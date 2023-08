Lietuviai iš miškų jau traukia su pilnomis pintinėmis: „Kad tiek būtų pridygę vienoje vietoje – pirmas kartas mano gyvenime“

Klaipėdos apskrities grybautojų grupėje „Facebooke“ grybautojai vienas per kitą dalijasi savo laimikio fotografijomis. Dainius teigė per 4 valandas Vėžaičių miškuose prisirinkęs tiek grybų, kad po to 5 valandas juos valė ir marinavo.

Iveta Laurinavičiūtė pasigyrė Švėkšnos apylinkėse prisigrybavusi 3 dėžes, iš kurių išėjo 7 litrai marinuotų grybų.

„Malonumo 15 min. 150 vnt. – 35 kv. m plote“, – įspūdingu jaunų baravykų laimikiu džiaugėsi Loreta Bajorūnienė.

„Vakarų ekspresui“ moteris teigė, kad mėgsta grybauti, yra radusi ir daugiau grybų, „bet kad tiek būtų pridygę vienoje vietoje – pirmas kartas mano gyvenime“.

L. Bajorūnienė pasakojo, kad tokį didelį laimikį rado visai netikėtai.

„Turime mėgstamas grybavimo vietas Šernų, Saugų miškuose, o šiuos baravykus su vyru atradome net negrybaudami, o tiesiog užėję į mišką pasivaikščioti prie „Paupio„ sodų bendrijos. Iš pradžių apsidžiaugėme, tačiau toks kiekis vienoje vietoje – tai jau ne malonumas, o darbas“, – sakė pašnekovė.

Grybautoja teigė mėgstanti ne tik rinkti, bet ir valgyti grybus, juos ji kepa svieste šviežius. „Marinuoti, šaldyti – jau ne tas. Švieži – skaniausi. Kiek nesuvalgome, išdaliname. Norinčiųjų eilės rikiuojasi. Net pirkti nori, bet mes nepardavinėjame“, – šypsojosi pašnekovė.

„Grybų sezonas prasidėjo“, – patvirtino ir Klaipėdos naujojo turgaus direktoriaus pavaduotoja Evelina Janulaitienė. Pasak pašnekovės, jau nuo antradienio turgavietėje galima nusipirkti puikių jaunų baravykų, raudonviršių, voveraičių.

„Aš pati asmeniškai vakar nusipirkau nemažą indelį raudonviršių už 6 eurus. Voveraičių didesnį kibirėlį galima nusipirkti už 10 eurų. Naujajame turguje grybais žmonės prekiavo bent 5–6 vietose“, – sakė E. Janulaitienė.