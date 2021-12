„Ten visai kitoks gyvenimas nei Europoje. Visur tave pasitinka, saugo ir prižiūri. Nereikia niekuo rūpintis, nes viskas bus padaryta už tave. O tai leidžia mėgautis atostogomis“, – pasakoja A.Jakimavičius.

Scena it iš veiksmo filmo

Per keturias Dubajuje praleistas dienas jam pavyko pajusti šio pritrenkiančio miesto atmosferą. Ją kūrė ne tik prabangūs viešbučiai ir milžiniški prekybos centrai, bet ir ekstremalūs potyriai: „Dubajaus safari teko regėti tik per televizijos ekranus. Sustoji kažkur dykumoje ir matai kaip per kopas atskrieja prabangus automobilis. Atrodo, kad pats būtum kaip kokiame veiksmo filme. Tai buvo kažkas tokio, ką ne visur gali pamatyti.“

Dar didesnį įspūdį paliko garsiausia ir įspūdingiausia pasaulio paroda „EXPO 2020“. Anot jo, parodų salė ne tik pribloškia savo dydžiu, bet ir sukuria atskiro miesto įvaizdį.

„Įžengus į erdvę atrodo, kad patenki į kitą planetą. Paroda vyksta po atviru dangumi, tad jautėmės lyg vaikščiotume po atskirą miestą. Tai buvo neįkainojama patirtis ir technologine prasme.

Pavyzdžiui, nuotoliniu būdu užsisakius ledų, juos į bet kurią „EXPO 2020“ vietą pristatydavo robotas“, – pasakojo A.Jakimavičius. Dubajuje jis keliavo kartu su savo sekėju Edgar Bechter, kelionę jiems dovanojo finansų startuolis W1tty.

Maisto ir taksi kainos – kaip Lietuvoje

Tiesa, pabandžius užsukti į vietinį naktinį klubą, jaunuolio laukė nemaloni staigmena: „Kad ir kaip norėjome pamatyti naktinį Dubajaus gyvenimą, sužinoję, kad tik įėjimas į klubą kainuoja 300-400 eurų, nusprendėme šiuos planus atidėti ateičiai.

Beje, alkoholis čia parduodamas tik klubuose ir baruose – parduotuvėse alaus ar vyno nenusipirksi. Tačiau tą daryti gali tik turistai, pateikę savo asmens dokumentą.“

AntanasJ sako, kad nepaisant šio miesto prašmatnumo ir tam tikrais atvejais išpūstų kainų, jame minimalus atlyginimas iki šiol neegzistuoja. Dėl to čia gyvena ir žmonės, kurie galą su galu kasdien privalo sudurti vos už 200 eurų, o ir ne viskas auksas, kas auksu žiba, atspindi ir kiti aspektai.

„Prabangos jausmas Dubajuje neretai kuriamas ir dirbtiniu būdu. Pavyzdžiui, net 80 proc. automobilių, kuriuos vairuoja gyventojai, yra nuomojami. To priežastis – noras pasipuikuoti ne tik prieš kitus miestiečius, bet ir prieš turistus“, – sako „influenceris“.

Kalbėdamas apie automobilius, jis priduria, kad žmonės Dubajuje beveik nevaikšto, o dažniausiai vairuoja ne nuosavas ar nuomojamas transporto priemones, bet naudojasi taksi paslaugomis: „Galbūt dėl to miestas išsiskiria labai tvarkingu eismu“, – sako A.Jakimavičius.

AntanasJ neslepia, kad jį nustebino ir kai kurių kasdienių paslaugų prieinamos kainos: „Maisto kainos tikrai nėra tokios aukštos kaip yra tekę girdėti iš pasakojimų – nejaučiau labai didelio skirtumo tarp Lietuvos ir Dubajaus restoranų.“