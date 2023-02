Ieškantiems naujos kelionių krypties: šalis, kuriai atsispirti negali net Madona, o kava nekainuoja euro

Keliaujantys ten pat jaučia mažesnį pasitenkinimą

Priežasčių, kodėl žmonės yra linkę rinktis „jau pramintus“ atostogų takus, galima surasti ne vieną: dažnai tokia praktika reikalauja menkesnio pasiruošimo, kelia mažiau streso ir tarsi žada, jog viskas bus kaip įprasta.

Kaip pastebi koučingo specialistė Daiva Babilevičienė, ieškant naujovių, net jei kalba eina apie atostogų krypties keitimą, mūsų smegenys tarsi rėkte rėkia: „Daryk tai, ką jau žinai ir bent numanai, koks bus rezultatas“.

Vis tik, bet kas, į ką laikomės įsikibę (ar tai daiktai, ar darbai, ar kelionės) apriboja pokyčių erdvę: nebelieka noro pažinti, turėti naujų norų, atsiverti kitokioms veikloms, žmonėms, vietoms.

„Jei kasmet vykstame į tas pačias šalis, tai ir jos pamažu tampa rutina ir nesuteikia visapusiško atsipalaidavimo. Naujos kryptys gali sukelti įdomius ir įsimintinus prisiminimus, kurie padės atsipalaiduoti ir sumažinti stresą net po kelionės.

Be to, patirtys, įgytos nepažintuose kraštuose, gali padovanoti daug naudingų pokyčių: praplėsti akiratį, padėti pažinti save, savo emocijas, sustiprinti esamus ir naujus ryšius“, – įsitikinusi D.Babilevičienė, pridurdama, jog pats iššūkio metimas sau – keliauti į naują šalį – suteikia pasididžiavimo ir pasitenkinimo savimi jausmą.

Pažinti naują šalį trukdo ir išankstiniai įsitikinimai

Visgi tendenciją, kad keliautojai tarsi prisiriša prie tam tikrų krypčių ir ne visuomet noriai priima siūlomas naujoves, stebi ir kelionių organizatoriaus „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova.

„Yra keliautojų, kurie metai iš metų renkasi ne tik tas pačias šalis, bet ir tuos pačius kurortus, viešbučius. Panašiai kaip ankščiau Lietuvoje atostogų siekiamybė buvo Palanga, dabar tarp pirmaujančių krypčių rikiuojasi Turkija, Egiptas. Kai už panašią kainą tokiems keliauninkams pasiūlome ką nors naujo, žmonės gana kategoriškai priešinasi, sako, kad „ten“ jau viskas žinoma, o svetur gal nesusikalbės, gal nepatiks“, – keliautojų įpročius komentuoja O.Belova.

Dažnai išankstiniai įsitikinimai, pasak įmonės atstovės, yra nepagrįsti, apipinti mitais ar nuogirdomis.

„Būna, kad įspūdį apie šalį lemia kažkur girdėti gandai, neva, „Kaimynas Petras sakė“ arba „Marytės giminės ten buvo“. Bet, iš tiesų, tai žiniomis nepagrįsti pramanai. Kaip kelionių ekspertė, aš suprantu tokias baimes arba pokyčių nenorą – juk vykstant į naują šalį, reikia įdėti daugiau laiko ir pastangų, kad pažintum ir prisijaukintum tą kryptį. Vis tik, ilgalaikė praktika turizmo sektoriuje liudija, jog patiriamas atostogų džiaugsmas naujoje šalyje viską atperka“.

Galvojo, kad Juodkalnija bus kelionė į praeitį

Ji pasakoja, jog su šiais įsitikinimais labiausiai susidūrė, kai kelionių išsiilgusiems tautiečiams šių metų vasaros atostogoms pradėjo siūlyti lig tol aktyviai nelankytą ir turistų kol kas stipriai neišpopuliarintą Juodkalniją.

„Ši Balkanų valstybė turizmo prasme nėra jokia naujiena, ji kuo seniausiai atrasta ir liaupsinama anglų, prancūzų, izraeliečių poilsiautojų. Vis tik, dalį keliautojų, ir ne tik lietuvių, lydėjo kažkokie nepagrįsti įsitikinamai – neva Juodkalnija senamadiška, nuobodi ar neturi išvystytos infrastruktūros. Daug kas net painiojo ją su Bulgarija ar kitomis šalimis.

Nors sykį lankiusiems Juodkalniją tokie stereotipai pasirodytų laužti iš piršto“, – sako įmonės atstovė, intriguodama, kad Juodkalniją kaip išskirtinę Europos poilsio kryptį jau kurį laiką renkasi net tokios įžymybės kaip Bekhemų šeima, atlikėja Madona, manekenė Naomi Campbell ir kiti.

