Rekomendacijos pasivaikščiojimams Vilniuje: nuo senamiesčio gatvių iki vienintelio serpantino Lietuvoje

Ribiškių pažintinis takas – pasislėpusios Rasos

Šis maršrutas pernelyg dažnai be reikalo nuvertinimas. Greičiausiai todėl, kad neturi vieno ryškaus lankytino objekto. Visgi, kalvotos Rasos nustebins, kaip greitai iš miesto galima pabėgti į mišką. Privalumas tas, kad galima pasirinkti eiti 2,5 arba 6 kilometrus. Trasoje gausu vaikams ir suaugusiems skirtų informacinių stendų, o takas pažymėtas ir nuolat prižiūrimas.

P.S. Maršruto startas šalia „Ibis“ viešbučio – nebijokite ir drąsiai eikite taku, kuris, iš pirmo žvilgsnio rodosi, kad baigiasi viešbučio teritorijoje.

Pavilnys – prabangus geležinkelininkų rajonas

Pirmas įspūdis aplankius Pavilnio objektus – rajonas su istorija, kokios neturi niekas kitas. Nors iš Pavilnių matyti Vilniaus bažnyčių stogai, čia įdomiausi objektai ne senų senovėje išdygusios bažnyčios, o XX a. pradžioje gamtos apsuptyje statyti tuomet prabangūs gyvenamieji namai geležinkeliečiams.

Be to, eidami šį maršrutą aplankysite vienintelį Lietuvoje serpantiną.

Ieškantiems iššūkio – Vilnius–Trakai

Tai visos dienos ar bent pusdienio žygis, daugeliui iki skausmo pažįstamu maršrutu Vilnius–Trakai. Neapsigaukite. 30 km pėdinsite ne automobilių užkimštu keliu, o miškais, pievomis ir senuoju Vilnius–Kaunas keliu.

Praėję šį kelią, Trakus pradedi vertinti šiek tiek kitaip. Vaizdai, kuriuos fiksuoji automobiliui lekiant 90 km/h yra neprilygstantys tiems, kuriuos matai eidamas 5 km/h toliau nuo kelio.

Tikslaus maršruto nėra. Galima pradėti žygiuoti nuo namų ar kitos Vilniaus vietos ir dėliotis žemėlapį taip, kaip atrodo patogiau. Pvz., simboliškas maršruto startas – Žemuosiuose Paneriuose, kuriuose yra senasis Vilnius–Kaunas kelio fragmentas, o toliau –„Regitra“, Mūrinė Vokė, Lentvaris, Varnikai.

Grįžti patogiausia traukiniu į Panerius arba tiesiai į Vilniaus stotį.

Žalia Pilaitė

Šis maršrutas nustebins retus Pilaitės svečius arba tuos, kurie girdėjo tik pasakojimuose. Galvodami apie Pilaitę dažniausiai prieš akis matome monolitinę Šv. Juozapo bažnyčią ir pilkus daugiabučius, o vėjo malūnas, piliakalniai ar pušynėliai ir paplūdimiai lieka pasislėpę. Užsukite, nustebsite.

Vilniaus botanikos sodas

Nors Botanikos sodas itin išpopuliarėjo jame pradėjus rengti koncertus, siūlome atvykti tada, kai nevyksta joks renginys. Botanikos sodas dvelkia raminančiu zen. Nors daug kilometrų čia nesurinksime, bet sodo tvarka ir tyla tikrai atpalaiduoja.

Be to, yra ką veikti ir be vaikščiojimo – sode yra specialios vietos iškyloms ir ne tik sodininkus žavinčios augalų ekspozicijos.

Įėjimas suaugusiems – 5 Eur, moksleiviams, studentams ir senjorams – 3 Eur, VU studentams – nemokamai.

Belmontas – Pūčkorių pažintinis takas

Ši vieta – reta naujiena ne tik vilniečiams, bet ir svečiams. Jau būta, jau matyta, bet ar tikrai ėjote visą pažintinį taką?

Dažnas Pučkorių pažintinio tako lankytojas daro klaidą, nes eina tik mažąjį tako ratą. Nuo Belmonto, link Prezidento Gitano Nausėdos namo ir palei kitą upės pusę atgal.

Visgi, Pavilnių regioninis parkas turi pasiūlyti šį tą daugiau. Jei nuo kavinės „Belmontas“ pereitumėte per tiltą ir užuot sukę į kairę link kelio palei upę, pasirinktumėte laiptus dešiniau, atrastumėte pasislėpusią pažintinio tako dalį. Mūsų mėgstamiausia vieta – laiptų papėdė, kurioje, jei pasiseks, pamatysite tarp medžių prapuškuojantį traukinį. Vaizdas nepaprastas, tačiau žodžiai nenupasakosi.

Aukštyn galvą

Maršrutas, kurio pavadinimas pretenduoja būti puikiu moto! Tai gyvas įrodymas, kad vaikštant Vilniuje reikia eiti ne nosį nukabinus, o aukštyn pakėlus galvą – nes ten vyksta stebuklai ir įdomiausios istorijos. Maršrutas turi dvi dalis. Jos abi veda per senamiestį, bet esame tikri, kad atrasite šį tą naujo ir turėsite puikių istorijų nustebinti pasivaikščiojimų kompanionus.

„Ėjimas, kuris keičia yra tūkstančius žmonių pritraukiantys renginiai skirti tiems, kurie mėgsta vaikščioti ir supranta judėjimo svarbą. Renginio startas jau gegužės 28 d. Vilniaus Nepriklausomybės (Seimo rūmų) aikštėje.

Renginio dalyviai galės pasirinkti ir įveikti vieną iš trijų skirtingo ilgio trasų (5, 10 ar 25 km), o renginio miestelyje ir poilsio stotelėse visų lauks turiningos, naudingos veiklos ir pramogos. Nemokama registracija į renginį – www.ejimas.lt.