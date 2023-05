V. Benkunskas dėl nukirsto ąžuolo nusileisti nežada: „Atsakas bus labai griežtas ir bekompromisis“

Pirmadienio rytą meras sakė, kad savivaldybės pozicija dėl, skaičiuojama, 130 metų sulaukusio ąžuolo, buvo nuosekli – medį buvo reikalaujama išsaugoti. Tiesa, priduria V.Benkunskas, tokios pozicijos iš pradžių laikėsi ir projekto vystytojai.

„Vėliau jau prasidėjo visokios spekuliacijos, kad tas ąžuolas neturi perspektyvos, trukdo inžineriniams tinklams ir panašiai. Galiu tik faktais pasakyti, kad 2021 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybė gavo iš vystytojų kreipimąsi dėl projektinių pasiūlymų ar užduoties suformavimo ir savivaldybė atsakė, kad šioje teritorijoje augantys brandūs ąžuolai turi būti išsaugoti“, – sakė V.Benkunskas.

Pasak jo, gegužės 9 dieną vyko ir susitikimas su investuotojais bei vystytojais, kuriame buvo pristatytos arboristų rekomendacijos.

„Vystytojo naratyvas buvo labai aiškus – medis trukdo, yra neperspektyvus, nevengta buvo ir pasakyti, kad jei medis visgi būtų išsaugotas, jiems kvepėtų daug mažesniu pelnu, skaičiuota, net apie 10 mln., kas jų projektą darytų jau mažiau patrauklų ir pelningą.

Nepaisant tų apsikeistų argumentų, savivaldybės atstovai pasakė, kad kitokio sprendimo iš savivaldybės tikrai nebus ir projektuotojai, ir vystytojai turi ieškoti sprendimų, kaip medį išsaugoti“, – kalbėjo Vilniaus miesto meras.

Jo teigimu, gegužės 19 dieną, penktadienį, buvo išsiųstas oficialus raštas, kuriame savivaldybė išdėstė visus argumentus ir dar kartą priminė, kad medis būtų išsaugotas. Visgi sekančią meras tikina sulaukęs elektroninio laiško, kuriame tarp eilučių užsimenama, kad medis bus nukirstas.

„Šeštadienį, maždaug apie 1 valandą, į mano elektroninio pašto dėžutę įkrenta laiškas iš vystytojo direktoriaus, kuriame yra skundžiamasi savivaldybės biurokratija, pertekliniais reikalavimais ir ciniškai atsakoma, kad priimtas sprendimas medį, tarp eilučių, nukirsti.

Taip pat prašoma pirmadienį susitikti mero kabinete, užtikrinant, kad daugiau ateityje tokie trukdymai iš miesto pusės nebūtų padaromi, kalti savivaldybės darbuotojai būtų nubausti, maždaug taip, ir kad jų projektui prioritetine tvarka būtų degama žalia šviesa. Praėjus pusantros valandos matome – ąžuolas griūna“, – kalbėjo V.Benkunskas.

Savivaldybė žada griežtą atsaką

„Tai mes vertiname šią situaciją labai paprastai – yra kažkokie 90-ieji metai, kai nesiskaitoma nei su bendruomenės nuomone, nei su atsakingų institucijų sąlygomis. Traktuojama, kad privati nuosavybė yra tokia, kad joje galima daryti bet ką, nepaisant, kad yra mieste, kuriame veikia civilizuotos taisyklės“, – pridūrė V.Benkunskas.

Jo teigimu, atsakas į tokį veiksmą bus griežtas.

„Ką sakiau ir šeštadienį – po tokio veiksmo, atsakas bus labai griežtas ir bekompromisis. Nupjovus medį problemos neišsisprendė, problemos eina į kitą lygį. Savivaldybės teisininkai jau baigia parengti prašymą generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą bent dėl trijų baudžiamojo kodekso straipsnių pažeidimo, t.y. dėl nusikalstamų veikų, dėl kurių gresia baudžiamoji atsakomybė“, – pranešė meras.

V. Benkunskas taip pat įvertino ir įmonės argumentus, kad medis trukdė lietaus nuotekų vamzdynams.

„Tai įmonės argumentai netelpa į bet kokius rėmus, mes juos galime nuginčyti per kelias minutes ir per kelis sakinius. Iš esmės per šį sklypą eina lietaus nuotekų vamzdynas. Lietaus nuotekų vamzdynas yra inžinerinis statinys, bet jį galima pakoreguoti apeinant, sutvarkant ir nedarant jokios didelės intervencijos augalams“, – pažymėjo jis.

Politikas tvirtino, kad nupjautas ąžuolas yra „beveik 3 metrų atstumu“ nutolęs nuo raudonosios linijos, kur eina inžineriniai tinklai.

