Poilsis užburiančiuose Portugalijos kurortuose: pasakė, ką būtina pamatyti, nuveikti ir kur geriausia apsistoti

Apsispręsti, kuriame Portugalijos kurorte planuoti būsimą išvyką, padės kelionių organizatorius „Novaturas“, kuris dalijasi abiejų regionų privalumais, įdomiausiomis lankomomis vietomis ir pramogomis visai šeimai.

Algarvė – žemyninės Portugalijos perlas

Portugalijos pietuose esantį Algarvės regioną itin pamėgo įvairių šalių poilsiautojai – kasmet jų čia apsilanko apie 5 milijonai. Tačiau toks lankytojų srautas nestebina – turistus vilioja vandenyno bangos ir smėlio paplūdimiai, skanus maistas ir senovinės kultūros palikimas, nepaprastas kraštovaizdis su uolomis ir skardžiais, žaluma.

Keliaujant į Algarvės gilumą atsiskleidžia krašto kontrastai – vietoje smėlio ir uolų, joje galima išvysti derlingas lygumas, kuriose stiebiasi vaismedžių sodai ir migdolų giraitės, kiekvieną pavasarį pražįstančios baltais žiedais.

Regiono centru laikomas Faro miestas Algarvę tarsi padalina į dvi dalis – vakarinę ir rytinę. Vakarinė Algarvė, besitęsianti nuo vieno didžiausių jos miestų Portimauno iki Atlanto vandenyno pakrantės, pasižymi grubesniu kraštovaizdžiu ir yra labiau vėjuota nei centrinė ar rytinė regiono dalis.

Pravažiavus kurortinius miestelius ir kaimus, Algarvė atsikleidžia kaip vieta, patraukianti didelį banglentininkų, žygeivių ir gamos mylėtojų dėmesį. Didžiąją pakrantės dalį supa stačios uolos, slepiančios nedideles įlankėles. Pasibaigus vasaros sezonui, jos neretai ištuštėja ir primena laukinius paplūdimius, kuriuose galima netrukdomai pasimėgauti vandenyno bangomis.

Regioną itin patogu tyrinėti automobiliu, tačiau lankytojų patogumui organizuojamos ir specialios ekskursijos. Algarvės vakaruose keliautojai gali apžiūrėti maurų sostinę Silvesą ir Monšikės kalnus, pakilti į Fojos kalną, aplankyti Šv. Vincento iškyšulį – labiausiai į pietvakarius nutolusį Europos tašką, dar vadinamą pasaulio kraštu. Taip pat rekomenduojama aplankyti Atradimų miestu vadinamą Lagosą, pasigrožėti Ponta da Piedadės paplūdimiu, apsuptu aukštų uolų ir skardžių.

Ne ką mažiau pakeri ir visai kitokia Algarvės rytinė pusė, žavinti nepaliesta gamta. Nemažai šalia kurortų esančių pakrantės miestelių išsaugojo savo autentiškumą – tai neišminto smėlio Algarvė, su retai lankomomis salelėmis, laukinėmis pelkėmis, balta spalva nudažytais kaimeliais, kuriuose tiesiai iš žvejų valčių galima įsigyti šviežių jūros gėrybių. Čia pakeri ir senovinė maurų dvasia, vietinių pasakojimai apie prarastus portugalų nuotykių ieškotojus. Regiono rytuose galima aplankyti tokius tradicinius miestelius, kaip Fuseta ir Oljaunas.

Atvykus į Algarvę, tiesiog būtina patyrinėti vieną pagrindinių jos miestų – Faro. Lankytojus itin žavi senoji miesto dalis, apsupta romėnų statytos sienos, taip pat XIII a. katedra ir vyskupo rūmai. Visai šalia įsikūręs ir Archeologijos muziejus, kuriame galima išvysti romėnų mozaiką, atkastą tiesiant geležinkelį. Barokinė Nossa Senhora do Carmo bažnyčia turistus stebina itin puošniomis interjero detalėmis ir paauksuotu altoriumi, o šalia jos veikia ir Capela dos Ossos – Kaulų koplyčia.

Šiek tiek į šiaurę nuo Algarvės galima aplankyti ir kitą keliautojų pamėgtą miestą Evorą, laikomą vienu žaviausių miestų visoje Portugalijoje. Daugiausiai smalsuolių akių patraukia aukščiausioje miesto vietoje į dangų besidriekiantys grakštūs deivės Dianos šventovės likučiai. Verta atkreipti dėmesį į unikalų miesto gatvių planavimą – maurų viešpatavimo palikimą. Taip pat verta aplankyti ir kitus Portugalijos miestus – Porto, Sintrą, istorinius miestus Obidosą ir Koimbrą.

Algarvės regioną sudaro vienas nuo kito nedaug nutolę jaukūs kurortai, tarp kurių patenka ir didžiausi regiono miestai Faro bei Portimaunas. Vis dėlto, tikra poilsiautojų sostine laikomas miestas Albufeira. Kurorto privalumu tampa tai, kad jo centras yra prie pat pakrantės, tad paplūdimius galima pasiekti pėsčiomis per keletą minučių.

