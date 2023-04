Neliečiamajame miške šaknis įleido dar 30 tūkst. medžių

„Klimato kaita ir toliau išlieka vienu didžiausių šių laikų iššūkių. Nykstančios augalų ir gyvūnų rūšys byloja apie negrįžtamus pokyčius, kuriuos skatina perteklinis vartojimas. Šio fondo misija – prisidėti prie tokių iššūkių sprendimo, sodinant naujus miškus, kurie niekuomet nebus kertami komerciniais tikslais.

Tiesa, sodiname kelių metų sulaukusius sodinukus, tad mūsų atliekamo darbo vaisius raškysime ne patys, o ateities kartos“, – sako Nacionalinio neliečiamojo miško paramos fondo įkūrėjas Remigijus Lapinskas.

2,3 mln. rūšių gyvena miškuose

Anot jo, vienas vidutinis medis per metus iš atmosferos gali sugerti apie 10 kg CO2. Be to, miškai svarbūs ir biologinės įvairovės puoselėjimui. Visame pasaulyje medžiuose gyvena apie 2,3 mln. skirtingų organizmų rūšių, tad įveisti nauji miškai prisidės ne tik prie kovos su klimato kaita, bet ir biologinės įvairovės puoselėjimo.

„Pradėti šią veiklą pastūmėjo supratimas, kad miškų valdyme aplinkosauginius ir rekreacinius por

eikius dažniausiai nusveria medienos gavybos interesai. Pavyzdžiui, Lietuvoje iki šiol vyrauja plynieji kirtimai tiek ūkiniuose miškuose, tiek ir saugomose teritorijose. Todėl įkūrėme fondą, kuris už paaukotas lėšas įsigyja sklypus ir juose sodina naujus miškus, kuriuose nebus nei plynų, nei kitokių komercinių kirtimų.

Sklypo priklausymas paramos organizacijai leidžia užtikrinti jų apsaugą. Tai įtvirtinta fondo įstatuose. Ateityje planuojame papildomai sukurti ir visuomeninę priežiūros komisiją. Ir be abejo, kviečiame visus neabejingus žmones steigti tokius pat fondus arba prisijungti prie mūsų vykdomos veiklos“, – pastebi R. Lapinskas.

3 mln. medžių Lietuvai

Europos Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą – pasodinti 3 mlrd. naujų medžių. Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas taip pat kelia ambicingus tikslus – iki 2050 m. sieks pasodinti 3 mln. medžių arba bent po medį kiekvienam lietuviui.

Neliečiamas miškas įveisiamas už fizinių bei juridinių asmenų, taip pat fondo steigėjų paaukotas lėšas. Sodinamų medžių skaičius kasmet auga – nuo 10 tūkst. pirmaisiais veiklos metais iki 30 tūkst. šiemet.