ar poilsiautojai nepalieka šiukšlių, automobilius ir palapines stato, laužus kuria tik ten, kur galima. Turiu pasakyti, kad žmonės buvo supratingi ir geranoriški, dažniausiai užtekdavo įspėti.

– Vienas departamento organizuojamų akcijų tikslų – visuomenės informavimas ir švietimas. Ar šiemet esate dar kažką numatę?

– Iki metų pabaigos turime suplanavę akciją „Eglutė“ ir „Apvaliosios medienos gabenimas“. Paprastai tariant, kaip ir kasdien, saugosime miškus nuo savavališkų kirtimų.

Savaime suprantama, akcija „Eglutė“ susijusi su didžiosiomis metų šventėmis – miškininkai, saugodami miškus nuo asmenų, savavališkai kertančių eglutes, jai jau rengiasi.

Akcijos „Apvaliosios medienos gabenimas“ tikslas – patikrinti, ar miško savininkai, gabendami medieną, laikosi Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo nuostatų. Paprastai asmenys, gabendami medieną, neturi visų reikiamų dokumentų. Dėl to problemų dažniausiai kyla fiziniams asmenims, nes jie tai daro retai, ir reikalavimai pasimiršta.

– Oficialiai Aplinkos apsaugos departamentas kai kurias miškų kontrolės funkcijas perėmė šiemet liepos 1-ąją, bet iš tiesų miškų priežiūros reformą pradėta rengti daug anksčiau.

– Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos ir Aplinkos apsaugos departamento specialistų darbo grupė reformai ėmė rengtis dar 2020-ųjų spalį.

Tam, kad būtų sukurta vientisa, skaidri ir efektyvi aplinkos apsaugos valstybinei kontrolės sistema, į darbo grupę rinkomės kiekvieną savaitę. Dalijomės ir aptardavome idėjas, rinkome ir analizavome informaciją. Niekada nebuvo pilstoma iš tuščio į kiaurą – darbas vyko efektyviai. Iš pradžių net sunku buvo nujausti, kokį ilga ir nelengvą kelią teks nueiti ruošiantis reformai.

Galiausiai šis etapas buvo įveiktas sėkmingai, reforma pavyko, nes labai padėjo ir ministerijos, ir departamento vadovybė. Visų dirbusių drauge indėlis buvo reikšmingas. Pažymėtina, kad AAD viduje direktoriaus įsakymu irgi buvo suformuota darbo grupė, kurį vykdė AM pavestas funkcijas ir užduotis.

Privalau paminėti, kad mūsų suformuotoje darbo grupėje itin kruopščiai dirbo AAD Administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja Ieva Usavičienė ir Teisės departamento Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyr. specialistė Liuda Baltrušaitytė – su jų pagalba gana lengvai įveikėme visą sudėtingą pasirengimo reformai kelią. Taip pat esu dėkingas visiems AAD Administravimo ir Teisės departamentų, Veiklos organizavimo skyriaus atstovams, vertinu jų profesionalų ir atsakingą darbą teikiant mums pagalbą, dalyvaujant pasirengimo reformai procesuose.

– Kaip sekėsi surinkti komandą?

– Formuoti kolektyvą taip pat ėmėme gerokai prieš liepos 1 d. – komunikacija su būsimais darbuotojais pradėta įpusėjus pavasariui. Į Miškų kontrolės departamentą didesnė dalis darbuotojų atėjo iš Miškų tarnybos, keli specialistai perėjo iš mūsų valdybų. Mūsų pakviesti žmonės buvo supažindinti su ateities perspektyvomis, jie žinojo, kur eina, su kuo dirbs, dėl to visos įmanomos rizikos buvo minimalizuotos.

Dirbti praėjome turėdami apie 60 proc. reikiamų darbuotojų, dabar irgi skelbiame konkursus, kad užpildytume laisvas vietas, nors jų liko ne tiek ir daug – tik 10–15 proc. Tikiu, kad ateinančių metų pirmajame ketvirtyje beveik visos darbo vietos pas mus bus užpildytos, liks laisvas gal tik vienas kitas procentas (nes tai yra neišvengiama ir natūralu, nes specialistų kaita vyksta nuolat).

Ypač dėkingas esu dabartiniams AAD Miškų kontrolės departamento miškų kontrolės skyrių vedėjams Benui Bitkauskui, Gintarui Žukauskui, Robertui Paulauskui ir Albertui Mikašauskui. Jie tikrai yra stiprūs ir permainų nebijantys žmonės, gebantys greitai priimti sprendimus. Tai vykdant reformą garantavo sėkmę, nes dirbant su bet kuo darnaus Miškų kontrolės departamento mechanizmo taip lengvai paleisti nebūtų įmanoma.

Galima sakyti, kad Miškų kontrolės departamentas yra nauja ir jauna „organizacija“, ji dar tik pradinėje vystymosi stadijoje, todėl vertiname visus specialistus, nepabijojusius išeiti iš komforto zonos ir atėjusius pas mus. Tai, kad jie yra morališkai stiprūs, drąsūs, apsisprendė be ilgų įkalbinėjimų, suteikė mums visiems optimizmo ir pasitikėjimo. Net ir dabar dirbdami nejaučiame jokios grėsmės ar baimės – esu tikras, kad su tokiais patikimais specialistais išspręsime visus klausimus ir rūpesčius.

– Kokius reikalavimus reikia atitikti norint įsidarbinti Miškų kontrolės departamente?

– Svarbiausia, kad žmogus būtų atsakingas ir mylėtų mišką. Reikalavimai, susiję su išsilavinimu, nėra sudėtingi. Kadangi departamente yra vyresniojo specialisto pareigybė, kviečiame ir žmones, miškininkystės studijas baigusius kolegijoje. Be to, į vyresniojo specialisto pareigas gali pretenduoti bet kurios srities aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo. Be abejo, vėliau vyresnysis specialistas gali pretenduoti į vyriausiojo specialisto pareigybę. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys specialistai, studijavę miškininkystę, teisę, aplinkosaugą, aplinkotyrą, iškart gali pretenduoti į vyriausiojo specialisto poziciją.