„Šeštadienį man paskambinus jų atstovui ir paklausus, jis pasakė neva ąžuolas auga ant inžinerinių tinklų. Tai mano klausimas buvo, kodėl vis gi nupjautas medis, jeigu jis neina pagal jų prikabintą schemą ant tvoros, kur labai tiksliai atvaizduota, ant inžinerinių tinklų. Tada pasiūlė susitikti ir padiskutuoti. Mano atsakymas buvo, kad jiems diskutuoti reikės su prokuratūra“, – akcentavo sostinės vadovas.

„Mes turime ne vieną pavyzdį Vilniuje, kai vystytojai dar ne vieną tokį rebusą yra išsprendę, kai eina magistralinės šilumos nuotėkos, vandens trasos, bet augalai yra apsaugoti“, – sakė jis.

Galimos baudos – juokingos, meras siūlo jas didinti bent iki 0,5 mln. eurų

V. Benkunskas taip pat tikino, kad baudos šioje situacijoje nepadės, o teisingumą gali pasiekti tik baudžiamosios bylos pagrindu. Pasak jo, pagal savivaldybėje galiojančią tvarką medis gali būti įvertintas 130 tūkst. eurų, o pagal Aplinkos ministerijos tvarką bauda gali tesiekti kelis tūkstančius eurų.

„Baudų politika bus peržiūrėta ir pirminiais skaičiavimais, šis medis, pagal savivaldybėje galiojančią tvarką gali būti įvertintas 130 tūkst. eurų. Pagal Aplinkos ministerijos tvarką, ką minėjo šeštadienį pareigūnai, nuobauda atrodo iš vis juokingai, ten keli tūkstančiai eurų. Tai matyt įvertinęs baudų dydį ir baudų politiką, vystytojas taip ciniškai ir priėmė sprendimą, kad bus sumokėti tie tūkstančiai eurų, bet teoriškai tai leistų sklypą išvalyti nuo medžių, įrengti parkavimo vietas ir jiems viskas eitų į didelį pliusą“, – teigė Vilniaus meras.

Politiko manymu, turėtų būti peržiūrėtas ir Želdinių įstatymas, ir Baudžiamasis kodeksas, o bauda už tokio pobūdžio pažeidimus galėtų prasidėti nuo pusės milijono eurų.

„Matome, kad ir didelės, paprasto žmogaus akimis, baudos siekiančios 100 tūkst. eurų, kartais negali pasiekti atgrasymo tikslo, kai pelnai siekia, matyt, milijonus. Čia turime adekvačiai remtis užsienio pavyzdžiais, kai didžiuosiuose pasaulio miestuose susitvarkė įsivedę kai kuriais atvejais galbūt perteklines sankcijas, baudų prasme, bet jos prevenciškai tik tada pradėjo veikti. Man atrodo, kad tokio atvejo baudimas turėtų prasidėti nuo 0,5 mln. eurų bauda“, – tvirtino V. Benkunskas.

Kitas sklype esantis ąžuolas yra saugomas

Galiausiai sostinės vadovas aiškino, kad sklype buvo du ąžuolai, iš kurių vienas, brandesnis, nupjautas. Kito, anot jo, planų pjauti nebuvo, tačiau dabar pasitikėjimas įmone yra prarastas bei ąžuolas yra saugomas.

„Vienas ąžuolas yra nupjautas, jis buvo brandesnis. Kitas yra šone ir kiek mes žinome, planų pjauti jo nebuvo, nes jis netrukdė – ąžuolas sklypo pakraštyje. Tačiau dabar niekuo negalime pasitikėti ir mes jau saugome, yra paprašyta, kad šis medis būtų prižiūrimas mūsų viešosios tvarkos pareigūnų dėl galimo pakartotinio atvejo“, – teigė Vilniaus meras.

Primename, kad šeštadienį Vilniaus centre, Ceikinių gatvėje, nukirstas ilgaamžis ąžuolas. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tai pavadino vandalizmu ir tikino, kad nekilnojamo turto vystytojai leidimų medžio kirtimui neturėjo. Meras dar šeštadienį pridūrė, kad ketina kreiptis į teisėsaugą. O prezidentas Gitanas Nausėda ąžuolo nukirtimą pavadino barbarišku išpuoliu.

Sekmadienio vakarą gyventojai nupjautą ąžuolą apdėjo gėlėmis ir žvakėmis, o ant įmonės tvoros buvo pakabintas ir plakatas „medžių žudikams“.

Sklypą Ceikinių gatvėje, kur buvo nupjautas ilgaamžis medis, įmonė „Rinktinės NT“ įsigijo maždaug prieš aštuonerius metus. Šiuo metu sklype vykdomos statybos.