Kelių kilometrų spinduliu aplink Albufeirą yra 23 paplūdimiai, atskirti stačiomis uolomis. Nors Albufeira žinoma kaip vakarėlių miestas, kuriame vyksta triukšmingas naktinis gyvenimas, jame galima pasigrožėti ir architektūra. Istorinė miesto dalis buvo sugriauta žemės drebėjimo, tačiau išliko siaurų gatvelių, vingiuojančių tarp uolų ir baltų namų.

Keliautojai, norintys ramesnio poilsio, neretai renkasi iš mažesnių Algarvės kurortų – apsistoja Karvueiro, Praja de Roša, Praja do Vau miesteluose, o mėgstantys prabangą keliauja į puikiais viešbučiais, golfo aikštynais ir prašmatniomis parduotuvėmis garsėjančią Vilamorą. Tiesa, visai šalia jos įsikūręs ir palyginti nebrangus Karteiros kurortas su ilgais paplūdimiais, idealiai tinkantis šeimyniniam poilsiui.

Kurortas garsėja vaizdingu pajūrio pėsčiųjų taku, kasdien veikiančiu žuvų ir daržovių turgumi ir netoli esančiu vandens pramogų parku. Miesto paplūdimys yra laikomas vienu geriausių visame centrinės Algarvės regione: plati auksinio smėlio pakrantė ir ramus jūros vanduo juosia visą krantą ir svečiams garantuoja puikų pajūrio poilsį.

Madeira – amžinojo pavasario rojus

Žemėlapyje ieškant Madeiros reikės kiek pasistengti – ši rojumi vadinama Portugalijos sala yra gerokai nutolusi nuo šalies žemyninių krantų. Įdomu tai, kad salai artimesni Afrikos krantai – nuo jų Madeirą skiria apie 700 km, o nuo Lisabonos – apie 900 km. Salą galima pasiekti skrydžiais, kuriuos vykdo patyrę pilotai, nes Madeiros oro uostas laikomas vienu sudėtingesnių.

Pakilimo takas išsiskiria tuo, kad dalis jos yra virš Atlanto vandenyno. Šią dalį laiko 180 didelių 70 m aukščio kolonų. Dėl tokių inžinerinių sprendimų Funšalio oro uostui buvo suteiktas įspūdingų struktūrų apdovanojimas, kuris Portugalijoje vertinamas kaip „Oskaras“ už inžinerinius pasiekimus.

Dėl savo unikalaus klimato Madeira praminta amžino pavasario sala – čia augmenija veši ištisus metus, žavi nuostabus kraštovaizdis ir poilsiui puikiai tinkantis subtropinis klimatas. Pavasariški orai čia tvyro ištisus metus – nebūna labai karšta, bet ir neatšąla. Du trečdalius salos sudaro gamtos draustinis, kurio didžiausią plotą užima laurų miškai, gausūs įvairių augalų ir gyvūnų. Madeirą dažniau renkasi aktyvaus poilsio mėgėjai – ir norintys pasimėgauti, rodos, žmogaus nepaliestu gamtos grožiu, ir nuotykių ieškotojai.

Atostogoms pasirinkus Madeirą, rekomenduojama būtinai aplankyti salos sostinę ir didžiausią miestą Funšalį. Funšalyje gausu istorijos paveldo – lankytojus traukia katedra, miesto teatras, nuo XVIII a. išlikę didingi dvarai, juodojo bazalto ir baltojo marmuro gatvelės. Čia veikia ir daugiausiai parduotuvių, kuriose galima autentiškų dirbinių, taip pat Mercado dos Lavradores turgus, kurį sudaro gėlių, vaisių bei daržovių ir žuvų skyriai.

Funšalis yra laivų uostas, tad čia prisišvartuoja kruiziniai laivai, o pakrantėse gausu puikių restoranų bei geriausių salos viešbučių. Salos sostinė svečiams siūlo susipažinti ne tik su istorijos paveldu, bet ir išbandyti itin daug vandens pramogų – banglentes, nardymą, plaukiojimą kalnų upeliais ir net delfinų bei banginių stebėjimą.

Nors sala nėra didelė, ją apvažiuoti automobiliu gana sudėtinga dėl serpantininių kelių, tačiau susisiekimą palengvina specialiai per salą iškasti tuneliai. Vakarinėje Madeiros pakrantėje gausu įspūdingų apžvalgos aikštelių, tradicinių žvejų kaimelių ir gamtos stebuklų.

Čia verta aplankyti kvapą gniaužiančią vietą – Kabo Žirau uolą. Iš įspūdingame aukštyje įrengtos stiklinės apžvalgos aikštelės atsiveria nepaprastas vaizdas į Atlanto vandenyno bangas ir uolėtų kalnų papėdę, giedrą dieną taip pat atsiveria puiki Funšalio panorama ir keliasdešimt kilometrų žydro Atlanto vandens.

