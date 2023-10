Pagerintas dar vienas šilumos rekordas: pasakė, kur šilo labiausiai

„Remiantis preliminariais duomenimis, užfiksuotas spalio 3-osios aukščiausios oro temperatūros rekordas. Alytuje oras sušilo net iki 25,4 laipsnio.

Ankstesnis šios dienos rekordas buvo užfiksuotas prieš 89 metus Kaune, kuomet 1934–10-03 sušilo iki 23,3 laipsnio (t. y. net 2,1 laipsnio mažiau nei šiandien). Sąlyginai nedaug trūko ir iki viso spalio mėn. šilumos rekordo, kuris siekia lygiai 26 laipsnius (Kybartai, 1985–10-05).

Šiemet tai jau šešioliktas aukščiausios oro temperatūros rekordas (vien rugsėjį buvo šeši). 2022 metais tokių pasitaikė trylika, o 2021 metais – šeši.

Be to, beveik visose pagrindinėse šalies meteorologijos stotyse buvo fiksuojami vietiniai šilumos rekordai. Taigi, tokios šiltos spalio 3-osios per visą modernių meteorologinių stebėjimų laikotarpį Lietuvoje dar nėra buvę“, – pranešė LHMT.

Visgi sinoptikai sako, kad artimiausiomis dienomis daugiau šilumos pliūpsnių tikėtis nereikėtų. Jau trečiadienio naktį orai šalyje staigiai subjurs. Pasiekus ciklonui dangų ims temdyti žemi debesys, o pragiedrėjimų daugiau išsilaikys tik pirmoje nakties dalyje.

Daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Kai kur gali pasigirsti vienas kitas perkūnijos griausmas. Sustiprės pietvakarių, vakarų vėjas, jo gūsiai jau daugelyje rajonų sieks pavojingus 15–20 m/sek., o pajūryje retkarčiais sustiprės ir iki 25 m/sek. Temperatūra pažemės iki 9–14 laipsnių.

Trečiadienio dieną ciklonas tols, bet mūsų šalis vis dar išliks jo įtakos zonoje. Dangumi greitai plauks žemi, tamsūs debesys, pro juos retkarčiais pasirodys saulės spinduliai. Daugelyje rajonų protarpiais palis. Kai kur aktyvesnius trumpalaikio lietaus debesis lydės perkūnija.

Vėjas krypties nekeis, bet išliks stiprus, jo gūsiai sieks 15–20 m/sek., pajūryje – 25 m/sek. Temperatūra kils nenoriai – tik iki 13–18 laipsnių.

Ketvirtadienio naktį vienam ciklonui pasitraukus šalį pasieks naujas žemo slėgio sūkurys.

Šiek tiek pragiedrėjimų bus pirmoje nakties pusėje, vėliau dangus apniuks, daug kur sulauksime jau ilgiau trunkančio rudeniško lietaus. Kai kur, didesnė tikimybė šalies vakaruose, jis bus smarkus. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai jau tiktai vietomis sieks 15–20 m/sek. Temperatūra pažemės iki 8–13 laipsnių.

Ketvirtadienio dieną vyraus apniukęs dangus, daug kur sulauksime lietaus. Kaip ir naktį, vietomis palis gana smarkiai. Vėjas suksis iš šiaurės vakarų, vėl sustiprės, gūsiai iki 15–20 m/sek. numatomi daugelyje rajonų. Temperatūra įdienojus kils iki 12–17 laipsnių.