Nedidelėje Juodkalnijoje sutikti pasaulinio lygio garsenybę nėra sunku. Dažniausiai grietinėlė apsistoja tuose pačiuose miesteliuose kaip ir likę turistai, tačiau pasirenka prabangesnius viešbučius ar vilas. Pavyzdžiui, garsioji Bekhemų šeima, tenisininkas Novakas Džokovičius ar atlikėjas Lenny Kravitzas renkasi Budvos kurortą su jame esančiu „Aman Sveti Stefan“ viešbučių kompleksu, o pop dievaitė Madona su artimaisiais pamėgusi Becici miestelį ir čia įsikūrusį prabangų „Splendid“ viešbutį.

Iš tiesų, kaip pastebi O. Belova, pastaruoju metu Juodkalnija pati – tarsi kylanti žvaigždė trokštamiausių kelionių krypčių sąraše, žavinti savo išskirtiniais gamtos turtais, krištolo skaidrumo Adrijos jūra, puikiais paplūdimais, aktyvaus poilsio pasiūla ir kol kas tikrai prieinamomis kainomis.

„Kainos šalyje sąlyginai nėra aukštos“, – teigia O. Belova, vardindama, kad puodelis espreso kavos Juodkalnijoje siekia apie vieną eurą, alaus bokalas – maždaug du, o, štai, trijų patiekalų vakarienė vidutinės klasės restorane dviem žmonėms kainuotų apie 30 eurų.

Tiesa, O. Belova pažymi, kad priešingai nei su kitomis atostogų kryptimis, Juodkalnijos atveju nederėtų delsti – pasilikus planavimo darbus paskutinei minutei, tikėtis gerų pasiūlymų neverta. Realybė, pasak įmonės atstovės, tokia, kad nerezervavus atostogų šiame krašte iš anksto, sezono įkarštyje vietos nakvynei gali nelikti – Juodkalnija tokios plačios pasiūlos kaip kiti populiarūs atostogų taškai neturi, tad geriausi variantai išgraibstomi nedelsiant.

Papirko savo įvairove

Tuo metu kone visą pasaulį išnaršęs kelionių entuziastas ir jų organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius pasakoja, kad Juodkalnijoje viešėjo net keletą kartų ir, nors jo kelionių krepšelyje rikiuojasi daugybė egzotiškų kampelių, šią šalį jis vadina viena gražiausių Europos krypčių.

„Aš, kaip ir daugelis priklausomybę kelionėms turinčių turistų, Juodkalniją atradau tik per pandemiją, nes ši šalis neturėjo griežtų reikalavimų. Mane iškart papirko, kad tokioje mažoje valstybėje telpa tiek daug grožio: tai ir įstabūs kalnai, ir puikūs paplūdimiai. Kurortiniai miestai čia tiesiog idealiai išvystyti ir, visų džiaugsmui, kol kas neperpildyti turistų. Be to, šalis patraukli ekonomiškai, mat kainos tikrai nesikandžioja“, – nuostabos neslepia R. Širvinskas-Makalius.

Kryptis, tinkanti ir poilsio, ir aktyvaus laisvalaikio mylėtojams

Juodkalnija, užkietėjusio keliautojo nuomone, patiks norintiems atostogų metu kuo daugiau pamatyti, leistis į pažintines ekskursijas ar mėgstantiems keliauti savarankiškai. Tai taip pat puiki kryptis, norint suderinti poilsį viešbutyje ir paplūdimiuose su aktyviu šalies pažinimu.

„Juodkalniją išnaršiau automobiliu, aplankydamas skirtingus miestus ir gamtos kampelius. Tikrai rekomenduoju nuvykti į Kotoro miestą, jo įlanką bei į UNESCO saugomą senamiestį. Žadą visiems keliautojams atima Taros upės kanjonas, o ekstremalių pojūčių mėgėjams – galimybė leistis per jį lynu. Nuostabius, atvirukų vertus vaizdus dovanoja Nacionalinis Škoderio ežero parkas ir dar daugybė kitų lankytinų vietų“, – Juodkalnijos privalumus vardija keliautojas.

Tiesa, jis prisipažįsta, kad prieš pirmąją pažintį su šia šalimi taip pat turėjo tam tikrų nepagrįstų baimių ir posakiu, jog tai Balkanų perlas, gerokai abejojo.

„Kelionės įspūdį dažnai sudaro bendra patirtis – tai ir turizmo infrastruktūra, ir laisvalaikio praleidimo pasiūla, ir bendras šalies pulsas. Buvau įsitikinęs, kad modernumu Juodkalnija nepasižymės, gal net tikėjausi tam tikro kelionės laiku efekto. Vis dėlto, kupina nuotykių savaitė paneigė bet kokias klišes. Manau, tai ne Balkanų perlas, o visas deimantas,“ – savo simpatijų Juodkalnijai negaili R. Širvinskas-Makalius, teigdamas, kad šalies populiarumas ateityje tik augs.