Rytinėje Madeiros pakrantėje yra keletas dramatiškiausių salos kraštovaizdžių. Ponta de Sao Lourenco pakrantės takai ir tropinius miškus primenantys Ribeiro Frio parko takai puikiai tinka žygiams pėsčiomis. Šioje šalies dalyje pasitinka kvapą gniaužiantis kraštovaizdis – čia stačiuose slėniuose ir daubose įsikūrę nedideli kaimai ir kaimeliai, į kuriuos žvelgiant iš viršaus atsispindi uolų ir kalnų didybė.

Tyrinėjant salą, rekomenduojama leistis į žygį levadomis – taip saloje vadinama drėkinimo sistema, kuri iš drėgnesnių salos vietų vandenį nuneša į sausesnes. Šalia drėkinimo kanalų įrengti ir žalumos apsupti pažintiniai takai, kuriais prieinamos kitu transportu sunkiai pasiekiamos vietos. Iš kai kurių levadų galima pasiekti ir ypatingus laurų miškus. Didelė drėgmė suteikia laurų miškui lengvą rūko šydą ir padengia jo paklotą samanomis, kerpėmis ir vienus didžiausių lapų Europoje turinčiais paparčiais.

Turistus taip pat traukia Porto Santo sala, esanti visai šalia Madeiros, kuri gerokai skiriasi nuo didžiosios kaimynės. Porto Santo yra Madeiros salyno dalis, keliautojų dėmesį patraukianti vienu dideliu išskirtinumu – net devynis kilometrus besidriekiančiu paplūdimiu. Neretai į Madeirą atvykę poilsiautojai, pasigrožėję uolingais salos krantais, patraukia į Porto Santą, kuriame gali pasimėgauti popiete smėlėtoje pakrantėje – į miestą dukart per dieną vyksta keltai.

Atostogautojų Madeiroje laukia puikia infrastruktūra pasižymintys kurortiniai miestai ir miesteliai – turistams puikiai pritaikytas ne tik Funšalis, bet ir Santa Krusas, Mašikas, Kaljeta, Kanisas, Kansalas. Nors Madeiroje nerasite daugybės paplūdimių, saloje, esant ramiam vandenynui, galima maudytis pakrantėje esančiuose natūraliuose uolų baseinuose. Tarp kelių turistų pamėgtų kurortų, siūlančių poilsį auksinio smėlio paplūdimiuose – ramusis Kaljetos miestas.

Įdomu, kad kurorte esantys paplūdimiai nėra natūralūs – juose esantis smėlis specialiai atvežtas iš žemyninės Portugalijos bei Maroko ir supiltas dirbtinai suformuotuose paplūdimiuose. Nuo plaunančių Atlanto bangų paplūdimiai apsaugoti molais, tačiau vanduo nėra užtvertas, tad nuolat keičiasi. Šiame kurorte siūloma daugybė vandens pramogų: plaukimas kanojomis, katamaranais, buriavimas kitos. Kaljetoje taip pat verta apsilankyti viename iš jūrų gėrybių restoranų, paragauti vietos baltojo romo ar gėrimo pončos, pasivaikščioti pažintiniais takais, meno centro renginiuose.

Tarp poilsiautojų pasirinkimų sparčiai populiarėja ir Madeiros pietryčių kampe esantis turistinis miestelis Kanisas. Jo lankytojus žavi tai, jog kurortas atrodo lyg sudarytas iš dviejų skirtingų dalių – senosios ir moderniosios. Kanise ant kalvos išlikęs tradicinis senas salos kaimas, su centrine aikšte ir XVIII a. barokine bažnyčia, o leidžiantis keliu link vandenyno, atsiduriama moderniame Canico de Baixo kurorte, kuriame viena šalia kitos glaudžiasi vilos ir prabangūs viešbučiai. Miestelio rytinėje pakrantėje driekiasi pėsčiųjų takas, nuo kurio atsiveria vaizdas į akmenukais ir uolomis nusėtą Reis Margos paplūdimį, puikiai tinkantį kaitintis saulėje.

Saugumas kelionės metu

Vykstant į Portugaliją, keliautojai turi nepamiršti per paskutines 4 dienas iki atvykimo į šalį užpildyti privalomą Keleivio lokalizavimo kortelę (angl. Passenger Locator Card). Užpildytą elektroninę formą reikia atsispausdinti bei pateikti oro uoste. Be to, keliautojai nuo 12 metų, kurie nėra vakcinuoti arba persirgę COVID-19, taip pat su savimi privalo turėti neigiamą viruso tyrimo rezultatą įrodantį dokumentą. Tokio dokumento į šią kategoriją patenkantiems asmenims prireiks ir grįžtant atgal į Lietuvą.

Vykstantiems į Portugalijos kurortus būtinai rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant sukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas ir apgyvendinimo išlaidas.