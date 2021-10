„Žemėlapyje surašyti maksimalūs vėjo gūsiai (m/s; 10 metrų aukštyje) nuo vakar vakaro iki šiandienos ryto. Stipriausi vėjo gūsiai buvo Šventojoje (iki 29 m/s) ir Ventėje (iki 28 m/s). Žemėlapyje nepažymėta, tačiau Nidoje (prie jūros) ir Klaipėdos uoste buvo fiksuoti gūsiai iki 28 m/s.

Vakar dieną sušilo iki 13–16 laipsnių, daug kur palijo, vietomis net ir su perkūnija. Na o šiąnakt atvėso iki 4–7 laipsnių, palijo visoje šalyje“, – praneša LHMT.

Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi ir penktadienio orų nuotraukomis. Gargždai, dalijasi Donatas Lesiūnas, sulaukė ne tik stipraus vėjo, tačiau ir krušos.

Per praėjusią parą iki penktadienio 6 val. ugniagesiai 87 kartus vyko šalinti stipraus vėjo padarinių. Nuo penktadienio 6 val. iki 13 val. buvo gauti dar 28 pagalbos iškvietimai. Visais atvejais ugniagesiai šalino nuvirtusius medžius nuo važiuojamosios kelio dalies.

Du medžiai užvirto ant stovėjusių automobilių, o Biržų rajone – ant judančio automobilio.

Pastarasis įvykis užregistruotas po 22 val. Širvėnos seniūnijoje, Šlepščių kaime. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, žmonės buvo išlipę iš automobilio, nukentėjusių nebuvo.

Anksčiau apie 13.30 val., Klaipėdoje, Sausio 15-osios gatvėje, medis užvirto ant dviejų stovinčių automobilių: degalinės teritorijoje stovėjusių automobilių „Ford Galaxy“ ir „Škoda Octavia“, taip pat kliudytas teritorijos apšvietimo stulpas.

Apie 20 val. medis ant automobilio užvirto Partizanų gatvėje Kaune. Medžius gelbėtojai supjaustė ir pašalino nuo transporto priemonių.

Apie 22 val. Kauno rajone, Noreikiškių kaime, smarkus vėjas atplėšė kotedžo stogo dangą. Atvykę gelbėtojai ištraukiamomis kopėčiomis užlipo iki pažeisto stogo vietos ir skardos lakštą nuleido ant žemės.

Klaipėdoje ugniagesiai vyko dėl pavojingai atplyšusios balkono palangės skardos: automobilinėmis kopėčiomis pakilę į penktą aukštą, jie skardą pašalino.

Jonavos rajone ir Kaune taip pat pranešta apie medžius, atsirėmusius į elektros laidus.

Daugiausiai – 24 – kartus šalinti vėjo padarinių vykta Kauno apskrityje, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse – po 12 kartų, Alytaus ir Tauragės apskrityse gauta po devynis iškvietimus, Klaipėdos – aštuoni, Panevėžio – šeši, Šiaulių – keturi, Utenos – trys.

Nuo ketvirtadienio vakaro apie elektros netekimus pranešė beveik 40 tūkst. vartotojų, iš kurių energijos tiekimas dar neatstatytas 3 tūkst. namų ūkių.

Dėl didelio vėjo taip pat vis dar ribojama laivyba Klaipėdos jūrų uoste, penktadienį pranešė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė Ignė Rotautaitė-Pukenė.

„Išplaukti iš uosto dėl nepalankių sąlygų šiuo metu kol kas negali keturi laivai, įplaukti taip pat laukia keturi laivai“, – nurodė ji.

O sinoptikai praneša, kad galingas Atlanto ciklonas šiandien toliau kels vėtras ir audras. Dieną protarpiais lietus, vietomis šiaurės vakarinėje šalies pusėje smarkus. Kai kur perkūnija.

Vėjas pietvakarių, vakarų, 16–21 m/s, vietomis 22–27 m/s, pajūryje 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 6–11 laipsnių šilumos.